Los Andžele – iškilmingos „Emmy“ dalybos: triumfavo „Netflix“ serialas apie karališkąją šeimą „Karūna“

Naktį iš sekmadienio į pirmadienį Lietuvos laiku Los Andžele, JAV išdalyti 2021-ųjų „Primetime Emmy“ apdovanojimai, kuriais pagerbiami ryškiausi televizijos kūriniai ir kūrėjai. Vakaro pažiba tapo „Netflix“ serialas apie karališkąją šeimą „Karūna“ (angl. „The Crown“), pelnęs daugiausia – net 11 – statulėlių. Antroje vietoje su 7 apdovanojimais – serialas „Ted Lasso“, kuriame vaidina lietuvių kilmės aktorius Jasonas Sudeikis.

Pernai dėl pandemijos priversta persikelti į nuotolinę erdvę, šiemet „Emmy“ apdovanojimų ceremonija po pertraukos vėl vyko gyvai. Iškilmingus apdovanojimus rengianti Televizijos meno ir mokslo akademija (angl. Academy of Television Arts & Sciences) dar anksčiau nurodė, jog į renginį bus pakviestas ribotas skaičius svečių.

Tiesa, artėjant renginiui ir JAV prastėjant situacijai dėl COVID-19 delta atmainos, likus porai mėnesių iki ceremonijos organizatoriai dar sykį sumažino svečių skaičių ir nutarė pakeisti numatytą renginio vietą. „Emmy“ apdovanojimų ceremonija vyko pusiau lauke, pusiau viduje, pramogų komplekse „L.A. Live“.

2021-ųjų „Emmy“ apdovanojimai / AP nuotr.

Apdovanojimus pirmą kartą patikėta vesti JAV aktoriui ir komikui Cedricui Antonio Kylesui, geriau pažįstamam Cedric the Entertainer pseudonimu. „Nuo pat mažumės, kai sėdėdavau prisiglaudęs šalia močiutės, televizija buvo mano gera draugė, tad vesti šių metų „Emmy“ apdovanojimus man – didžiulė garbė“, – dar prieš ceremoniją vedėją citavo CNN.

„Emmy“ apdovanojimai, kurių iš viso teikiama net kelios dešimtys, pradėti dalyti likus savaitei iki kulminacijos. Savaitgalį, rugsėjo 18–19 d., išdalyti pagrindiniai apdovanojimai, transliuoti ir per JAV kanalą CBS.

Į daugiausia statulėlių – po 24 – šiemet pretendavo „Netflix“ serialas „Karūna“ (angl. „The Crown“) ir „Disney+`s“ serialas „Mandalorietis“ (angl. „The Mandalorian“). „Netflix“ šiemet pelnė daugiausia apdovanojimų tarp visų TV platformų – net 44 statulėles.

2021-ųjų „Emmy“ apdovanojimai, Cedric the Entertainer / AP nuotr.

Kad šių metų „Emmy“ bus sėkmingi „Karūnai“, imta kalbėti dar prieš ceremoniją. „Rodos, pagaliau atėjo „Karūnos“ akimirka, – agentūrai AFP sakė žurnalo „Variety“ apdovanojimų skilties redaktorius Claytonas Davisas. – Tai bus pirmasis didelis serialo apdovanojimas „Netflix“ platformai.“ Seriale pasakojama apie nenusisekusią princo Charleso ir princesės Dianos santuoką.

Prestižiniam „Emmy“ apdovanojimui už interaktyvų projektą „Gyvenimas nežinomybėje“ (angl. „Living in the Unknown“) apie uigūrų padėtį Kinijoje ir už jos ribų nominuota ir lietuvių dokumentikos kūrėja Viktorija Mickutė. Tai – jau antroji jos nominacija „Emmy“. Apie dokumentikos kūrimo užkulisius V. Mickutė kiek anksčiau pasakojo LRT TELEVIZIJOS laidoje „Labas rytas, Lietuva“.

Žemiau pateikiame dalį pagrindinių „Emmy“ nominacijų nugalėtojų (paryškinti). Visų nominantų ir laureatų sąrašą rasite oficialioje „Emmy“ apdovanojimų svetainėje.

Geriausias komedijinis serialas:

„Black-ish“ (ABC),

„Cobra Kai“ (Netflix),

„Emily in Paris“ (Netflix),

„Hacks“ (HBO Max),

„Ted Lasso“ (Apple TV Plus),

„The Flight Attendant“ (HBO Max),

„The Kominsky Method“ (Netflix),

„Pen15“ (Hulu).

