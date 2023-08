Ar verta pirkti vitamino C papildus, jei organizmas jo beveik nepasisavina?

LRT.lt skaitytoja Gražina pastebi, kad kiekvienais metais artėjant rudeniui žmonės masiškai pradeda pirkti ir vartoti įvairius vitamino C papildus. Bet ar verta? – klausia ji.

„Vitamino C papildai taip išreklamuoti, jog atrodo, kad jie privalo būti pas kiekvieną namuose. Net paklausus vaistininko, kokius papildus gerti norint sustiprinti imunitetą ir mažiau sirgti, visada siūlo vitaminą C. Kiek žinau, sintetinio vitamino C organizmas beveik nepasisavina“, – sako skaitytoja.

Gražina klausia, ar verta leisti pinigus vitamino C papildams.

Svarbu išsirinkti tinkamą vitamino C formą

Šeimos gydytoja endobiogenikė Evelina Nevardauskaitė-Rudzikienė sako, kad vitamino C galime gauti tik su maistu, nes pats organizmas jo negamina.

„Vitaminas C labai svarbus daugybei mūsų organizmo biologinių procesų, tačiau jeigu kasdienėje mityboje netrūksta daržovių, uogų ir vaisių, papildomai vartoti papildų nėra būtinybės.

Vaisiai, daržovės, vitaminas C / „Shutterstock“ nuotr.

Tiesa, kokia minimali šio vitamino dozė mums reikalinga kas dieną, iki šiol nėra tiksliai aišku. Anksčiau buvo manoma, kad 90 mg per dieną yra pakankamas kiekis, dabar mokslininkai didina šia normą“, – LRT.lt pasakojo gydytoja.

Vis tik jeigu nusprendėte vitamino C gauti iš maisto papildų, anot medikės, labai svarbu išsirinkti tinkamą jo formą.

Vaistai / E. Blaževič / LRT nuotr.

„Pati populiariausia sintetinė vitamino C forma askorbo rūgštis – labai sunkiai pasisavinama. Tenka vartoti didelėmis dozėmis ir ilgą laiką, kad gautum šio vitamino. Kur jis dingsta? Mes jo netenkame su šlapimu“, – sako šeimos gydytoja.

Acerolos vyšnia – vitamino C bomba

Medikė pataria rinktis natūralią, iš tam tikrų augalų išgautą vitamino C formą.

„Natūrali vitamino C forma žymiai geriau įsisavinama nei sintetinė. Pavyzdžiui, augalinės kilmės vitaminas C iš kraštuotosios malpigijos (acerola vyšnios) uogų, manoma, įsisavinamas net iki tūkstančio kartų geriau nei askorbo rūgštis. Jo galima rasti parduodamo įvairiais pavidalais“, – sakė gydytoja.

Pasak specialistės, perdozuoti vitamino C sudėtinga, nes didelis jo kiekis pasišalina su šlapimu. Tyrimai nurodo, kad net iki 1 000 mg vitamino C dozė yra saugi.

Gydytoja taip pat paneigė mitą, kad didžiausia vitamino C koncentracija yra citrinose.

Rauginti kopūstai / Pranešimo autorių nuotr.



„Vienoje citrinoje yra maždaug 30 mg vitamino C. Kad gautume apytikslę dienos normą, reikia suvalgyti kokias keturias citrinas. Žymiai daugiau šio svarbaus mūsų organizmui vitamino yra pavyzdžiui, petražolėse, raugintuose kopūstuose, svarainiuose, juoduosiuose serbentuose, braškėse ir net lapiniuose kopūstuose“, – vardijo gydytoja.

Turite klausimą gydytojui? Siųskite el. pašto adresu pasidalink@lrt.lt!