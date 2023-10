Nusižudžius poilsio centro „Vytautas Mineral SPA“ darbuotojui, artimieji ir kolegos kelia klausimą dėl darbe patirto mobingo

Birštono gyventojo Virginijaus dukra Jurgita kreipėsi į LRT.lt portalą su prašymu atkreipti dėmesį į įvykusį tragišką įvykį. Jos tėtis, vietos gyventojų žinomas kaip geras ir patikimas specialistas, moters teigimu, atėmė sau gyvybę, kaip manoma, iš karto išėjęs iš darbovietės. Šeimos ir kolegų teigimu, pastarąjį mėnesį Virginijui darbe teko patirti didelį psichologinį spaudimą, nelaimės dieną kolegos darbe jį matė verkiantį.

Gerai Lietuvoje žinomame poilsio centre „Vytautas Mineral SPA“ vyras dirbo 7-erius metus – nuo pat jo atidarymo. Jis visuomet buvo labai patenkintas savo darbu, tačiau pastarieji metai pasidarė sunkiai pakeliami, pasakojo nusižudžiusio vyro dukra Jurgita.

Straipsnis trumpai „Vytautas Mineral SPA“ darbuotojo Virginijaus kolegos pasigedo dar rugsėjo 27 dienos darbo metu, o kitą rytą jį rado mirusį šalia viešbučio esančiame miške.

Tiek vyro artimieji, tiek pakalbinti bendradarbiai tvirtino, jog visą rugsėjį Virginijus darbe patyrė didžiulį psichologinį spaudimą, buvo verčiamas daryti ne savo darbus, jį keletą kartų matė verkiantį. Kalbinti darbuotojai taip pat prisipažino patyrę mobingą darbe.

„Vytautas Mineral SPA“ patvirtino, jog rugsėjo 28 dieną neteko kolegos, tačiau kaltinimų mobingu plačiau nepakomentavo, tik nurodė, kad šiuo metu vykdomas tyrimas.

Policija patvirtino rugsėjo 27 dienos vakaro ir 28 dienos ryto įvykių eigą, šiuo metu vyksta tyrimas dėl mirties priežasties nustatymo.

„Mano tėtis tiesiog dievino tą darbą. Gyvename prie pat „Vytauto“, sename namelyje. Su amžiumi jam nebebuvo labai patogu važinėti, anksčiau jis individualia veikla užsiėmė. Jis labai džiaugėsi tuo darbu, su kolegomis labai gerai sutarė. Turėjo porą skirtingų vadovų, bet su visais buvo viskas labai gerai. Jis sulaukdavo komplimentų, kad savo darbą atlieka gerai, juo buvo pasitikima.

Anot tėčio, prieš kokius pusantrų metų į SPA įsidarbino vienas iš viešbučio vadovų. Jam sugrįžus viskas pradėjo keistis. Vadovas pradėjo spausti kolegas ir patį tėtį, darbuotojai pradėjo jausti spaudimą, kad jiems reikia patiems išeiti, jie nebereikalingi, bandoma ieškoti kitų žmonių, kad ir iš pažįstamų rato“, – LRT.lt teigė Jurgita.

„Vytautas Mineral SPA“ / BNS nuotr.

Jurgita: tėčiui liepdavo daryti darbus, kurių jis nemokėjo, tyčiodavosi ir žemindavo

Ji įvardijo, jog praėjusią vasarą buvo įdarbintas ir dar vienas naujas vadovas, kuriam Virginijus buvo atskaitingas. Moters teigimu, po jo atėjimo nemažai kitų darbuotojų išėjo, o likusieji kentė patyčias ir pažeminimą.

Tėtis pasakojo, kad jam atliekant santechnikos darbus prie jo priėjo vadovas ir sako: „Lauke yra kelios nuorūkos, eik ir paimk.“ Jurgita

„Tėtis pasakojo, kad jam atliekant santechnikos darbus prie jo priėjo vadovas ir sako: „Lauke yra kelios nuorūkos, eik ir paimk.“ Kai yra tam tikri žmonės, kurie lauko švarą prižiūri. Galų gale, bet koks praeinantis darbuotojas, matantis nuorūkas, gali paimti ir pakelti. Tačiau tai buvo tokios tėtį žeminančios situacijos“, – pasakojo pašnekovė.

