Ile w 2023 kosztuje wyprawka i jak uzyskać dofinansowanie?

Wnioski o uzyskanie bezpłatnego wyżywienia można składać od 1 lipca do końca roku szkolnego, o uzyskanie wsparcia na zakup przyrządów szkolnych – od 1 lipca do 5 października.

Prawo do otrzymania bezpłatnego wyżywienia, obejmującego śniadania, obiady, podwieczorki oraz zakup wyprawki przysługują uczniom w wieku do 21 lat, którzy pobierają naukę w ramach programów edukacji przedszkolnej, ogólnokształcącej lub edukacji dla dorosłych.

Instytut Finansów Swedbank szacuje, że przygotowanie pierwszaka do szkoły to koszt 375 euro, czyli o 7 proc. drożej niż w ubiegłym roku.

Eksperci wskazują, że ze względu na wzrost cen drewna w tym roku zdrożały zeszyty i papier. Droższe o 6 proc. są mundurki. Koszt podstawowego zestawu to ok. 136 euro (wzrost o 6 proc.). Największy wzrost cen odnotowano w kategorii odzieży sportowej. W ubiegłym roku podstawowy zestaw kosztował ok. 26,50 euro, w tym roku – 36 euro, czyli więcej o jedną czwartą.

