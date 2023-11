Vaiko priežiūros atostogų trukmė ir išmokų dydžiai: ką tėvams būtina žinoti ir kas dar keičiasi nuo Naujųjų?

Visi tėvai, kurių vaikai gimė po 2023 m. sausio 1 d., turi galimybę pasinaudoti neperleidžiamomis vaiko priežiūros atostogomis. Du mėnesiai skirti mamai ir du mėnesiai skirti tėvui. Tiesa, nuo 2024 m. laukia papildomi pokyčiai, susiję su papildomu uždarbiu per atostogas.

LRT TELEVIZIJOS laidai „Labas rytas, Lietuva“ advokatas Egidijus Kieras paaiškino, ką tėvams būtina žinoti apie vaiko priežiūros atostogas.

Nuo 2023 m. sausio mėnesio įsigaliojo kelios naujovės dėl vaikų priežiūros atostogų. Pasak advokato, didžiausia iš jų – neperleidžiamos 2 mėnesių atostogos.

„Tomis atostogomis turi pasinaudoti tiek mama, tiek tėtis. Čia gal labiau susiję su noru įvesti lygybę ir šeimoje, ir darbo požiūriu tarp vyro ir moters, kad abu prisidėtų prie vaiko priežiūros“, – aiškina E. Kieras.

Jis pabrėžia, kad galima ir nenaudoti šių 2 mėnesių atostogų, tačiau dėl to bus mažinamos kito tėvo vaiko priežiūros atostogos.

„Neperleidžiamų atostogų išmokos dydis yra didesnis tam, kad naudotųsi žmonės jomis, bet gali, žinoma, ir nesinaudoti. Jeigu jomis yra nesinaudojama, tai jos tiesiog išnyksta, negali kitas iš tėvų perimti tų 2 mėnesių ir tais 2 mėnesiais mažinamas išmokos dydis kitam iš tėvų, t. y. jeigu mes turime pasirinkę 18 mėn. vaiko priežiūros atostogas ir kitas tėvas nepasinaudoja savo 2 mėnesiais, tai 18 mėnesių mažinami iki 16 mėnesių“, – akcentuoja pašnekovas.

Šeima / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Kitas svarbus pokytis – galimybė vaiko priežiūros atostogų išeiti 18 arba 24 mėnesiams. Tuomet atitinkamai keičiasi išmokos dydis.

„Jeigu renkiesi 18 mėnesius, tai išmokos dydis yra 60 proc. nuo tavo vidutinių buvusių pajamų iki priežiūros atostogų. Jeigu 24 mėnesius, tai metus yra 45 proc., vėliau 30 proc. Bet čia irgi reikėtų išskirti tas neperleidžiamas atostogas, tuos 2 mėnesius, kurių metu mokama 78 proc. – tai dar didesnis dydis“, – pažymi E. Kieras.

Advokatas priduria, kad yra numatytas ir maksimalus išmokų dydis – jis negali būti didesnis nei du vidutiniai atlyginimai.

Šeima / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Be to, pasak advokato, dar vienas pokytis laukia ir nuo 2024-ųjų metų sausio mėnesio. Jis susijęs su papildomu uždarbiu per vaiko priežiūros atostogas.

„Plečiama riba, leidžiama žmonėms įgyti daugiau papildomų pajamų, kas iki šiol buvo pakankamai ribojama. Tos papildomos pajamos šiai dienai maksimaliai buvo 2 vidutiniai darbo užmokesčiai, nuo 2024 metų sausio mėnesio yra didinama iki 5 vidutinių darbo užmokesčių, t. y. asmeniui, gaunančiam išmoką, nebus mažinamas tas išmokos dydis, jeigu taip paprastai tariant“, – teigia jis.

Pašnekovas priduria, kad savarankiškai dirbančiųjų išmokos nemažinamos dėl papildomų pajamų.

Tiesa, E. Kieras taip pat paaiškina, kad maksimalus išmokos dydis taikomas ir gimus antram vaikui.

„Jeigu gims [vaikas] ar išeis į gimdymo ar vaiko priežiūros atostogas moteris, tai ji gaus už abu vaikus išmokas, tačiau jos negali būti didesnė nei 78 proc.“, – sako advokatas.