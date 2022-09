Działający na uchodźstwie białoruski rząd opozycji uznany przez miński reżim za ugrupowanie terrorystyczne

Utworzony w Wilnie przez Swietłanę Cichanouską Zjednoczony Gabinet Przejściowy białoruskiej opozycji został wpisany do państwowego wykazu „terrorystów i ekstremistów” – informuje belsat.eu.

Decyzję w sprawie wpisania do państwowego wykazu „terrorystów i ekstremistów” podjął białoruski KGB.

– Grupa obywateli, którzy są liderami, twórcami i uczestnikami inicjatywy „Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego” prowadzi działalność ekstremistyczną – cytuje belsat.eu białoruskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

9 sierpnia podczas dwudniowej konferencji białoruskiej opozycji w Wilnie pt. „Nowa Białoruś”, jej uczestnicy postanowili utworzyć tymczasowy rząd Białorusi.

- Postanowiłam stworzyć wspólny Gabinet Przejściowy. To kolegialny organ wykonawczy, który na co dzień będzie działał na rzecz głównych celów: obrony niepodległości i suwerenności Republiki Białorusi, reprezentowania interesów narodowych Białorusi oraz realizowania faktycznej deokupacji naszego kraju” – powiedziała wówczas liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska. Dodała, że kolejnym celem nowego organu będzie „przywrócenie prawa i porządku konstytucyjnego, opracowanie i wdrożenie środków mających na celu powstrzymanie nielegalnego sprawowania władzy, zapewnienie przejścia od dyktatury do demokracji oraz stworzenie warunków do przeprowadzenia uczciwych i wolnych wyborów, opracowanie i wdrożenie decyzji niezbędnych do osiągnięcia demokratycznych przemian na Białorusi”.

Członkami kolegialnego organu wykonawczego zostali: Paweł Łatuszka, Alaksandr Azarau, Walery Kawalaeuski i Walery Sachaszczyk.