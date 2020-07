Pekinas vykdo savo piliečių genocidą? Kinijos pareigūnai įtariami šimtų tūkstančių moterų sterilizacija

Šiaurės Vakarų Kinijoje gyvenantys įvairių etninių grupių musulmonai ilgus metus patiria Kinijos valdžios diskriminaciją. Prieš porą metų pasaulį pasiekė žinios apie vienos iš grupių – uigūrų – perauklėjimo ir sulaikymo stovyklas, dabar į viešumą iškilo neginčijamais vadinami įrodymai apie sisteminius Kinijos veiksmus, kuriais siekiama sumažinti uigūrų gimstamumą.

Nuo 2015-ųjų Kinija vykdė priverstinę sterilizaciją šimtams tūkstančių uigūrų moterų. Tarptautinio Japonijos universiteto dėstytoja, Kauno technologijos universiteto docentė Vida Mačikėnaitė-Ambutavičienė LRT RADIJUI kalbėjo, kad Kinija jau ne pirmą kartą imasi tokių priemonių prieš uigūrus.

„Tai yra 21 amžius ir mums turbūt sunkiai suvokiama, kad galima tokiomis priemonėmis taip daryti, bet sterilizacija, gimimo kontrolė nėra kažkas labai naujo – konkrečiai šiame regione 1990 metais buvo vienas pirmųjų užregistruotų ir mums žinomų sukilimų, viena iš priežasčių, kodėl tada uigūrai maištavo, ir buvo priverstiniai abortai. Populiacijos kontrolė jau tada vyko, nors nebuvo tokio masto“, – sakė mokslininkė.

Žiniasklaidoje paskelbtuose tekstuose moterys dalijasi atsiminimais, kaip joms buvo reguliariai leidžiami vaistai, kol menstruacijos visiškai išnyko. Šios moterys nebegali susilaukti vaikų, patiria skausmingus kraujavimus.

Pasak tyrimų, per tardymus buvo naudojamas fizinis smurtas, tyčia taikytasi moterims į reprodukcinius organus. Uigūrų moterys buvo verčiamos lankyti edukacinėmis vadinamas paskaitas, kuriose pasakojama apie tai, kad skurdžiai gyvenančios šeimos negali turėti vaikų.

Buvo rengiamos ir ginekologinės apžiūros, jei per jas nustatyta, kad moteris yra nėščia, būdavo atliekamas priverstinis abortas. Norintys padėti gydytojai buvo suimami, o premijos skiriamos tiems, kurie pranešdavo apie Kinijos valdžios nelegaliais vadinamus vaikų gimimus.

Sulaikymo ir perauklėjimo stovykla stovykla Sindziange, Kinijoje / AP nuotr.

Kinijos valdžia gimstamumo politikai skiria šimtus milijonų eurų, biudžete numatomi pinigai priverstiniams abortams, sterilizacijoms, kontraceptinėms priemonėms, ginekologiniams patikrinimams. Per trejus metus nuo 2015 m. šiame regione įvykdyta daugiau priverstinių sterilizacijų negu per ligtolinius 20 metų.

„Jie nori mus eliminuoti, bet negali mūsų tiesiog išžudyti. Tai neįmanoma, nes visas pasaulis stebi. To jie siekai žingsnis po žingsnio tokiais sprendimais kaip sterilizacija, įkalinimas ar vyrų ir moterų atskyrimas, verčiant juos dirbti priverstinio darbo stovyklose“, – sako Zumred Davud, priverstinai sterilizuota moteris.

Uigūrei Gulnar Amirzak susilaukus trečio vaiko buvo liepta naudoti kontraceptinę spiralę. Net ir įvykdžius šį reikalavimą, po kelerių metų į jos namus įsiveržė kariai ir pareikalavo daugiau nei 2500 eurų už tai, kad šeimoje auga daugiau negu du vaikai.

Jei moteris nesutinka mokėti, jos ir sutuoktinio laukia įkalinimas perauklėjimo stovykloje. Baudos už tai, kad šeimos turi per daug vaikų, yra 3 kartus didesnės negu per metus vidutiniškai gaunamos pajamos. Stovyklose daug žmonių atsidūrė būtent dėl to, kad, pasak Kinijos valdžios, turi per daug vaikų.

Paramos uigūrams protestas Honkonge / AP nuotr.

„Jie leidžia vaistus ir per prievartą šalina vaisių. Neklausia nei ar partneris su tuo sutinka, nei ko kito. Sakoma, kad tai neteisėta, jie privers tave pasidaryti abortą. Tie, kurie nesutinka, yra pasiunčiami į stovyklas. Dabar moterys bijo gimdyti“, – pasakojo G. Amirzak, kuriai grasinta areštu už turimus tris vaikus.

Pasak ekspertų, kinai įvairiomis priemonėmis siekia priversti uigūrus atsisakyti savo tikėjimo ir tapatumo. Žmonės siunčiami į perauklėjimo stovyklas, verčiami dirbti fabrikuose, jų vaikai apgyvendinami vaikų namuose, uigūrai sekami skaitmeninėmis stebėjimo priemonėmis, sterilizacija – paskutinis žingsnis.

„Klausimas, kodėl jie išvis sukūrė sulaikymo ir perauklėjimo stovyklas. Jų tikslas yra priverstinai asimiliuoti uigūrus, galima žvelgti dešimtmečiais atgal – nuolat buvo priimami sprendimai, kurie menkina uigūrų kultūrą, religiją, saviraiškos laisvę. Į valdžią atėjus Xi Jinpingui ir paskyrus naują sekretorių Sindziango regionui, situacija pasikeitė dramatiškai, valdžia nori visus žmones paversti vienodais ir tam imasi ekstremalių veiksmų. Kas galėjo pagalvoti, kad kalbėsime apie sterilizaciją“, – LRT RADIJUI iš Vašingtono pasakojo organizacijos „Uigūrų žmogaus teisių projektas“ ekspertas Peteris Irwinas.

Pastaruosius ketverius metus Kinijos vykdytas gimstamumo ribojimas, pasak Adriano Zenzo, vyriausiojo Komunizmo aukų atminties fondo tyrėjo, akivaizdžiai atitinka vieną iš genocido kriterijų.

„Kinijos valdžios veiksmai, kuriais siekiama sumažinti uigūrų gimstamumą Sindziange, yra sisteminiai ir žiaurūs. Moterims priverstinai dedamos kontraceptinės spiralės, žmonės įkalinami, jeigu nesilaiko vaikų kontrolės tvarkos, vykdomos masinės moterų patikros, o dabar matome ir masinę moterų sterilizaciją. Pirmą kartą per visą uigūrų diskriminacijos istoriją turime aiškių įrodymų, kad Kinija vykdo vieną iš genocido kriterijų, numatytą Jungtinių Tautų Genocido konvencijoje – jie žiauriai riboja etninės mažumos gyvybes“, – sakė ekspertas.

Xi Jinpingas skaito pranešimą XIX-ame Komunistų partijos Nacionaliniame kongrese / AP nuotr.

Daug pasaulio lyderių viešai pasmerkė Kiniją, Jungtinių Valstijų valstybės sekretorius Mike`as Pompeo teigia, kad Kinija kuo skubiau turi nutraukti šiuos veiksmus, tuo tarpu Kinijos užsienio reikalų ministras vadina tai melu.

Uigūrai, kurių šaknys yra Vidurio Azijoje, yra viena iš 56 etinių mažumų Kinijoje. Gausiausiai uigūrų apgyvendintas Sindziangas tapo Kinijos dalimi regioną aneksavus 1949 m., šiuo metu čia gyvena apie 10 mln. uigūrų.

