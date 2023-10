Rusijos karas prieš Ukrainą. Analitikai: rusų pajėgoms nepavyko pasiekti didesnių laimėjimų ties Avdijivka

597-oji Rusijos karo prieš Ukrainą diena. Rusijai suintensyvinus puolimą prieš Avdijivką Donecko srityje, nuo ketvirtadienio Rusijos pajėgos neužsitikrino jokių didesnių persilaužimų netoli Avdijivkos ir vargu ar iš karto atkirs Ukrainos pajėgas nuo miesto, teigia JAV Karo studijų instituto (ISW) analitikai.

ISW vertinimu, nuo antradienio Rusijos pajėgos įvairiomis kryptimis aplink Avdijivką užėmė 4,52 kv. km teritorijos ir kad Rusijos pajėgos yra už 3,32 km nuo Ukrainos antžeminės komunikacijos linijos (GLOC) ir už 5,25 km į šiaurę nuo Avdijivkos, o Rusijos teiginiai apie pasistūmėjimus už šių atstumų greičiausiai yra perdėti.

Rusijos šaltiniai teigė, kad Rusijos pajėgos bando sukurti katilą aplink Ukrainos pajėgas Avdijivkoje, tačiau greitai pripažino, kad dabartiniai pasiekimai yra lėti.

Mieste iš viso liko 1622 civiliai gyventojai, skelbia Avdijivkos miesto karinės administracijos vadovas Vitalijus Barabašas, kurį cituoja „Unian“.

Pasak jo, padėtis labai įtempta, nes jau trečią dieną rusai nesiliauja šturmavę, apšaudo miestą ir ukrainiečių karių pozicijas iš visų rūšių ginklų, „lipa iš visų pusių“.

Kartu Avdijivkos miesto karinės administracijos vadovas pabrėžė, kad pranešimai, jog rusai įžengė į miestą, užėmė tam tikras pozicijas prie gamyklos, neatitinka tikrovės.

„Viskas yra kontroliuojama. Visos priešo atakos buvo atremtos. Yra labai sunku, karšta. Dėkingi vaikinams, kurie užima pozicijas“, – pažymėjo jis.

„Galime oficialiai patvirtinti, kad laivas buvo apgadintas. Nesvarbu kaip. Tai gali būti matoma, kaip dar vienas ženklas, kad rusų okupantams atėjo laikas palikti mūsų Sevastopolį“ – sakė laivyno atstovas Dmytro Pletenčukas.

Trečiadienį Rusijos žiniasklaida ir „Telegram“ kanalai pranešė, kad laivą „Pavlo Deržavin“ galėjo apgadinti minos. Rusijos gynybos ministerija to nepatvirtino.

Rusija atitraukė savo Juodosios jūros laivus iš bazės Sevastopolyje ir tai „aiškiai rodo, kad ji prarado“ šios jūros kontrolę tiek laivyboje, tiek geopolitikoje, leidiniui „Business Insider“ sakė JK Lankasterio universiteto jūrų saugumo ekspertas Basilis Germondas. Palydovinės nuotraukos rodo, kad Rusija didžiąją dalį savo karo laivų iš uosto Sevastopolyje perkėlė į Novorosijiską, esantį Juodosios jūros rytuose.

ISW pateikia naujausią teritorijų kontrolės Ukrainoje žemėlapį:

Ukrainian forces continued counteroffensive operations near #Bakhmut and in western #Zaporizhia Oblast and reportedly advanced in both sectors of the front on October 12. 🧵 https://t.co/y6jE0TUQgD https://t.co/mhdxOBNfti pic.twitter.com/77Bfn4tfkE