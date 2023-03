LRT trumpai. Slaugau neįgalų ar garbaus amžiaus artimąjį. Kokios paslaugos man priklauso?

Slaugantiesiems šeimos narį priklauso ne tik įvairios išmokos, bet ir socialinės paslaugos. LRT.lt pateikia informaciją, kurią svarbu žinoti.

Apie tai, kokias išmokas galite gauti prižiūrėdami artimąjį, skaitykite čia.

Vis dėlto, kaip jau minėta, šiuo atveju gyventojams priklauso ir įvairios socialinės paslaugos.

Socialinės paslaugos: pagalba į namus, socialinių įgūdžių palaikymas;

socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje;

dienos socialinė globa;

trumpalaikė socialinė globa;

ilgalaikė socialinė globa.

Anot Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM), techninės pagalbos priemones gali gauti asmenys su negalia, pensinio amžiaus žmonės. Taip pat gyventojai po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų ir turintys akivaizdžių neįgalumo požymių, kurie laikui bėgant nepasikeis (kol jiems neįgalumas ar darbingumo lygis dar nenustatytas).

Norėdamas gauti nesudėtingos konstrukcijos vežimėlį, pavyzdžiui, neįgaliojo vežimėlį, palydovo valdomą vežimėlį, universalaus tipo vežimėlį ar vaikštynę, žmogus pirmiausia turi kreiptis į jį gydantį gydytoją, kuris išduos išrašą iš medicinos dokumentų. Ministerijos aiškinimu, dokumentuose bus pažymėta, kad asmuo turi judėjimo funkcijų sutrikimų ir jam reikalingos techninės pagalbos priemonės.

Slauga / AP nuotr.

Asmuo su tokia pažyma gali kreiptis į Techninės pagalbos neįgaliesiems centrą prie SADM arba į savo gyvenamosios vietos savivaldybės įstaigą. Viena iš šių įstaigų ir aprūpins reikalingomis techninės pagalbos priemonėmis.

Funkcinėmis lovomis yra aprūpinami asmenys, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba asmenys, kuriems nustatytas paliatyviosios pagalbos paslaugų poreikis.

Tokiu atveju, jei gyventojui nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, jam pakanka atvykti į Techninės pagalbos neįgaliesiems centrą ar savivaldybės įstaigą ir užpildyti prašymą funkcinei lovai gauti.

Jei asmeniui nustatytas paliatyviosios pagalbos paslaugų poreikis, jis turėtų pateikti gydytojo išrašą, patvirtinantį šią informaciją.

Slauga namuose / Kampus Production/Pexels.com nuotr.

Ministerija atkreipia dėmesį, kad žmonėms, kuriems reikalingos techninės pagalbos priemonės, atstovauti, užpildyti prašymą ir paimti reikiamas priemones gali artimieji.

Be to, socialinių paslaugų gavėjas (globėjas, rūpintojas, kiti teisėti asmens atstovai) turi teisę pasirinkti socialinę priežiūrą (pagalbą į namus) ar socialinę globą (dienos, trumpalaikę, ilgalaikę) teikiančią socialinių paslaugų įstaigą. Tiesa, norint gauti pagalbos į namus ar socialinės globos paslaugas asmeniui nebūtina nustatyti specialiuosius poreikius.

Pasak ministerijos, naujuoju integralios pagalbos teikimo laikotarpiu bus vykdoma nauja veikla – psichologinės pagalbos teikimas integralios pagalbos gavėjams, juos prižiūrintiems asmenims, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams (iki 5 val. konsultacijų projekto įgyvendinimo laikotarpiu vienam asmeniui ar šeimai).

Prižiūrintiesiems artimuosius namuose

Namuose prižiūrintys ar slaugantys savo neįgalius ar garbaus amžiaus artimuosius gyventojai gali kreiptis į seniūniją ar savivaldybės paskirtą įstaigą dėl socialinių paslaugų sau ir artimajam.

Jiems gali būti suteikiamos tokios paslaugos kaip konsultavimas, atstovavimas, organizuojamas transportas, gali būti teikiama pagalba maistu, drabužiais ir kita. Sunkiu metu šeimos nariams gali būti pasiūlyta psichologinė pagalba. Galima prašyti ir periodiškai teikiamų socialinių paslaugų į namus ar įstaigoje.

Slauga / BNS nuotr.

