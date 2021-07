Anksčiau jo mankšta tiko kariams, dabar – ir pasaulinėms žvaigždėms: kas buvo Josephas H. Pilatesas?

Judesys gydo. Tuo buvo įsitikinęs treniruočių metodikos kūrėjas, Josephas H. Pilatesas, kuris vaikystėje turėtų negalavimų bandė atsikratyti mankštindamasis. Per karą vokiečio sukurtu metodu buvo treniruojami ir reabilituojami kariai, o šiandien pilatesą geros savijautos paslaptimi vadina Madonna, Lady Gaga ir kitos žvaigždės.

Šiandien pilatesu vadiname treniruočių metodiką, susidedančią iš rytų (taiči, joga) ir vakarų treniruočių technikų, lavinančią lankstumą, ištvermę, koordinaciją, taip pat veikiančią protą ir susitelkimą. Dažnas šią sistemą apibūdina kaip skirtą ir kūnui, ir sielai. Paprastai pilatesas yra tinkamas bet kokio fizinio pasirengimo ir amžiaus žmonėms.

Savo jaunystės ir geros savijautos paslaptimi pilatesą vadina Madonna, Lady Gaga, Cameron Diaz, Sandra Bullock, Jamie Lee Curtis ir kt.

Josephas Pilatesas / „Tribute to Joseph Pilates“ stop kadras

„Po dešimties treniruočių pasijusite geriau, po dvidešimties geriau atrodysite, po trisdešimties – turėsite naują kūną“, – apie šią techniką yra sakęs jos kūrėjas, vokiečių kilmės Josephas Hubertusas Pilatesas, kuris net neabejojo, kad fizinis aktyvumas – būtina sąlyga būti laimingam.

J. H. Pilatesas gimė 1883-ųjų gruodžio 9 d. Vokietijoje. Jo graikų kilmės tėvas buvo metalo apdirbėjas ir entuziastingas gimnastas. Būtent jis supažindino sūnų su gimnastika, kovos menais, kūno rengyba.

Tiesa, J. H. Pilatesas buvo ligotas vaikas – kaip rašoma pilatesfoundation.com, jį kankino astma, rachitas, reumatinė karštinė. Norėdamas atsikratyti negalavimų ir sustiprinti savo kūną, jis užsiėmė fizine veikla, tapo geru gimnastu, naru, slidininku. Vėliau jis ne sykį kartojo, kad judesys gydo.

Josephas Pilatesas / „Tribute to Joseph Pilates“ stop kadras

1912 m. J. H. Pilatesas persikėlė į Angliją, kur dirbo cirko artistu, boksininku ir savigynos instruktoriumi. Pirmojo pasaulinio karo metais jis su kitais tautiečiais buvo įkurdintas karių internavimo stovykloje Lankasterio pilyje. Čia J. H. Pilatesas karius mokė ne tik savigynos, bet ir imtynių, kūno stiprinimo. Jis buvo užsibrėžęs, kad jo mokiniai iš stovyklos išeitų stipresni. Būtent tuo laikotarpiu J. H. Pilatesas tobulino fizinio rengimo techniką.

Kadangi Pilateso technika buvo veiksminga treniruojant karius, buvo nuspręsta jį perkelti į karo ligoninę, kurioje jis galėtų padėti reabilituotis sunkiai sužeistiems karo lauke. Jam teko dirbti su vaikščioti negalinčiais pacientais. Jis tada pradėjo lovų spyruokles prie lovų tvirtinti taip, kad šios padėtų prilaikyti pacientų galūnes bei sukūrė garsiąją savo „Cadillac“ įrangą. Dalis tos įrangos iki šiol naudojama Pilateso studijose.

Karui pasibaigus J. H. Pilatesas nusprendė patraukti į JAV ir savo techniką paskleisti pasaulyje. Tuo metu jis sutiko savo žmoną Clarą, kuri prieš karą buvo seselė ir mokytoja. Ji labai tikėjo mylimojo sukurta technika, tad pora kartu patobulino jo mankštos ir kūno lavinimo metodą bei 1926-aisiais atidarė pirmąją savo studiją Niujorke. Studijoje buvo ir dalis paties J. H. Pilateso sukonstruotų aparatų, skirtų reabilitacijos programoms.

Būtent C. Pilates nusprendė, kad metodiką galima pritaikyti individualiems kliento poreikiams, taip pat akcentavo dėmesingumo ir susikaupimo aspektus. Clara buvo pagrindinė technikos mokytoja šeimos studijoje, kuri perdavė savo žinias pasekėjams, vėliau tapusiems treneriais.

Josephas Pilatesas / „Tribute to Joseph Pilates“ stop kadras

Netrukus klubas tapo itin populiarus, ypač tarp šokėjų. Be to, treniruotės domino ne tik norinčius patobulinti savo kūną, bet ir siekiančius atsigauti po traumų. Prie studijos žinomumo mieste prisidėjo ir tai, kad čia lankėsi ryškiausios to meto šokio ir kino pasaulio žvaigždės.

Vėliau J. H. Pilatesas išleido porą knygų („Your Health“ (1932 m.) ir „Return to Life Through Contrology“ (1945 m.)). Veikaluose jis aprašė savo metodą, kurį tuo metu vadino contrology, tik po J. H. Pilateso mirties 1967-aisiais, jo sukurta mankštos sistema pradėta vadinti Pilateso metodu arba tiesiog pilatesu. „Geros fizinės formos negalime nei nusipirkti, nei įsigyti už pinigus, jeigu nieko patys dėl to nedarome“, – buvo įsitikinęs pasaulyje populiarios metodikos kūrėjas.