Politologas apie Maskvos siūlymą ukrainietiškus grūdus gabenti į Klaipėdą: jie nori sugrįžti į žaidimą

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad iki rudens šalyje bus įstrigę 75 milijonai tonų grūdų. Kyjivas tariasi su Turkija ir Jungtine Karalyste dėl saugaus eksporto kelio iš Odesos uosto. Tuo metu Lietuvos politikai atmeta Maskvos ir Minsko siūlymą, mainais į sankcijų panaikinimą, ukrainietiškus grūdus vežti per Baltarusiją į Klaipėdos uostą. Verslas tai norėtų svarstyti, tačiau politikai sako griežtą ne, o prioritetas – Odesos uosto atblokavimas.

Kiek toliau nuo bombų sprogimų, žaliuoja Ukrainos laukai. Įprastai grūdų sandėliai šiuo metu jau būtų tušti ir ruošiami naujam derliui. Tačiau Rusijai užgrobus arba blokuojant Ukrainos uostus, grūdai įstrigo. Dalį grūdų bandoma išvežti sausuma – sunkvežimiais ir traukiniais.

„Jei uostų neatblokuos, derlių prarasime. Ukrainos žemės ūkis bankrutuos. Tai bus katastrofa“, – tikina ūkininkas Anatolijus Haivoronskis.

Ir nuo to neišgelbės ukrainietiškų grūdų ir aliejaus kelionė per Lenkiją į Lietuvą. Per mėnesį atvyko 4 traukiniai, dar vienas pakeliui, tačiau tai tik 4 tūkstančiai tonų grūdų iš 20 milijonų, kuriuos reikia išvežti. Klaipėdos uosto vadovas yra sakęs, kad daugiau išvežti būtų galima, jei traukiniai vyktų per Baltarusiją. Tą siūlo ir Kremlius su Minsku. Tiesa, yra ir sąlygų.

„Vežkite per Baltarusiją, bet, vaikinai, turi būti kompromisai. Mes jums, jūs mums. Bet dėl to reikia panaikinti sankcijas Baltarusijai“, – sako neteisėtas Baltarusijos prezidentas Aliaksandras Lukašenka.

Aliaksandras Lukašenka / AP nuotr.

A. Lukašenka sako grūdų tranzitą aptaręs ir su Jungtinių tautų generaliniu sekretoriumi.

„Kiek aš esu informuota, JT generalinis sekretorius jam nieko nepažadėjo“, – LRT TELEVIZIJAI tikina Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkė Laima Liucija Andrikienė.

Tačiau nei apie grūdų vežimą per Baltarusiją, nei apie sankcijų atšaukimą Lietuvoje nesvarstoma.

„Nematau nė vienos priežasties, dėl kurios Baltarusijos režimas turėtų būti vertinamas pozityviau, netgi atvirkščiai“, – pabrėžia prezidentas Gitanas Nausėda.

Prezidentas Gitanas Nausėda / E. Blaževič/LRT.lt nuotr.

Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkė sako, kad A. Lukašenka apskritai negalima pasitikėti.

„Aš manau, kad politiškai tai neįmanomas dalykas šiuo metu“, – tikina L. L. Andrikienė.

Griežtai deryboms ne sako ir valdantieji, ir opozicija.

„Tai mažintų vieną iš principinių užsienio politikos tikslų, kuris yra izoliuoti Vladimiro Putino režimą“, – pastebi Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ narys Lukas Savickas.

Lukas Savickas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Eilinis V. Putino šantažas, dalis jo karinės strategijos – įvėlimas į naudos gavimą. Atrodo juokingai, jei čia kas nors pas mus bando svarstyti apie tokias galimybes“, – pritaria ir Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijos narys Raimundas Lopata.

Rusija siūlo grūdus gabenti traukiniais, nors apšaudo Ukrainos geležinkelių mazgus. Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (VU TSPMI) lektorius, politologas Vytis Jurkonis sako, kad V. Putino ir A. Lukašenkos siūlymai tai ne bandymas spręsti Ukrainos ūkininkų ar gresiančio bado Afrikoje problemas.

„Jie visų pirma nori sugrįžti į žaidimą, balansavimo žaidimą, parodyti save gelbėtojų rolėje“, – įsitikinęs V. Jurkonis.

Grūdai / E. Genio/LRT nuotr.

O derybos esą galėtų būti tik taip pat su sąlygomis.

„Bet koks pokalbis su Minsku turėtų įtraukti ir politinių kalinių klausimus, laisvų rinkimų klausimus“, – aiškina V. Jurkonis.

V. Putinas grūdų eksportą per Baltarusiją į Klaipėdą vadina pigiausiu ir lengviausiu keliu.

„Tai nėra jokiu būdu pigiausias būdas, pigiausias ir optimaliausias būdas yra Odesos uostas“, – pabrėžia politologas.

O Odesos uostą blokuoja pats Kremlius. Ukraina tikisi Turkijos ir Jungtinės Karalystės pagalbos, kad jos užtikrintų grūdų eksportą per Rusijos dominuojamą Juodąją jūrą.