Paklaustas, kaip sekasi darbe, atsakydavo: „Nekalbam, baisūs dalykai, nežinau, kaip ištverti.“ Jurgita

Jurgita pabrėžė, kad šeimoje niekada nebuvo jokių kitų problemų, tačiau prieš metus jos tėtis ėmė nykti akyse. Visuomet buvęs labai linksmas ir pozityvus kitų žmonių akimis, pastaraisiais metais ėmė atrodyti taip, tarsi sirgtų depresija. Visos temos apie darbą pasidarė tik neigiamos, o paklaustas, kaip sekasi darbe, atsakydavo: „Nekalbam, baisūs dalykai, nežinau, kaip ištverti.“

Mobingas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Moteris pasakojo, jog net ir per tėčio laidotuves buvo minimi keli darbovietės vadovai, skirstę darbus ne pagal pareigybes ir kėlę didžiulį spaudimą darbuotojams.

„Paskutinį pusmetį tėčiui teko dirbti tokius darbus, kurių jis nemoka. Vieną kartą bandė, kitą, bet jis nemoka ir nepadarydavo jų gerai. Jis buvo santechnikas, o ne, pavyzdžiui, stalius. O jam reikėjo ir stalviršius montuoti. Jis sakė: „Aš to nedarysiu, nemoku, nieko gero iš to nebus.“ O vadovas atsakydavo: „Dirbsi, ką pasakysiu.“ Nėra net jokio gilinimosi į žmogaus specialybę. Tiesiog visiškas trypimas.

Mano tėtis buvo žmogus, kuris save tapatino su darbu, o iš jo po gabaliuką atėmė tai, ką jis tikrai gerai mokėjo. Jurgita

Tai tiesiog toks akivaizdus spaudimas ir pasityčiojimas. Mano tėtis buvo žmogus, kuris save tapatino su darbu, o iš jo po gabaliuką atėmė tai, ką jis tikrai gerai mokėjo.

Aš esu įsitikinusi, kad rugsėjo 27 dieną, kai tėtis išėjo iš darbo ir nebegrįžo namo, įvyko kažkoks konfliktas. Tai mano improvizacija, bet galbūt buvo pasakyta, kad tėtis bus atleistas iš darbo, galbūt koks stipresnis pagrasinimas. <...> Galbūt tuomet jis savo viršūnę pasiekė ir tiesiog nebeištvėrė, nežinojo, ką jam daugiau daryti“, – LRT.lt istorija dalinosi Jurgita.

Birštonas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Jos teigimu, tėtis labai skųsdavosi dėl darbo, tačiau kartu tikino, jog darbuotojai yra negirdimi ir jokių pokyčių padaryti neįmanoma. Jie kalbėjosi ir dėl išėjimo iš darbo, tačiau Birštonas – labai mažas miestelis ir naują darbą gauti ne taip paprasta. Dar savaitę prieš nelaimę Jurgitos mama bandė įkalbėti vyrą mesti darbą, kaip nors ir be jo būtų išsivertę. Tačiau atsakymo, kodėl jis vis dėlto neišėjo, šeima neturi.

Jie kalbėjosi ir dėl išėjimo iš darbo, tačiau Birštonas – labai mažas miestelis ir naują darbą gauti ne taip paprasta. Jurgita

Moteris tikino, kad kiti jos tėčio kolegos galėtų taip pat nemažai papasakoti apie savo darbinę patirtį šioje įstaigoje, tačiau bijo. Per laidotuves ji sužinojusi, jog iš „Vytautas Mineral SPA“ išėjo nemažai Virginijaus kolegų ir liko tik keli, kurie sukandę dantis kentėjo toliau.

Rado priešais darbovietę esančiame miškelyje

Rugsėjo 27 dieną Virginijus grįžo namo papietauti su savo žmona ir, dukters žodžiais, dar kartą pasiskundė, kad jam ir vėl reikės daryti darbus, kurių nemoka. Po pietų išėjo ir daugiau nebegrįžo.

