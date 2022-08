„Auksinio proto. Vasaros lygos“ nugalėtoja Liucija Lenkauskaitė-Stankevičė laimėjimą skirs Ukrainai

Karštą penktadienio vakarą emocingai finišavo jau trečioji „Auksinio proto. Vasaros“ lyga. Po permainingos kovos nugalėtojos laurai ir 2 tūkst. eurų piniginis prizas atiteko 34 m. vilnietei finansinių technologijų vystytojai Liucijai Lenkauskaitei-Stankevičei. Vos per plauką jai nusileido stulbinančiu žinių bagažu pasižyminti jaunoji eruditė, 18 m. moksleivė iš Palangos Mūza Svetickaitė. Ji pelnė 1 tūkst. eurų laimėjimą. Trečiąją vietą ir 500 eurų iškovojo 45 m. vilnietis virtuvės šefas Vytis Mackevičius.

„Ateidama žaisti neturėjau jokių lūkesčių, labai nudžiugau, kai mane pakvietė, nes „Auksinis protas“ kartu su „Kas ir kodėl?“ yra mėgstamiausios mūsų su vyru laidos. Jas dažniausia žiūrime savaitgaliais, pasiliekame jas kaip desertą. Norėjau tiesiog gerai praleisti laiką. Taip ir nutiko“, – po pergalės šypsojosi L. Lenkauskaitė-Stankevičė.

Žaidimo metu nebijojusi jo vedėjams Arūnui Valinskui ir Andriui Tapinui prisipažinti, kad kažko nežino, Liucija tikina, kad žodis „nežinau“ yra arčiau jos esybės nei žodis „žinau“.

„Auksinio proto. Vasaros lygos“ finalas / V. Skaraičio nuotr.

„Pastarąjį, tiesą sakant, labai retai vartoju. Neįmanoma visko žinoti iki galo. Ilgi metai universitete mane išmokė vieno – turėti sveiką abejonę, viską kvestionuoti, tikrinti, aiškintis. Pasaulis greitai kinta, todėl jei kažkada kažką „žinojai“, dabar jau gal nebežinai, nes tai pasikeitė. Su amžiumi pastebiu viena – nesikeičia tik žmonių natūra ir neišvengiami dalykai, tokie kaip mirtis“, – sakė ji.

Už kovą „Auksinio proto. Vasaros“ finale Liucija labai dėkinga savo priešininkei Mūzai, kuria, prisipažino, žavisi jau seniai.

„Dar prieš paguodos finalo filmavimą iš kito dalyvio išgirdau, kad yra žmogus, kuris laimėjo abu savo atrankos žaidimus ir turi maksimalų balų skaičių. Pagalvojau, kas tai per „žvėris“, kuris greičiausiai ir laimės. O tas „žvėris“ pasirodė esanti daugeliui žinoma Mūza, kuria taip seniai žaviuosi. Su vyru sekame ją dar nuo „Tūkstantmečio vaikų“, tai ypatinga mergina. Smagu, kad tokie žmonės auga Lietuvoje. Niekada nebūčiau pagalvojus, kad su ja teks susirungti viena prieš kitą, o tuo labiau – laimėti...“ – teigė L. Lenkauskaitė-Stankevičė.

Nugalėtojos biografijoje – patirtis įvairiose srityse. Liucija baigusi psichologijos bakalauro studijas Vilniaus universitete, taip pat turi Europos vidurio universiteto Budapešte politikos mokslų magistro diplomą. Profesinį kelią pradėjo žiniasklaidoje, o šiuo metu ji užsiima finansinių technologijų vystymu. Ir nors iš šalies atrodo, kad skirtingų sričių įvaldymas byloja apie žmogaus universalumą, „Auksinio proto. Vasaros“ lygos nugalėtoja tokia savęs nevadina.

„Žmonės universalai man yra Leonardas Da Vinčis, Hedy Lamarr. Tiesa, mokykloje man vienodai sekėsi tiek matematika, tiek kalbos. Esu dėkinga visoms mokytojoms. Man geriau sekasi rašyti, bet labiau traukia skaičiai. Dabartinis darbas apima visas sritis ir dar daugiau. To ir norisi – kad visos smegenų dalys būtų lavinamos po truputį“, – pasakojo „Auksinio proto. Vasaros“ laimėtoja.

Pergalė populiariausiame Lietuvoje intelektiniame žaidime buvo ne vienintelis džiugus įvykis L. Lenkauskaitės-Stankevičės gyvenime. Kol televizijos žiūrovai ekrane stebėjo įnirtingas kovas dėl geriausio vasaros sezono žaidėjo titulo, liepos pabaigoje Liucija ištekėjo. O piršlybų istorija taip pat buvo nepaprasta.

„Kai baigėme filmavimus, namo grįžau be prizo, pasakiau, kad iškritau paguodos finale ir nieko be stalo žaidimo negavau. Buvo ketvirtadienis, dar spėjau padirbėti biure. Buvo keista tądien su kolegomis bendrauti darbo reikalais, nors viduje norėjosi visiems smagiai sušukti, kad ką tik laimėjau „Auksinio proto” vasaros finalą! Tą penktadienį su širdies draugu Jevgenijumi nuvažiavome pailsėti į Palangą, kur jis man šeštadienio rytą pasipiršo. Ta savaitė buvo nereali – du dideli įvykiai vos per kelias dienas“, – džiaugėsi Liucija.

Viena iš „Auksinio proto. Vasaros“ lygos čempionės aistrų – antikvariniai daiktai, ypač porcelianas.

„Tiek vyras, tiek draugai yra padovanoję antikvarinių indų. Seniausiam torto stovui su nuostabiu paukščių motyvu – virš šimto metų. Turiu pusbrolio ir jo sužadėtinės dovanotus japoniškus peršviečiamo porceliano puodelius, ant kurių dugno užrašytas ne gamintojas, o žodis „Import“. Antrojo pasaulinio karo laikais japoniškų prekių nebuvo galima importuoti į Sąjungininkų šalis, taigi buvo sugalvotas toks „sterilus“ apėjimas. Man patinka daiktai su istorija, nes jie tarsi įtraukia, priverčia tave jausti praeitį, įžemina“, – pasakojo L. Lenkauskaitė-Stankevičė.

„Auksinio proto. Vasaros“ lygos laimėjimą – 2 tūkst. eurų – Liucija nusprendė skirti Ukrainai. Tai, pasak jos, šiuo metu yra svarbiausia. Žaidimą organizuojančią įmonę Liucija įpareigojo laimėtus pinigus pervesti į pagalbą Ukrainai teikiantį Olego Šurajevo „1K paramos fondą“.

„Olegas viso šio siaubingo karo metu yra vienas iš tų žmonių, kurie įkvepia ir motyvuoja labiausia. Dar karo pradžioje kažkur perskaičiau, kad šį karą laimės tik stajeriai. Olegas toks ir yra. Tą neigiamą emocinį krūvį nešti sunku. Beprasmybės ir bejėgiškumo jausmai yra labai stiprūs, tai iš esmės veikia pamatinius žmogaus psichikos elementus. Žinoma, čia nėra net ko lyginti su tame siaube jau tiek laiko gyvenančių ukrainiečių jausmais“, – savo sprendimą paaiškino Liucija.

O „Auksinis protas“ nesustoja – jau rugsėjo 2-ąją, tradiciškai penktadienį, prasidės naujas, devintasis žaidimo sezonas. Jo vedėjai A. Valinskas ir A. Tapinas žiūrovams žada intriguojančių permainų.