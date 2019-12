Nuo apmaudžios klaidos iki istorinės pergalės – Labanauskui koją kišo ir publika, ir jaudulys

Garliavietis Darius Labanauskas toliau rašo Lietuvos smiginio istoriją. Pasaulio dartų čempionate Londone jis įveikė jau trečiąjį savo varžovą, 24-ąjį pagal skirstymą vokietį Maxą Hoppą. Tiesa, D. Labanausko pergalė kainavo daug nervų tiek jam, tiek sportininko gerbėjams.

Nervingoje ir permainingoje kovoje lietuvis atsiliko 0:1, o vėliau – 1:2, tačiau ketvirtajame sete perėmęs iniciatyvą laimėjo tris setus iš eilės ir pateko į aštuntfinalį. Tai pirmas toks bet kokio lietuvio žygis pasaulio smiginio čempionate. Pernai D. Labanauskas buvo įveikęs du varžovus.

Nors pergalė ir pasiekta, bet nervų ji kainavo daug. D. Labanauskas lengvai sutaršė varžovą trečiajame sete (3-0) ir turėjo iniciatyvą, tačiau lemiamo seto metu pirmaudamas 2:1 nesugebėjo užbaigti kovos, nors beturėjo 64 taškus, kai M. Hoppui reikėjo surinkti dar 241.

Iš pradžių D. Labanauskas dukart metė į 16 ir tada nesugebėjo pataikyti į D16. M. Hoppas suteikė lietuviui dar vieną šansą, tačiau ir tada garliavietis triskart šovė pro šalį ir leido vokiečiui priartėti iki 2:2. Setui tęsiantis D. Labanauskas buvo per žingsnį nuo nesėkmės.

Rezultatui esant 181-221 M. Hoppas pataikė maksimumą (180 tšk.), D. Labanauskas įmetė 121 (liko 60) ir vokietis turėjo galimybę perkelti mačą į lemiamą setą. Vis dėlto įtampa įveikė ir M. Hoppą. Pirmą strėlytę jis metė į 9, antros nepataikė, o trečiąja pataikė į 16, taip nesugebėdamas užsidaryti. Dar vienos progos D. Labanauskas nepaleido – meistriškai metė į 20 ir antrąja strėlyte uždarė mačą su D20.

„Jau buvau pasiruošęs eiti į paskutinį setą. Labiau tikėjau, kad jis pataikys, negu nepataikys“, – apie lemiamą M. Hoppo klaidą LRT.lt sakė lietuvis.

Jis pripažino, kad prieš tai padarytą savo klaidą lėmė nedraugiška publika, supykusi už epizodą, kai turėdamas 170 taškų ir pirmomis dvejoms strėlytėmis pataikęs T20, lietuvis nusprendė nerizikuoti mesdamas į centrą,

„Turėjau pasilikęs švarų dvigubą. Mintys, kad jau pergalė čia pat, jauduliukas buvo. Be to ir publika po to, kai turėdamas 170 nemečiau į viduriuką, o pasilikau dvigubą, pradėjo švilpti. Žinote, jiems svarbu šou.

Labai neišmušė, bet jautėsi triukšmas padidėjęs. Maxas labai gerą muziką išėjimo pasirinko, publika užsivedė, girdėjau padainavo keliskart priderinę jo vardą. Tas truputėlį jautėsi. Be to, tas žinojimas, kad gali jau viską užbaigti...“ – pasakojo D. Labanauskas.

– Kaip įvertintumėte savo ir varžovo žaidimą? Varžovas, atrodo, sėkmingiau rinko taškus, bet neužsidarydavo, jūs dažnai – atvirkščiai. Taškus rinkti sekėsi sunkiau, bet užsidaryti pavykdavo.

– Kova sunki buvo. Besitreniruodamas vis kažką bandau savo metime įdėti, kas padėtų taškus rinkti, gal kitaip ranką pasuku. Matai šalia savęs gerus žaidėjus, bandai gal kažką pakopijuoti. Atėjus ant scenos dar kurį laiką ieškojau savo metimo, buvau išsibalansavęs. Abu pirmuose keturiuose setuose pralaimėjome paduodami pirmi. Toks buvo neužtikrintumas, jaudulys, publika šiandien buvo tikrai garsesnė.

– Kaip jaučiatės taip toli nuėjęs pasaulio čempionate?

– Fantastiškai. Žmonės paskaičiavę, kad turėčiau jau į Top-64 reitinge įlipti. Turiu vadinamąją kortą dviems metams, liko dar metai, jeigu po to laikotarpio būsiu tarp 64 geriausių, man nereikės iš naujo eiti atrankos. Tas jausmas labai geras. Nuėjau vienu ratu daugiau nei pernai, emocijos puikios. Pirmadienį turiu skrydį namo, bet kitas ratas prasidės 28 dieną (per šventes čempionate daroma pertrauka – red.), tad reikia gerai apskaičiuoti, ar grįžti namo, nes nemažai lietuvių turbūt grįš į Angliją po Kalėdų. Gali ir skrydžių nebūti.

Maxas Hoppas / AP nuotr.

– Nesitikėjote tokios sėkmės, kad jau turite skrydį?

– Skrydžius visi turi, Kalėdoms vyksta namo. Jeigu būčiau neplanavęs sėkmės, turbūt būčiau pirkęs skrydį po Iano White`o kovos – taip kad teisingai pataikiau šiemet.

Kita etapas vyks po Kalėdų – prasideda 27 d., bet aš dar nežinau, kada žaisiu – 27 arba 28 dieną.

– Ką veikėte visą savaitę po pergalės prieš I. White`ą? Nesunku psichologiškai tiek ilgai nežaisti po tokios gražios pergalės?

– Gerai, kad gyvenu žaidėjų viešbutyje. Ten pastatyti taikiniai, yra daug žaidėjų, labai smagiai pasitreniravau su vienu belgu. Kasdien dariausi treniruotę po kelias valandas, po kelis kartus. Mėtymo užteko, gero lygio treniruotės.

– Buvote dopingo kontrolėje. Ar smiginyje irgi yra medžiagų, galinčių padėti?

– Tiksliai net nežinau, galbūt kokie raminamieji yra draudžiami, ištvermę galintys pagerinti vaistai.