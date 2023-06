Propozycja na weekend - ucieczka do Waki Trockiej

Nawiasem mówiąc, wielu z was mogło nie być w dworze Waki Trockiej, ale widzieliście go w kinie - w filmach takich jak „Katarzyna Wielka“, „Wojna i pokój“, „Listy do Zofii“ i innych. Autor niniejszej trasy podróży wskazuje, że rodzina Tyszkiewiczów, planując budowę pałacu, zaprosiła gwiazdy światowego formatu - architekta Leandro Marconiego, a później architekta krajobrazu Édouarda François André, dlatego kompleks dworski jest nie tylko wyjątkowy, ale także bardzo filmowy. Jedyną ważną rzeczą, którą należy zrobić, wybierając się do Waki Trockiej, jest pozostawienie zegarka w domu i przygotowanie się na dłuższy spacer po parku lub po posiadłości.

Według Pavelko, należy przyznać, że w taki czy inny sposób życie tej dzielnicy Wilna obraca się wokół dworu. Jednak w Wace Trockiej istnieje kilka obiektów, które nie są z nim związane, ale są nie mniej interesujące. Jednym z nich jest na przykład radar meteorologiczny, jeden z zaledwie dwóch takich obiektów na Litwie (drugi znajduje się w Łaukuwie). Innym wyjątkowym obiektem jest most kolejowy na rzece Wace, wyższy od niego na Litwie jest tylko most w Lidowianach (rejon rosieński).

– Nazwa Waka Trocka jest dla wielu myląca. W rzeczywistości jest ona częścią Wilna, a nie Trok. Należy do starostwa ponarskiego. I zgadnijcie, gdzie znajduje się administracja tego starostwa? Otóż w Wace Trockiej - w dawnych stajniach dworu! Teraz jest najlepszy czas, aby odkryć Wakę Trocką. Po rekonstrukcji odrodzony dwór przyciąga już wielu mieszkańców Wilna i turystów. W weekendy, zwłaszcza przy ładnej pogodzie, po rogaliki i kawę ustawia się długa kolejka. Dwór staje się coraz piękniejszy każdego dnia, wystawy, koncerty i wydarzenia odbywają się tu przez cały czas – mówi Andrius Pavelko, przewodnik po trasie, który zaprasza do zanurzenia się w wir dworskiego życia.

– Waka Trocka to bez wątpienia hit tego sezonu letniego. Dojazd autobusem lub pociągiem z Wilna jest bardzo łatwy - zajmuje tylko około 20 minut. Wraz z nową trasą do Waki Trockiej kontynuujemy nasze poznawanie dzielnic miasta, które są bardzo popularne wśród mieszkańców Wilna i turystów – podkreśla Sonata Griškienė, inicjatorka i koordynatorka projektu „Neakivaizdinis Vilnius”, starsza doradczyni Działu Kontaktów Zagranicznych i Turystyki Samorządu Miasta Wilna.

