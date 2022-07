Nowe sankcje UE wobec Rosji. Z listy zniknął największy na świecie producent tytanu

Z przyjętego w tym tygodniu najnowszego, siódmego pakietu unijnych sankcji na Rosję wykreślono propozycję dopisania do listy podmiotów objętych zakazem eksportu do UE największego rosyjskiego producenta tytanu. Zablokowała to Francja, a chodzi o produkcję samolotów.

Sprawę opisał amerykański dziennik „The Wall Street Journal”. Dziennikarze przyjrzeli się dokładnie szczegółom opublikowanego wczoraj (21 lipca) w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej siódmego pakietu sankcji UE na Rosję. Zauważyli, że wykreślono z niego proponowane wcześniej przez Komisję Europejską umieszczenie na czarnej liście sankcyjnej rosyjskiej spółki WSMPO-Awisma.

To firma będąca częścią państwowego holdingu zbrojeniowego Rostec. WSMPO-Awisma zajmuje się produkcją stopów aluminium, tytanu i magnezu, z których powstają potem elementy urządzeń i pojazdów cywilnych oraz wojskowych.

Airbus dużym odbiorcą rosyjskiego tytanu

KE umieściła rosyjską spółkę metalurgiczną wśród 50 osób i podmiotów, jakie miały zostać dopisane do unijnej czarnej listy.

Oznacza to zablokowanie aktywów w Europie oraz zakaz wjazdu na unijne terytorium dla kluczowych osób. Stało się tak dlatego, że WSMPO-Awisma jest producentem tytanowych elementów dla rosyjskich wojskowych samolotów odrzutowych biorących udział w bombardowaniu Ukrainy.

Ale odbiorców eksportu WSMPO-Awisma – a jest to nie tylko największy producent tytanu w Rosji, ale w ogóle na świecie – nie brakuje także w Europie, w tym do celów czysto cywilnych. Jednym z ważnych klientów rosyjskiej spółki jest europejskiej konsorcjum Airbus, które ma swoją główną siedzibę we Francji.

„WSJ”: Paryż zablokował sankcje na rosyjski tytan

Według „WSJ” to właśnie Paryż miał zablokować dopisanie WSMPO-Awisma do listy sankcyjnej. Obawiał się bowiem o stabilność produkcji Airbusa, który aż 65 proc. niezbędnego do produkcji samolotów pasażerskich stopu tytanu pozyskiwał z Rosji.

„Nie ma sensu nakładać sankcji na Rosję w odniesieniu do tytanu, ponieważ dla Rosji jest to mały biznes. Ci, przeciwko którym nałożymy sankcje, to my sami. Ani USA, ani Europa, ani inni nie chcieli nakładać sankcji na WSMPO. To nie ma sensu” – powiedział amerykańskiemu dziennikowi dyrektor generalny Airbusa Guillaume Faury.

Według wyliczeń „WSJ” sprzedaż za granicę stopów tytanu nie jest istotną częścią rosyjskiego eksportu. W 2020 r. eksport ten osiągnął wartość 415 mln dolarów. Dla porównania eksport obłożonych w ramach siódmego pakietu sankcjami złota i wyrobów złotniczych wyniósł w przypadku Rosji w 2021 r. 19 mld euro.