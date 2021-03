Paskelbti „Oskarų“ nominantai: ryškėja naujas favoritas – į daugiausia statulėlių pretenduoja juosta „Mank“

JAV Kino meno ir mokslo akademija (angl. Academy of Motion Picture Arts and Sciences) paskelbė 93-ųjų „Oskarų“ apdovanojimų nominantų sąrašą. Kam už praėjusių metų nuopelnus kino industrijoje atiteks prestižinės „Oskarų“ statulėlės, paaiškės balandžio 25 d.

Kovo 15-oji – dar viena svarbi diena kino industrijai: paskelbti 2021-ųjų „Oskarų“ apdovanojimų nominantai, o tai reiškia, kad dar žingsniu priartėta prie laukiamiausio metų renginio kino pasaulyje. Šiemet „Oskarų“ ceremonija dėl koronaviruso pandemijos vyks beveik dviem mėnesiais vėliau nei įprastai – balandžio 25 d.

Planuojama, jog šių metų „Oskarų“ dalybos bus transliuojamos iš kelių skirtingų vietų (taip šiemet vyko ir „Auksinių gaublių“ apdovanojimai). Šis sprendimas priimtas dėl visame pasaulyje siaučiančios koronaviruso pandemijos, tačiau toks renginio formatas nėra naujiena. Dar 1953 m. „Oskarų“ apdovanojimų ceremonija pirmą kartą buvo tiesiogiai transliuojama iš dviejų JAV miestų – Los Andželo ir Niujorko.

Garbė pranešti šių metų prestižinių statulėlių nominantus teko aktorei Priyankai Choprai ir jos vyrui atlikėjui, aktoriui Nickui Jonasui. Daugiausia, net 10-yje, apdovanojimų kategorijų nominuota juosta „Mank“ – filmas tapo naujuoju favoritu, nors iki šiol vykusiuose įvairiuose kino ir televizijos apdovanojimuose didžiausią sėkmę skynėsi juosta „Nomadland“.

Priyanka Chopra ir Nickas Jonasas / AP nuotr.

„Oskarus“ dalijančią JAV Kino meno ir mokslo akademiją sudaro daugiau nei 10 tūkst. aktorių, filmų kūrėjų ir kitų kino pasaulio atstovų iš viso pasaulio. „Oskarai“ laikomi svarbiausiais apdovanojimais už nuopelnus kine. Šiemet varžytis dėl geriausio 2020 m. filmo titulo pretendavo 366 filmai, iš jų geriausio filmo kategorijoje nominuoti 8.

„Oskarų“ ceremonija paprastai vainikuoja metų pradžioje prasidėjusį kino ir televizijos apdovanojimų maratoną. Dalijant „Auksinius gaublius“, BAFTA, Kino kritikų ir kt. kino apdovanojimus, neretai spėliojama, ar šiose ceremonijose sėkmės sulaukusios juostos ir kino kūrėjai taip pat bus pastebėti ir „Oskaruose“. Kaip rašo „NY Times“, per pastaruosius 20 metų 50 proc. „Auksinių gaublių“ laureatų tais pačiais metais pasisekė „nuskinti“ ir „Oskarą“.

Šių metų „Auksiniuose gaubliuose“ triumfavo juosta „Nomadland“, jos režisierė Chloe Zhao tapo pirmąja moterimi, pelniusia apdovanojimą geriausio režisieriaus kategorijoje nuo 1984-ųjų, ir antrąja per visą apdovanojimų istoriją. Geriausia aktore už vaidmenį filme „The United States vs. Billie Holiday“ pripažinta Andra Day, geriausiu aktoriumi po mirties išrinktas Chadwickas Bosemanas, suvaidinęs filme „Ma Rainey`s Black Bottom“.

Oskarai / AP nuotr.

Chloe Zhao juosta „Nomadland“ sėkmės sulaukė ir Kino kritikų apdovanojimuose – filmas tapo geriausiu 2020-ųjų filmu, o jo režisierė pelnė apdovanojimą geriausio režisieriaus kategorijoje. Geriausio aktoriaus apdovanojimas taip pat atiteko Chadwickui Bosemanui, geriausia aktore išrinkta Carey Mulligan, suvaidinusi juostoje „Promising Young Woman“.

Virtuali BAFTA apdovanojimų ceremonija vyks balandžio 11 d. Daugiausiai kartų šių metų apdovanojimuose nominuoti filmai „Rocks“ ir „Nomadland“.

LRT.lt primena, kad 2020-ųjų „Oskaruose“ triumfavo Pietų Korėjos režisieriaus Bong Joon Ho juosta „Parazitas“ – pirmą sykį „Oskarų“ istorijoje geriausiu filmu buvo išrinktas filmas ne anglų kalba, jo režisierius taip pat triumfavo geriausiųjų kategorijoje. Geriausia aktore už vaidmenį filme „Judy“ išrinkta Renee Zellweger, geriausiu aktoriumi tapo Joaquinas Phoenixas, suvaidinęs „Džokerį“.

Chloe Zhao / AP nuotr.