Geriausias televizijos šou/konkursas:

„Nailed It!“,

„The Voice“,

„RuPaul`s Drag Race“,

„The Amazing Race“,

„Top Chef“.

2021-ųjų „Emmy“ apdovanojimai / AP nuotr.

Geriausias draminis serialas:

„The Boys“,

„Bridgerton“,

„The Crown“,

„The Handmaid`s Tale“,

„Lovecraft Country“,

„The Mandalorian“,

„Pose“,

„This Is Us“.

Geriausias miniserialas:

„I May Destroy You“ (HBO),

„Mare of Easttown“ (HBO),

„The Queen`s Gambit“ (Netflix),

„The Underground Railroad“ (Amazon),

„WandaVision“ (Disney+).

2021-ųjų „Emmy“ apdovanojimai / AP nuotr.

Geriausias komedijinio serialo aktorius:

Anthony Andersonas („Black-ish“),

Michael Douglasas („The Kominsky Method“),

Williamas H. Macy („Shameless“),

Jasonas Sudeikis („Ted Lasso“),

Kenanas Thompsonas („Kenan“).

Geriausias draminio serialo aktorius:

Sterlingas K. Brownas („This Is Us“),

Jonathanas Majorsas („Lovecraft Country“),

Joshas O`Connoras („The Crown“),

Regé-Jean Page`as („Bridgerton“),

Billy Porteris („Pose“),

Matthew Rhys („Perry Mason“).

Geriausias miniserialo ar filmo aktorius:

Paulas Bettany („WandaVision“),

Hugh Grantas („The Undoing“),

Ewanas McGregoras („Halston“),

Lin-Manuel Miranda („Hamilton“),

Leslie Odom Jr. („Hamilton“).

Geriausia komedijinio serialo aktorė:

Aidy Bryant („Shrill“),

Allison Janney („Mom“),

Tracee Ellis Ross („Black-ish“),

Jean Smart („Hacks“),

Kaley Cuoco („The Flight Attendant“).

Geriausia draminio serialo aktorė:

Uzo Aduba („In Treatment“),

Olivia Colman („The Crown“),

Emma Corrin („The Crown“),

Elisabeth Moss („The Handmaid`s Tale“),

Mj Rodriguez („Pose“),

Jurnee Smollett („Lovecraft Country“).

2021-ųjų „Emmy“ apdovanojimai / AP nuotr.

Geriausia miniserialo ar filmo aktorė:

Michaela Coel („I May Destroy You“),

Cynthia Erivo („Genius: Aretha“),

Anya Taylor-Joy („The Queen`s Gambit“),

Kate Winslet („Mare of Easttown“),

Elizabeth Olsen („WandaVision“).

Geriausias komedijinio serialo antrojo plano aktorius:

Carlas Clemonsas-Hopkinsas („Hacks“),

Brettas Goldsteinas („Ted Lasso“),

Brendanas Huntas („Ted Lasso“),

Nickas Mohammedas („Ted Lasso“),

Paulas Reiseris („The Kominsky Method“),

Jeremy Swiftas („Ted Lasso“),

Kenanas Thompsonas („Saturday Night Live“),

Bowenas Yangas („Saturday Night Live“).

2021-ųjų „Emmy“ apdovanojimai / AP nuotr.

Geriausias draminio serialo antrojo plano aktorius:

Giancarlo Esposito („The Mandalorian“),

O-T Fagbenie („The Handmaid`s Tale“),

John Lithgow („Perry Mason“),

Tobias Menzies („The Crown“),

Max Minghella („The Handmaid`s Tale“),

Chris Sullivan („This Is Us“),

Bradley Whitford („The Handmaid`s Tale“),

Michael K. Williams („Lovecraft Country“).

Geriausias miniserialo ar filmo antrojo plano aktorius:

Thomas Brodie Sangsteris („The Queen`s Gambit“),

Daveed Diggsas („Hamilton“),

Paapa Essiedu („May Destroy You“),

Jonathanas Groffas („Hamilton“),

Evanas Petersas („Mare Of Easttown“),

Anthony Ramosas („Hamilton“).

2021-ųjų „Emmy“ apdovanojimai / AP nuotr.