Apie 15–16 valandą jo buvo pasigesta darbe, įvardijo Jurgita. Bendradarbiai pirmiausia apieškojo visą pastatą, tačiau jo neradę apie 18 valandą pasibeldė į namus ir paklausė jo žmonos, ar jo nėra. Jurgitos mama jau tuomet suprato, kad kažkas ne taip. Jis visą naktį negrįžo namo, to niekada nėra buvę, sakė moteris.

„Vėlai vakare [rugsėjo 27 dieną – LRT.lt] pas mamą atėjo viešbučio vadovė paklausti, ar dar negrįžo tėtis, ar reikia paskelbti paiešką“, – įvykių eiga dalijosi Jurgita. Jos tėtis buvo rastas kitą rytą šalia esančio miškelio, kuris yra priešais pat darbovietę, pradžioje.

Birštonas / D. Umbraso / LRT nuotr.

Ji įvardijo, kad po laidotuvių iš centro „Vytautas Mineral SPA“ vadovybės sulaukė pasiūlymo suteikti kompensaciją – visus metus toliau mokėti tėčio gautą atlyginimą. Daugiau, anot jos, jokios empatijos ir užuojautos. Tačiau šeima tokios kompensacijos atsisakė ir šiuo metu yra pasiryžusi išsiaiškinti, kas iš tiesų galėjo nutikti.

„<...> Labai skaudu, kad jis tokį mobingą ir patyčias išgyveno, daugiau nebeištvėrė. Mums labai baisu, kad kažkas kitas gali tai patirti. Reikia kažkaip pradėti tirti tą darbdavį, nes viskas išorėje taip gražu ir puošnu, o viduje vyksta siaubingi dalykai. Ne vien dėl mūsų tėčio, mes jo neprikelsime iš numirusiųjų, bet norime užstoti tuos kitus žmones, kurie vis dar ten dirba“, – sakė Jurgita.

Nebegalėjo ištverti

LRT.lt pavyko prakalbinti tris centro „Vytautas Mineral SPA“ darbuotojus. Vienas iš jų išėjo iš darbo, nes, kaip teigė, pasilikti jau buvo tiesiog neįmanoma. Dėl žmonių įsibaiminimo jų tapatybės nebus atskleidžiamos, tačiau redakcijai jos yra žinomos.

Iš paskos ištisai eina. Tik į darbą ateini ir iškart stresas. Kabinėjimaisi visokie, kad tai nedarom, tai nedirbam, neduokdie, kokią pertrauką padarysim. Buvęs poilsio centro „Vytautas Mineral SPA“ darbuotojas

„Iš paskos ištisai eina. Tik į darbą ateini ir iškart stresas. Kabinėjimaisi visokie, kad to nedarom, to nedirbam, neduokdie, kokią pertrauką padarysim. Jis [naujas vadovas – LRT.lt] nori, kad viskas konvejeriu vyktų, eitum ir dirbtum be sustojimo. Vienoj patalpoj remontuodavom kėdes, spynas, žinot, viešbutyje daug kas lūžta. Paėmė visas kėdes – jokio darbo atsisėdus, tik stačiom. Tai bent ant dėžės atsisėsdavom.

Kiek buvo viršininkų, jau man dirbant buvo du, tai visi normalūs. Iš ryto atėjo, pasakė darbus, einam ir dirbam. O čia kažkoks, nežinau... Neįmanoma“, – LRT.lt dalinosi patirtimi buvęs darbuotojas.

Psichologinis smurtas / E.Blaževič/LRT nuotr.

Jo teigimu, situacija darbovietėje stipriai suprastėjo, kai atėjo naujas vadovas. Bandyta įmonės valdžiai skųstis, tačiau atsakymo nesulaukta – tik liepdavo klausyti viršininko.

Paklaustas apie nusižudžiusį buvusį kolegą, pašnekovas įvardijo girdėjęs, jog Virginijų paskutinį mėnesį be sustojimo darbe vaikė, kaip jis sakė, tiesiog lipo ant galvos.

