Darbo kodekso pataisos: „mamadienis“ ar „tėvadienis“ auginantiems ir vieną vaiką iki 16 metų

Darbo kodekse siūloma išplėsti galimybę ir vieną vaiką auginantiems darbuotojams turėti papildomą poilsio dieną per mėnesį, vadinamą „mamadienį“ ar „tėvadienį“, bei kiekvieno vaiko amžiaus ribą pailginti iki 16 metų.

Tai numatančias Darbo kodekso pataisas įregistravo Seimo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos nariai Rimantė Šalaševičiūtė, Aurelijus Veryga, Deividas Labanavičius, Jonas Jarutis, Asta Kubilienė, Robertas Šarknickas ir Stasys Tumėnas.

Projektu siūloma nustatyti, kad viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę) būtų suteikiama darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, vieną arba du vaikus iki šešiolikos metų; dvi dienos per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per savaitę) darbuotojams, auginantiems tris ir daugiau vaikų iki šešiolikos metų.

Pagal galiojantį Darbo kodeksą, „tėvadienis“ ar „mamadienis“ yra numatytas tik du ar daugiau vaikų auginantiems tėvams. Be to, nustatyta vienam iš vaikų amžiaus riba – 12 metų, o 18 metų riba taikoma tik neįgalius vaikus auginantiems tėvams.

„Tėvai, auginantys vieną vaiką, galimybės pasinaudoti šia lengvata neturi iš viso. Net ir tuo atveju, jei šeimoje auga du vaikai, antras vaikas netenka teisės į papildomą tėvų poilsio dieną, skirtą praleisti kartu, kai jo vyresniajam broliui ar seseriai sukanka 12 metų. Tokia takoskyra itin ydinga tais atvejais, kai yra didelis amžiaus skirtumas tarp dviejų vaikų. Tai sudaro sunkumų mamoms ar tėvams, kurie augina vieną vaiką vieni“, – sako projekto autoriai.

Jų teigimu, priėmus siūlomas Darbo kodekso pataisas, tėvai galėtų gauti papildomą poilsio dieną per mėnesį ir tuomet, kai vienas iš vaikų jau yra sulaukęs 16 metų, – papildoma tėvų poilsio diena galėtų naudotis vienas jaunesnis vaikas, iki jam sukaks 16 metų.

Projektą parengę Seimo „valstiečiai“ sako, kad sudarymas galimybės tėvams praleisti daugiau laiko su vyresniais nepilnamečiais būtų prevencinė priemonė, siekiant išvengti narkotikų ar alkoholio ankstyvo vartojimo.

Jų teigimu, papildoma laisva diena padėtų palengvinti šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimą ne tik auginančioms vieną arba du vaikus iki šešiolikos metų šeimoms, bet ir vienišiems tėvams, auginantiems vieną arba du vaikus iki šešiolikos metų.

Darbo kodekso pataisų iniciatoriai tikisi, kad papildomų garantijų suteikimas tėvams paskatins ir vaikų gimstamumą, nes valstybėje stebimas tendencingai mažėjantis vaikų gimstamumas liudija „apie neteisingai formuojamą ir vykdomą valstybės politiką“.

Siūloma, kad šeimoms palankesnės Darbo kodekso pataisos įsigaliotų 2022 m. liepos 1 d.