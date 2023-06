Reporterzy Bez Granic: Komisja ds. badania wpływów rosyjskich zagraża wolności mediów

Przewodniczący Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński dał do zrozumienia, że komisja będzie chciała uderzyć w dziennikarzy z niezależnych redakcji. Gdy dziennikarz TVN24 Mateusz Grzymkowski zapytał 27 maja czy Kaczyński ufa ministrowi obrony po tym jak ministerstwo potrzebowało czterech miesięcy na znalezienie szczątków rosyjskiej rakiety, która spadła na terytorium Polski, Kaczyński oskarżył Grzymkowskiego o bycie „przedstawicielem Kremla, bo tylko Kreml chce, by ten pan [Mariusz Błaszczak] przestał być ministrem obrony”

- Słuszny cel jakim jest ochrona bezpieczeństwa narodowego nie może być wykorzystywany jako podstawa do prześladowania dziennikarzy krytycznych wobec rządu. Dopóki komisja ds. badania rosyjskich wpływów może naruszać prawo do nieujawniania źródeł bez kontroli sądowej, dopóty można się obawiać ścigania dziennikarzy - twierdzi szef Reporterów Bez Granic na UE i Bałkany Pavol Szalai.

Ustawa jest nazywana „Lex Tusk”, ponieważ lider opozycji Donald Tusk uważa, że jej celem jest powstrzymanie go od kandydowania w zbliżających się wyborach. Stanowi ona jednak jawne zagrożenie dla wolności mediów w Polsce. Prezydent Andrzej Duda obiecał przedstawić ustawę Trybunałowi Konstytucyjnemu oraz zgłosił kilka poprawek. On sam nie ma jednak możliwości wprowadzenia poprawek w momencie, gdy prawo już obowiązuje.

Komisja, która jest nieograniczona żadnymi gwarancjami wolności prasy, jest uprawniona również do zajmowania się kwestią mediów. Będzie ona mogła przesłuchiwać dziennikarzy i zwalniać ich z tajemnicy zawodowej, również w sprawach dotyczących źródeł dziennikarzy. Będzie ona miała również uprawnienia do tego, by wnioskować do służb o wszczęcie postępowań karnych lub dyscyplinarnych przeciwko osobom uznanym za działające pod wpływem rosyjskim, oraz nakładać środek zaradczy polegający na cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa i zakazie jego otrzymania na 10 lat.

Państwowa komisja mająca badać rosyjskie wpływy na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 2007-2022 ma powstać na podstawie ustawy przyjętej przez Sejm 26 maja i podpisanej trzy dni później przez Prezydenta Andrzeja Dudę. Komisja ma składać się z dziewięciu członków wybieranych spośród parlamentarzystów i posiada ona ogromną władzę, która nie jest kontrolowana przez sąd. Komisja wykorzystuje bezpieczeństwo narodowe jak podstawę do zagrożenia w dużym stopniu prawu do informacji.

Reporterzy Bez Granic (RSF) wezwali Komisję Europejską i Parlament Europejski, by zapobiegły wykorzystaniu komisji ds. badania wpływów rosyjskich do ścigania dziennikarzy krytycznych wobec władzy przed nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi.