„Matyt, nebeatlaikė nervai. O jam ten buvo patogu, vietoje darbas. Svarbiausia, dirbo santechniku. Reikia, po darbo ateina, kažką padaro. Ir dieną prisigalvoja visokių darbų, būtų nebūtų. Tai jis įdarbintas kaip santechnikas, o ne kaip koks pagalbinis“, – dėstė buvęs darbuotojas.

Jis LRT.lt tikino, kad iš darbo išėjo, nes nebenorėjo kentėti. Jokie pokalbiai dėl atmosferos darbe nevyko, liepta klausytis savo vadovo ir neklausinėti, niekam nieko nepasakoti, o kitus darbuotojus įpareigojo pranešti, jeigu kas nors nepaklus tokiai tvarkai.

Darbuotojams taip pat buvo skiriami darbai ne pagal jų specialybę.

„Pavyzdžiui, sumąstė, kad reikia kambariuose kloti kilimus. O mes nemokam, ten reikia specialisto. Dar jei bent būtų tas kambarys kvadratinis. O tą kilimą reikia mokėti išpjaustyti. Sako, ateikit, pažiūrėkit internete, išsirinksit įrankius. Ir tiek užsispyręs, o mums vis tiek neišėjo, baisus piktumas tada. Paskui pasamdė meistrus ir padarė. Nuolat taip“, – sakė buvęs Virginijaus kolega.

Birštonas / D. Umbraso / LRT nuotr.

Kasdien išsirenka po naują auką

Kitas kalbintas darbuotojas minėjo, jog per tuos metus, kiek laiko dirba naujasis vadovas, išėjo 7 darbuotojai, kurie nebuvo tiesiog atleisti. Anot pašnekovo, buvo daroma taip, kad jie patys išeitų, nors būtų toliau dirbę. Tačiau buvo sudarytos tokios sąlygos, kad jie nebeturėtų kito pasirinkimo.

Pasak kalbinto asmens, sudaryti tokie grafikai, kad žmonėms netiktų, – pavyzdžiui, ilgos darbo valandos, nuo 8 iki 21 val. Per rytinius susirinkimus pasako darbus, o po valandos planai pasikeičia, darbuotojai nuolat vaikomi, nepadarius vieno darbo, jau liepiama daryti kitą, o paskui klausiama, kodėl pirma užduotis dar nepadaryta.

„Dirbam ne pagal savo sritis. Viską darom. Kur čia matyta, kad elektrikas ar santechnikas eitų šluoti šaligatvių?“ – sakė pašnekovas. Jis įvardijo, kad vieną kartą išėjęs atostogų ir grįžęs atgal į darbą jau pačią pirmą dieną buvo užsipultas, kodėl tam tikri darbai nebuvo padaryti.

Darbuotojas taip pat atskleidė, jog visą rugsėjį vadovas buvo „užsisėdęs“ ant Virginijaus.

Jis išsirenka vieną auką ir visą dieną: „Blogai darai, per lėtai, tas negerai, anas.“ Buvęs poilsio centro „Vytautas Mineral SPA“ darbuotojas

„Jis išsirenka vieną auką ir visą dieną: „Blogai darai, per lėtai, tas negerai, anas.“ Kitą dieną jau išsirenka kitą žmogų ir ant to žmogaus „užsisėda“ visą dieną. Kad ir ką jis darytų, viskas būna blogai.

Visas kėdes liepė išmest. Dirbi ką nors, gręži, suki, viešbutyje visokių darbų yra, tai stovėdami dirbam. Buvęs poilsio centro „Vytautas Mineral SPA“ darbuotojas

Turim darbo vietas. Tai visas kėdes liepė išmest. Dirbi ką nors, gręži, suki, viešbutyje visokių darbų yra, tai stovėdami dirbam. Pietų pertraukos mums priklauso valanda, pavalgom, sako: „Tai jūs eikit dirbt, vėliau pasėdėsit.“ Tas vėliau niekad neateina“, – sakė pašnekovas.

Psichologinis smurtas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Virginijų visą rugsėjį graužė, sakė jis. Liepė daryt darbus, kurie santechnikui nepriklauso: kasti griovius, lyginti žemes, plauti langus, ravėti piktžoles aplink trinkeles, pjauti žolę, klijuoti plyteles, o to jis niekada nedaręs.

Darbuotojai kalba, jog trečiadienį, rugsėjo 27 dieną, iš tiesų galėjo nutikti konfliktas darbe, nes kolegos Virginijų matė verkiantį. Ir prieš tai ne kartą pastebėta, jog darbe vyras susigraudinęs.

Buvę bendradarbiai Virginijų mini tik gražiais žodžiais, tikina, jog jis buvo itin paslaugus ir geras žmogus, labai mylėjo savo darbą ir daug dėl jo stengėsi.

„Mes kolektyve net sakydavom, kaip gaila Virgio, eidavom padėt, kad tik atstotų nuo jo“, – teigė LRT.lt kalbintas darbuotojas.

Jo teigimu, viešbučio vadovybė uždraudė kalbėti apie įvykusią savižudybę. Po įvykio darbuotojams buvo suteikta šiokia tokia psichologinė pagalba. Visus sukvietė į konferencijų salę, įjungė ekraną, rodė dvi kalbančias moteris apie tai, kaip atpažinti žmones, planuojančius pakelti prieš save ranką, pasakojo pašnekovas. Tačiau nuo tuomet – visiška tyla apie nutikusią nelaimę.

Paskutinį kartą matė verkiantį

Darbuotojas patvirtino, jog po 15 val. Virginijaus buvo pasigesta darbe. Šio laiko kitas LRT.lt kalbintas bendradarbis tiksliai negalėjo patvirtinti, nes į paieškas įsitraukė tik vakare, tačiau jis vienas paskutinių matė Virginijų. Grįžusį po pietų jį susitiko verkiantį.

„Sakau, kas tau čia nutiko, Virgeli? Jis man sako: „Liepė man plyteles sudėt, aš niekada gyvenime nedėjęs.“ Pasakiau, kad reikia paskambint bendradarbiui ir sudės tas plyteles, nereikia jaudintis. Taip ir išsiskyrėm, paskutinį kartą mačiau“, – tikino pašnekovas.

Jis sakė bandęs dar kolegą nuraminti, kad nieko čia baisaus, nereikia jaudintis. Tvirtino nemanęs, kad kažkas baisaus gali nutikti. Tačiau vakare jau jo buvo pasigesta tiek kolegų, tiek šeimos.

„Važiavom vėlai vakare ieškoti, visi darbuotojai kalbėjo, kad čia tikrai kažkas negerai. Visą „Vytautą“ išieškojom, neradom, skambinom, bet nekėlė“, – dėstė darbuotojas.

Teigia, kad įvykis nutiko ne darbo metu

LRT.lt kreipėsi į poilsio centrą „Vytautas Mineral SPA“ su prašymu pakomentuoti šį įvykį. Nurodžius mirusiojo dukters nupasakotas aplinkybes, įmonė trumpai pakomentavo, jog iš tiesų rugsėjo 28 d. neteko kolegos, tačiau plačiau pakomentuoti situacijos negali.

Taip pat, nors darbuotojai kolegos pasigedo apie 15 val., kai Virginijus turėjo būti darbe, įmonė tikino, kad įvykis nutiko ne darbo metu.

„Apie sukrečiančius įvykius dažnai atsiranda įvairios informacijos. Tačiau tikime, kad neteisinga, iškreipta informacija apie įvykį gali labai skaudinti aplinkinius.

Skaudus įvykis nutiko ne darbo metu, šiuo metu vyksta tyrimas, tad kol kas neturime daugiau informacijos“, – teigiama raštu atsiųstame komentare. Plačiau į LRT.lt užklausą apie įstaigoje patiriamą mobingą bendrovė neatsakė.

Birštonas / D. Umbraso / LRT nuotr.

Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato komunikacijos vedėja Kristina Janulevičienė LRT.lt patvirtino, jog rugsėjo 28 d. apie 9 valandą ryte Karalienės Barboros alėjoje esančiame miškelyje buvo rastas nusižudęs vyras, nurodyti vardas ir pavardė atitinka. Policijos žiniomis, šiuo metu pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

„Rugsėjo 27 dieną vyriškis po darbo negrįžo į namus, tos pačios dienos vėlų vakarą artimieji kreipėsi į policiją. 28 dienos ryte buvo rastas vyriškio kūnas“, – įvardijo K. Janulevičienė.