Pagalba į namus – tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui ar šeimai tvarkytis buityje, gaminti maistą, rūpintis asmens higiena, sumokėti mokesčius, nuvykti į sveikatos priežiūros ir kitas įstaigas ir panašiai. Taip artimuosius su negalia ar senyvo amžiaus asmenis prižiūrintys šeimos nariai gali eiti į darbą, turėti laisvo laiko sau.

Iki 10 val. per savaitę teikiama pagalba į namus

Tokiu atveju, kai asmeniui nepakanka pagalbos į namus, o jo poreikiams tenkinti reikia daugiau paslaugų, tačiau jis vis dar gali gyventi namuose padedamas artimųjų, jam gali būti teikiama dienos socialinė globa arba integrali pagalba į namus.

Dienos socialinė globa – paslaugų visuma, apimanti konsultavimą, maitinimą, asmens higienos organizavimą, pagalbą rengiantis, kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymą ir kita. Integrali pagalba asmens namuose – tai paslaugos, teikiamos asmens namuose konsultuojant ir artimuosius prižiūrinčius šeimos narius.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. / BNS nuotr.

Atkreiptinas dėmesys, kad tiek viena, tiek kita pagalba asmens namuose gali būti teikiama nuo 2 iki 10 val. per dieną iki 7 kartų per savaitę. Dienos socialinė globa taip pat gali būti teikiama ir įstaigoje nuo 3 val. per dieną iki 5 dienų per savaitę, t. y. darbo dienomis asmenys vyksta (vežami) į dienos centrą, kuriame leidžia laiką. Dienos centre asmenys gali būti globojami ištisą parą iki 5 parų per savaitę, gaudami trumpalaikę globą.

Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa

Ilgalaikė ar trumpalaikė socialinė globa – tai specialistų teikiamos paslaugos visiškai nesavarankiškiems asmenims. Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa viena nuo kitos skiriasi teikimo trukme, periodiškumu ir teikimo vieta.

Tiek viena, tiek kita globa, SADM aiškinimu, apima tokias paslaugas kaip apgyvendinimas, maitinimas, asmens higiena, pagalba tvarkantis su pinigais, įsigyjant prekes, atliekant buitinius darbus ir kitas.

Laikino atokvėpio paslauga

Norėdami pailsėti nuo nuolatinės artimojo priežiūros, gyventojai, anot ministerijos, taip pat gali gauti laikino atokvėpio paslaugas.

Pervargimas, asociatyvi nuotr. / E.Blaževič/LRT nuotr.

Bendra šių paslaugų trukmė vienai šeimai per metus neturi viršyti 720 valandų. Išimtiniais atvejais, esant krizinei situacijai (skyrybos, darbo praradimas, artimojo netektis ir pan.), laikino atokvėpio paslauga gali būti nepertraukiamai teikiama iki 90 parų.

Jei laikino atokvėpio paslaugą teikiantis specialistas, teikdamas laikino atokvėpio paslaugą, lieka nakvoti laikino atokvėpio paslaugos gavėjo namuose, jam turi būti užtikrintos tam reikalingos sąlygos.

Prašymas dėl laikino atokvėpio paslaugos gali būti teikiamas ir sprendimas dėl jų skyrimo gali būti priimamas vieną kartą per 2 metus.

Prašyti laikino atokvėpio gali vaikų su negalia iki 18 m. tėvai, globėjai, rūpintojai. Gyventojai turi kreiptis į savivaldybę, seniūniją ar kitą įstaigą, kuriai pavesta priimti prašymus dėl socialinio darbuotojo.

Mokėjimas už socialines paslaugas

Kai sprendimą skirti socialines paslaugas priima savivaldybė, dalį socialinių paslaugų kainos apmoka paslaugos gavėjas, kitą dalį – savivaldybė. Jei kreipiamasi tiesiogiai į socialinių paslaugų įstaigą, pavyzdžiui, į privačius globos namus, nepateikus prašymo savivaldybei, gali tekti mokėti visą paslaugos kainą.

Pinigai / E. Blaževič/LRT nuotr.

Mokėjimo už socialines paslaugas dydis priklauso nuo asmens gaunamų pajamų, paslaugų rūšies, jų teikimo trukmės, asmens šeiminės padėties. Tada, kai socialines paslaugas skiria savivaldybė, mokėjimo už socialines paslaugas dydį, įvertinęs asmens finansines galimybes, nustato savivaldybės darbuotojas, tačiau asmens mokėjimo dydis neturi viršyti lentelėje nurodytų dydžių.

Šiuo atveju reikėtų kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę, seniūniją ar kitą įstaigą, kuriai pavesta priimti prašymus, arba į socialinį darbuotoją.