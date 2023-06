Kelionių organizatoriaus „Makalius“ vadovas: lietuviai vis dažniau renkasi aktyvias atostogas

Lietuviai vis dažniau renkasi aktyvias ir pažintines atostogas užsienyje, teigia kelionių organizatoriaus „Makalius“ vadovas Rimvydas Širvinskas. Anot jo, po COVID-19 pandemijos laikotarpio pradėjo smarkiai populiarėti aktyvios atostogos, kurių metu kopiama į kalnus ar dalyvaujama pažintinėse išvykose.

„Yra tendencija, turbūt jau po COVID-19 pandemijos, kad prisibuvome visi namuose, prisisėdėjome ir prisigulėjome, tad nuvykę atostogų norime ne tik gulėti prie baseino, bet ir derinti poilsį su pažintimi. Tad lietuviai labai renkasi aktyvias atostogas ir kiekvienais metais toks dalykas vis labiau populiarėja“, – Eltai teigė R. Širvinskas.

„Dažniausiai, tai aktyvus didmiesčių, kaip pavyzdžiui, Roma, Barcelona, Milanas, Paryžius, Londonas, tyrinėjimas ir pažintinės išvykos. Jeigu kelionė yra savaitei ar ilgiau, tai žmonės aktyviai keliauja į kalnus. Tai karpatai Slovakijoje, toliau Austrijos, Italijos alpės, Portugalijai priklausanti Madeiros sala. Net yra keliautojų vykstančių užkariauti Kilimandžaro viršūnę į Afriką ir panašiai“, – aiškino jis.

Keliones organizuojančios bendrovės vadovas taip pat paminėjo, kad lietuviai vis dažniau planuojasi atostogas savarankiškiškai. Jo manymu, lietuvių keliautojai vis dažniau patys planuoja ir organizuoja keliones, atsirinkdami viešbučius, transporto priemones ir kelionių maršrutus.

„Matome, kad keliautojai savarankiškėja. Pavyzdžiui, su kelionių organizatoriais nuvyksta į užsienį, bet toliau patys užsiima susiplanuota veikla. Ir kuo toliau, tuo daugiau keliautojų yra pasiruošę savo kelionėms, žino, ko jie čia atvažiavo, ko tikėtis, ką jie čia pamatys. Žmonės labai daug laiko pradėjo skirti tiek kokybiško viešbučio atsirinkimui, tiek pačios veiklos susidėliojimui. Lietuvių turistai jau atvažiuoja pasiruošę lapelius ir žemėlapius, kur pasižymėję, kur išsinuomos automobilius, kur važiuos, ką darys, ką žiūrės ir pamatys,“, – sakė jis.

Keliautojai / E. Blaževič/LRT nuotr.

Taip pat, anot jo, keičiasi ir tai, kaip lietuviai pagal turimus finansus renkasi kelionių kryptis. Jo teigimu, netgi didelės infliacijos laikotarpiu žmonės mieliau renkasi aukštesnės kokybės ir įdomesnius maršrutus, nors šie kainuojantys brangiau.

„Nepaisant to, kad viskas brangsta, žmonės atsisako pačių pigiausių variantų, renkasi kažką aukštesnės kokybės. Todėl, kad mes jau esame per tiek metų daug pasaulio aplankę ir dalis keliautojų nori rinktis kažkokias įdomesnes ir išskirtines kryptis, kaip pavyzdžiui per pandemiją buvo Juodkalnija ar Madeira. Ta banga vis dar nenuslopo, norinčiųjų aplankyti šias kryptis yra, reisų tik daugėja. Taip pat atsirado tokios kryptis kaip Albanija. Ir visos šios kryptys yra tos, kur Lietuviai yra mažiau pabuvę“, – komentavo jis.

Visgi, R. Širvinskas primena, kad didžioji dauguma užsienyje atostogaujančių lietuvių vis dar renkasi poilsines keliones į Turkiją, kur bent pusę laiko praleidžia „viskas įskaičiuota“ viešbučiuose.

„Bet tai yra poilsinė vis tiek kelionė, iš jos maksimaliai pusę laiko žmonės skiria salai ar šaliai. O likę pusę laiko yra viešbutyje, kur viskas įskaičiuota, su pramogomis, renginiais, nes keliaujama su vaikais ir vaikaičiais, kurių labai ilgai nenulaikysi automobiliuose“, – paminėjo R. Širvinskas.

„Aišku numeris vienas visada yra Turkija. Pavyzdžiui praeitais metais netgi 60 proc. žmonių, lietuvių, vyko į Turkiją, skaičiuojant pagal visas kryptis. Tai daugiau negu pusė, vyksta į Turkiją, o apie 40 proc. vyksta kažkur toliau – Graikija, Bulgarija, Albanija, Juodkalniją, Italiją, Ispanija ir kitas pietų Europos kryptis. Bet tikrai visiškai tiesa, kad keliaujama į pietus vasaros metu“, – vardijo jis.

2022 m. metais keliavo daugiau

Valstybės duomenų agentūros duomenimis, iš Lietuvos į užsienį 2022 m. ketvirtąjį ketvirtį keliavo 353,7 tūkst. šalies gyventojų, arba 60,1 proc. daugiau nei tokiu pačiu laikotarpiu 2021 m. Asmeninės kelionės sudarė 70,1 proc. visų kelionių į užsienį, verslo kelionės – 29,9 proc.

Daugiausia keliauta į Turkiją (38,8 tūkst., arba 9,2 proc. visų kelionių), Lenkiją (33,9 tūkst., arba 8 proc.), Latviją (31,6 tūkst., arba 7,5 proc.), Vokietiją (30,5 tūkst., arba 7,2 proc.), Jungtinę Karalystę (28,1 tūkst., arba 6,7 proc.) ir Baltarusiją (27,1 tūkst., arba 6,4 proc.).

Anot agentūros, kelionių į užsienį skaičius 2022 m. ketvirtojo ketvirčio metu, lyginant su tokiu pačiu laikotarpiu 2021 m., padidėjo 58,5 proc., iš viso Lietuvos gyventojai buvo išvykę į 421,2 tūkst. kelionių. Pasak pateiktų duomenų, vidutinė kelionės trukmė buvo 6,6 nakvynės, o kelionės metu vienas žmogus vidutiniškai išleido 517 EUR.

2022 m. spalio–gruodžio mėn. po užsienio šalis keliavę turistai iš Lietuvos išleido 217,8 mln. EUR, tai 61,9 proc. daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį.