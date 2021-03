Tęsiasi kino apdovanojimų sezonas – paskelbtos BAFTA nominacijos

Tęsiasi „Auksiniais gaubliais“ prasidėjęs 2021-ųjų kino apdovanojimų maratonas – paskelbtos 74-ųjų Britų kino meno akademijos apdovanojimų, žinomų BAFTA trumpiniu, nominacijos. Kam atiteks „Auksinė kaukė“, paaiškės balandžio 11 d. virtualios ceremonijos metu.

BAFTA apdovanojimais pagerbiami geriausi praėjusių metų britų ir tarptautiniai filmai, aktoriai ir kino kūrėjai. Paprastai metų pradžioje vykstantys įvairūs kino apdovanojimai neretai sukelia diskusijas ir spėliones, ar jų nugalėtojai sėkmės sulauks ir svarbiausiu kino pasaulio įvykiu laikomuose „Oskaruose“.

Šiemet į BAFTA apdovanojimų nominacijas buvo dedama nemažai vilčių, mat pernai renginio organizatoriai sulaukė kritikos, kad tarp nominuotų aktorių nebuvo nė vieno juodaodžio, o į apdovanojimą geriausio režisieriaus kategorijoje nepretendavo nė viena moteris, rašo BBC.

BAFTA „Auksinė kaukė“ / AP nuotr.

Atsižvelgus į kritiką, šiemet kino apdovanojimų taisyklėse buvo atlikta daugybė pokyčių. Dar prieš nominantų paskelbimą buvo įvestas ilgasis pretendentų į nominacijas sąrašas, o siekiant užtikrinti kuo didesnę nominantų įvairovę, aktorių ir režisierių nominacijose į statulėlę pretenduoja nebe po 4, o po 6 kino pasaulio atstovus.

Virtuali BAFTA apdovanojimų ceremonija iš Karališkosios Alberto salės Londone vyks balandžio 11 d.

BAFTA „Auksinė kaukė“ / AP nuotr.

Žemiau pateikiame BAFTA kino apdovanojimų nominacijas ir pretendentus:

Geriausias filmas

„The Father“,

„The Mauritanian“,

„Nomadland“,

„Promising Young Woman“,

„The Trial of the Chicago 7“.

Geriausias režisierius

Thomas Vinterberg, „Another Round“,

Shannon Murphy, „Babyteeth“,

Lee Isaac Chung, „Minari“,

Chloé Zhao, „Nomadland“,

Jasmila Žbanić, „Quo Vadis, Aida?“,

Sarah Gavron, „Rocks“.

Chloe Zhao / AP nuotr.

Ryškiausias britų režisieriaus/scenaristo/prodiuserio debiutas

Remi Weekes, „His House“,

Ben Sharrock, Irune Gurtubai, „Limbo“,

Jack Sidey, „Moffie“,

Theresa Ikoko, Claire Wilson, „Rocks“,

Rose Glass, Oliver Kassman, „Saint Maud“.

Geriausias britų filmas

„Calm With Horses“,

„The Dig“,

„The Father“,

„His House“,

„Limbo“,

„The Mauritanian“,

„Mogul Mowgli“,

„Promising Young Woman“,

„Rocks“,

„Saint Maud“.

Geriausias filmas ne anglų kalba

„Another Round“,

„Dear Comrades!“,

„Les Miserables“,

„Minari“,

„Quo Vadis, Aida?“.

Geriausias aktorius

Riz Ahmed, „Sound of Metal“,

Chadwick Boseman, „Ma Rainey`s Black Bottom“,

Adarsh Gourav, „The White Tiger“,

Anthony Hopkins, „The Father“,

Mads Mikkelsen, „Another Round“,

Tahar Rahim, „The Mauritanian“.



Riz Ahmed / AP nuotr.

Geriausia aktorė

Bukky Bakray, „Rocks“,

Radha Blank, „The Forty-Year-Old Version“,

Vanessa Kirby, „Pieces of a Woman“,

Frances McDormand, „Nomadland“,

Wunmi Mosaku, „His House“,

Alfre Woodard, „Clemency“.

Geriausias antrojo plano aktorius

Daniel Kaluuya, „Judas and the Black Messiah“,

Barry Keoghan, „Calm With Horses“,

Alan Kim, „Minari“,

Leslie Odom Jr, „One Night In Miami“,

Clarke Peters, „Da 5 Bloods“,

Paul Raci, „Sound of Metal“.

Alfre Woodard / AP nuotr.

Geriausia antrojo plano aktorė

Niamh Algar, „Calm With Horses“,

Kosar Ali, „Rocks“,

Maria Bakalova, „Borat Subsequent Moviefilm“,

Dominique Fishback, „Judas and the Black Messiah“,

Ashley Madekwe, „County Lines“,

Yuh-Jung Youn, „Minari“.

Specialus BAFTA kylančios žvaigždės apdovanojimas (renka žiūrovai)

Kingsley Ben-Adir,

Morfydd Clark,

Bukky Bakray,

Ṣọpẹ́ Dìrísù,

Conrad Khan.

Niamh Algar / AP nuotr.

Geriausias animacinis filmas

„Onward“,

„Soul“,

„Wolfwalkers“.

Geriausias dokumentinis filmas

„Collective“,

„David Attenborough: A Life On Our Planet“,

„The Dissident“,

„My Octopus Teacher“,

„The Social Dilemma“.

Geriausias britų trumpametražis filmas

„Eyelash“,

„Lizard“,

„Lucky Break“,

„Miss Curvy“,

„The Present“.

Geriausias britų trumpametražis animacinis filmas

„The Fire Next Time“,

„The Owl and the Pussycat“,

„The Song of A Lost Boy“.

Geriausias grimas

„The Dig“, Jenny Shircore,

„Hillbilly Elegy“, Patricia Dehaney, Eryn Krueger Mekash, Matthew Mungle,

„Ma Rainey`s Black Bottom“, Matiki Anoff, Larry M Cherry, Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal,

„Mank“, Kimberley Spiteri, Gigi Williams,

„Pinocchio“, Mark Coulier.

Geriausias kostiumo dizainas

„Ammonite“, Michael O`Connor,

„The Dig“, Alice Babidge,

„Emma“, Alexandra Byrne,

„Ma Rainey`s Black Bottom“, Ann Roth,

„Mank“, Trish Summerville.

Geriausias garso takelis

„Mank“, Trent Reznor, Atticus Ross,

„Minari“, Emile Mosseri,

„News of the World“, James Newton Howard,

„Promising Young Woman“, Anthony Willis,

„Soul“, Jon Batiste.

Geriausia kinematografija

„Judas and the Black Messiah“, Sean Bobbitt,

„Mank“, Erik Messerschmidt,

„The Mauritanian“, Alwin H Küchler,

„News of the World“, Dariusz Wolski,

„Nomadland“, Joshua James Richards.

Geriausias produkcijos dizainas

„The Dig“, Maria Djurkovic, Tatiana Macdonald,

„The Father“, Peter Francis, Cathy Featherstone,

„Mank“, Donald Graham Burt, Jan Pascale,

„News of the World“, David Crank, Elizabeth Keenan,

„Rebecca“, Sarah Greenwood, Katie Spencer.

Geriausias montažas

„The Father“, Yorgos Lamprinos,

„Nomadland“, Chloé Zhao,

„Promising Young Woman“, Frédéric Thoraval,

„Sound of Metal“, Mikkel EG Nielsen,

„The Trial of the Chicago 7“, Alan Baumgarten.

Geriausia aktorių atranka

„Calm With Horses“, Shaheen Baig,

„Judas and the Black Messiah“, Alexa L Fogel,

„Minari“, Julia Kim,

„Promising Young Woman“, Lindsay Graham Ahanonu, Mary Vernieu,

„Rocks“, Lucy Pardee.

Geriausi specialieji efektai

„Greyhound“, Pete Bebb, Nathan McGuinness, Sebastian von Overheidt,

„The Midnight Sky“, Matt Kasmir, Chris Lawrence, David Watkins,

„Mulan“, Sean Faden, Steve Ingram, Anders Langlands, Seth Maury,

„The One and Only Ivan“, Santiago Colomo Martinez, Nick Davis, Greg Fisher,

„Tenet“, Scott Fisher, Andrew Jackson, Andrew Lockley.

Geriausias garsas

„Greyhound“,

„News of the World“,

„Nomadland“,

„Soul“,

„Sound of Metal“.

Geriausias adaptuotas scenarijus

„The Dig“, Moira Buffini,

„The Father“, Christopher Hampton, Florian Zeller,

„The Mauritanian“, Rory Haines, Sohrab Noshirvani, MB Traven,

„Nomadland“, Chloé Zhao,

„The White Tiger“, Ramin Bahrani.

Geriausias originalus scenarijus

„Another Round“, Tobias Lindholm, Thomas Vinterberg,

„Mank“, Jack Fincher,

„Promising Young Woman“, Emerald Fennell,

„Rocks“, Theresa Ikoko, Claire Wilson,

„The Trial of the Chicago 7“, Aaron Sorkin.