Geriausia komedijinio serialo antrojo plano aktorė:

Aidy Bryant („Saturday Night Live“),

Hannah Einbinder („Hacks“),

Cecily Strong („Saturday Night Live“),

Juno Temple („Ted Lasso“),

Hannah Waddingham („Ted Lasso“),

Kate McKinnon („Saturday Night Live“),

Rosie Perez („The Flight Attendant“).

Geriausia draminio serialo antrojo plano aktorė:

Helena Bonham Carter („The Crown“),

Madeline Brewer („The Handmaid`s Tale“),

Ann Dowd („The Handmaid`s Tale“),

Gillian Anderson („The Crown“),

Aunjanue Ellis („Lovecraft Country“),

Emerald Fennell („The Crown“),

Yvonne Strahovski („The Handmaid`s Tale“),

Samira Wiley („The Handmaid`s Tale“).

2021-ųjų „Emmy“ apdovanojimai / AP nuotr.

Geriausia miniserialo ar filmo antrojo plano aktorė:

Renée Elise Goldsberry („Hamilton“),

Kathryn Hahn („WandaVision“),

Moses Ingram („The Queen`s Gambit“),

Julianne Nicholson („Mare Of Easttown“),

Jean Smart („Mare Of Easttown“),

Phillipa Soo („Hamilton“).

Geriausias komedijinio serialo režisierius:

„B Positive“, Pilot, James Burrows,

„Hacks“, There Is No Line (Pilot), Lucia Aniello,

„Mom“, Scooby-Doo Checks and Salisbury Steak, James Widdoes,

„Ted Lasso“, Biscuits, Zach Braff,

„Ted Lasso“, The Hope That Kills You, MJ Delaney,

„Ted Lasso“, Make Rebecca Great Again, Declan Lowney,

„The Flight Attendant“, In Case of Emergency, Susanna Fogel.

Geriausias draminio serialo režisierius:

„Bridgerton“, Diamond of the First Water, Julie Anne Robinsonm

„Pose“, Series Finale, Steven Canals,

„The Crown“, Fairytale, Benjamin Caron,

„The Crown“, War, Jessica Hobbs,

„The Handmaid`s Tale“, The Wilderness, Liz Garbus,

„The Mandalorian“, Chapter 9: The Marshal, Jon Favreau.

Geriausias miniserialo ar filmo režisierius:

„Hamilton“, Thomas Kail,

„I May Destroy You“, Sam Miller and Michaela Coel (Ego Death),

„I May Destroy You“ , Sam Miller (Eyes Eyes Eyes Eyes),

„Mare of Easttown“, Craig Zobel,

„The Queen`s Gambit“, Scott Frank,

„The Underground Railroad“, Barry Jenkins,

„WandaVision“, Matt Shakman.



2021-ųjų „Emmy“ apdovanojimai / AP nuotr.

Geriausias komedijinio serialo scenarijus:

„Girls5eva“, Pilot, Meredith Scardino,

„Hacks“, There Is No Line (Pilot), Lucia Aniello, Paul W. Downs, Jen Statsky,

„Pen15“, Play, Maya Erskine,

„Ted Lasso“, Make Rebecca Great Again, Jason Sudeikis, Brendan Hunt, Joe Kelly,

„Ted Lasso“, Pilot, Jason Sudeikis, Bill Lawrence, Brendan Hunt, Joe Kelly,

„The Flight Attendant“, In Case of Emergency, Steve Yockey.

Geriausias draminio serialo scenarijus:

„Lovecraft Country“, Sundown, Misha Green,

„Pose“, Series Finale, Ryan Murphy, Brad Falchuk, Steven Canals, Janet Mock, Our Lady J,

„The Boys“, What I Know, Rebecca Sonnenshine,

„The Crown“, War, Peter Morgan,

„The Handmaid`s Tale“, Home, Yahlin Chang,

„The Mandalorian“, Chapter 13: The Jedi, Dave Filoni,

„The Mandalorian“, Chapter 16: The Rescue, Jon Favreau.

Geriausias miniserialo ar filmo scenarijus:

„Mare of Easttown“, Brad Ingelsby,

„I May Destroy You“, Michaela Coel,

„The Queen`s Gambit“, Scott Frank,

„WandaVision“, Chuck Hayward and Peter Cameron,

„WandaVision“, Jac Schaeffer,

„WandaVision“, Laura Donney.