Ji patvirtino, jog jis dirbo centre „Vytautas Mineral SPA“ ir gyveno labai netoli nuo darbovietės. Ekspertizės išvadų dėl numanomo mirties laiko kol kas policija dar neturi. Tiesa, tikslios valandos pasakyti ekspertai negalės, tik apytikslį paros laiką. Kol kas papildomų ikiteisminių tyrimų, policijos žiniomis, nėra pradėta.

VDI skundų per pastaruosius porą metų nesulaukė

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) LRT.lt informavo, kad dėl „Vytautas Mineral SPA“, priklausančio įmonei „SPA Birštonas“, darbe patiriamo psichologinio smurto darbuotojų skundų per pastaruosius keletą metų gauta nebuvo.

VDI nurodė, kad, remiantis Darbo kodekso 30 straipsnio 3 dalimi, darbdavys privalo nustatyti pranešimų apie smurtą ir priekabiavimą teikimo bei nagrinėjimo tvarką bei supažindinti su ja darbuotojus. Darbdavys, kurio vidutinis darbuotojų skaičius yra daugiau kaip penkiasdešimt, privalo patvirtinti smurto ir priekabiavimo prevencijos politiką, kurioje, be kita ko, taip pat numatyti pranešimų apie smurtą ir priekabiavimą teikimo ir nagrinėjimo tvarką.

„Jeigu darbuotojas susiduria darbe su psichologiniu smurtu arba mano, kad jo tiesioginio vadovo ar kolegų elgesys yra nepriimtinas, pirmiausia su pranešimu apie galimai patiriamą psichologinį smurtą iš kolegų turėtų kreiptis darbovietėje nustatyta tvarka, o jeigu tokios tvarkos nėra arba jis su ja nesupažindintas, rekomenduojama kreiptis raštu į įmonės vadovą, prašyti ištirti psichologinio smurto taikymą bei pateikti visus psichologinį smurtą ir / ar priekabiavimą patvirtinančius įrodymus“, – teigiama raštu LRT.lt atsiųstame komentare.

Mobingas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Atkreipiamas dėmesys, kad, tiriant pranešimus dėl psichologinio smurto, yra vertinami ne tik smurtą patiriančiojo žmogaus asmeniniai, subjektyvaus pobūdžio samprotavimai, bet ir vadovaujamasi konkrečiais įrodymais, patvirtinančiais arba paneigiančiais atitinkamas faktines psichologinio smurto aplinkybes.

Todėl darbuotojui, manančiam, kad jo atžvilgiu taikomas psichologinis smurtas, svarbu būti aktyviam ginant savo pažeistas teises – rinkti visus įrodymus, galinčius patvirtinti kito asmens nepriimtino elgesio faktus. Tokiais įrodymais gali būti įvairūs dokumentai, SMS žinutės, elektroniniai laiškai, nuotraukos, vaizdo ar garso įrašai, liudininkų, galinčių patvirtinti nederamą kito asmens elgesį, parodymai, kt.

„Pažymime, kad tuo atveju, kai įmonės vadovas nereaguoja į darbuotojo pateiktą prašymą / skundą ir yra kreipimosi faktą patvirtinantys įrodymai, arba kai psichologinį smurtą taiko įmonės vadovas, galima pateikti rašytinį skundą. Be to, jei dėl patiriamo psichologinio smurto darbe darbuotojas patyrė turtinę ar neturtinę žalą, jis turi teisę inicijuoti individualaus darbo ginčo dėl teisės nagrinėjimą, kreipiantis į darbo ginčų komisiją su prašymu dėl turtinės ar neturtinės žalos atlyginimo“, – paaiškino VDI.

Inspekcija įvardijo, kad šiuo konkrečiu atveju, Virginijaus šeimai manant, jog buvo pažeistos darbuotojo teisės, pavyzdžiui, jo atžvilgiu buvo taikytas psichologinis smurtas, jie taip pat gali kreiptis į darbo ginčų komisiją su prašymu dėl turtinės ar neturtinės žalos atlyginimo.