Žemiau pateikiame „Oskarų“ apdovanojimų nominacijas ir pretendentus:

Geriausias filmas:

„The Father“,

„Judas and the Black Messiah“,

„Mank“,

„Minari“,

„Nomadland“,

„Promising Young Woman“,

„Sound of Metal“,

„The Trial of the Chicago 7“.

Geriausias režisierius:

Thomas Vinterberg – „Another Round“,

David Fincher – „Mank“,

Lee Isaac Chung – „Minari“,

Chloe Zhao – „Nomadland“,

Emerald Fennell – „Promising Young Woman“.

Chloe Zhao / AP nuotr.

Geriausia aktorė:

Viola Davis – „Ma Rainey`s Black Bottom“,

Andra Day – „The United States vs. Billie Holiday“,

Vanessa Kirby – „Pieces of a Woman“,

Frances McDormand – „Nomadland“,

Carey Mulligan – „Promising Young Woman“.

Geriausias aktorius:

Riz Ahmed – „Sound of Metal“,

Chadwick Boseman – „Ma Rainey`s Black Bottom“,

Anthony Hopkins – „The Father“,

Gary Oldman – „Mank“,

Steven Yeun – „Minari“.

Chadwick Boseman / AP nuotr.

Geriausia antrojo plano aktorė:

Maria Bakalova – „Borat Subsequent Moviefilm“,

Glenn Close – „Hillbilly Elegy“,

Olivia Colman – „Father“,

Amanda Seyfried – „Mank“,

Yuh-Jung Youn – „Minari“.

Geriausias antrojo plano aktorius:

Sacha Baron Cohen – „The Trial of the Chicago 7“,

Daniel Kaluuya – „Judas“,

Leslie Odom, Jr. – „One Night in Miami“,

Paul Raci – „Sound of Metal“,

Lakeith Stanfield – „Judas and the Black Messiah“.

Amanda Seyfried / AP nuotr.

Geriausias kostiumų dizainas:

„Emma“,

„Ma Rainey`s Black Bottom“,

„Mank“,

„Mulan“,

„Pinocchio“.

Geriausias garsas:

„Greyhound“,

„Mank“,

„News of the World“,

„Soul“,

„Sound of Metal“.

Geriausias garso takelis:

„Da 5 Bloods“,

„Mank“,

„Minari“,

„News of the World“,

„Soul“.

Filmas „Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga“ / Stop kadras

Geriausia filmo daina:

„Husavik“ – „Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga“,



„Fight For You“ –„Judas and the Black Messiah“,

„Io Sì (Seen)“ – „The Life Ahead (La Vita Davanti a Se)“,

„Speak Now“ – „One Night in Miami...“,

„Hear My Voice“ – „The Trial of the Chicago 7“.

Geriausias animacinis filmas:

„Onward“,

„Over the Moon“,

„Shaun the Sheep Movie: Farmageddon“,

„Soul“,

„Wolfwalkers“.

Geriausias trumpametražis animacinis filmas:

„Burrow“,

„Genius Loci“,

„If Anything Happens I Love You“,

„Opera“,

„Yes-People“.

Geriausias trumpametražis veiksmo filmas:

„Feeling Through“,

„The Letter Room“,

„The Present“,

„Two Distant Strangers“,

„White Eye“.

Geriausias dokumentinis filmas:

„Collective“,

„Crip Camp“,

„The Mole Agent“,

„My Octopus Teacher“,

„Time“.

Geriausias trumpametražis dokumentinis filmas:

„Colette“,

„A Concerto Is a Conversation“,

„Do Not Split“,

„Hunger Ward“,

„A Love Song for Latasha“.

Geriausias tarptautinis filmas:

Bosnija ir Hercegovina – „Quo Vadis, Aida?“,

Danija – „Another Round“,

Honkongas – „Better Days“,

Rumunija – „Collective“,

Tunisas – „The Man Who Sold His Skin“.

Geriausias produkcijos dizainas:

„The Father“,

„My Rainey`s Black Bottom“,

„Mank“,

„News of the World“,

„Tenet“.

Geriausias montažas:

„The Father“, Yorgos Lamprinos,

„Nomadland“, Chloé Zhao,

„Promising Young Woman“, Frédéric Thoraval,

„Sound of Metal“, Mikkel E.G. Nielsen,

„The Trial of the Chicago 7“, Alan Baumgarten.

Geriausia kinematografija:

„Judas and the Black Messiah“, Sean Bobbitt,

„Mank“, Erik Messerschmidt,

„News of the World“, Dariusz Wolski,

„Nomadland“, Joshua James Richards,

„The Trial of the Chicago 7“, Phedon Papamichael.

Geriausi vaizdo efektai:

„Love and Monsters“,

„The Midnight Sky“,

„Mulan“,

„The One and Only Ivan“,

„Tenet“.

Geriausias grimas:

„Emma“,

„Hillbilly Elegy“,

„Ma Rainey`s Black Bottom“,

„Mank“,

„Pinocchio“.

Geriausias originalus scenarijus:

„Judas and the Black Messiah“,

„Minari“,

„Promising Young Woman“,

„Sound of Metal“,

„The Trial of the Chicago 7“.

Geriausias adaptuotas scenarijus:

„Borat Subsequent Moviefilm“,

„The Father“,

„Nomadland“,

„One Night in Miami...“,

„The White Tiger“.