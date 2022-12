Vaiva Rykštaitė. Harryʼio ir Meghan smerkėjai paprasčiausiai pavydi

Ne tik tetutės prie kavutės ar geltonoji spauda, bet ir tokie solidūs leidiniai kaip „New York Times“ ir „The Guardian“ šiomis savaitėmis išsakė savo nuomonę apie du šiuo metu pasaulyje bene labiausiai apkalbinėjamus žmones. Princo Harryʼio ir jo žmonos Meghan dokumentinis serialas abejingų, atrodo, nepaliko.

Savo nuomonę pradėsiu, kaip ir daugelis kitų, štai tokia įžanga: ne, paprastai aš nesidomiu apkalbų skiltimis ir net su britų karališkąja šeima susijusių naujienų neseku. Kadaise stebėjau Harryʼio ir Meghan vestuvių transliaciją, bet tuo mano susidomėjimas ir baigėsi. Iki dabar, kai vulgariojo smalsumo vedama įsijungiau pirmą „Harry & Meghan“ seriją… Ir nė nepajutau, kaip keliais prisėdimais sužiūrėjau visą saldžiosios porelės kurtą serialą.

Iškart pajutau jiems didelę simpatiją. Grakštūs, drąsūs, akivaizdžiai įsimylėję. Buvo vietų, kur net ašarą nubraukiau, ypač pabaigoje. Britų karališkoji šeima turėjo galimybę modernizuotis, simboliškai keisti imperialistinį ir rasistinį pradą, į savo ratą priimdami maišytų rasių žmogų, tačiau galiausiai nė nesivargino ginti moters nuo paskalų nešiotojų. Tą liudija ir Meghan laimėtas teismas prieš bulvarinį britų dienraštį „Mirror“.

Princas Harry, Elžbieta II ir Meghan Markle / AP nuotr.

Todėl gerokai nustebau pamačiusi, kad daugybė žmonių Harryʼiui ir Meghan jaučia neapykantą ir pasirodžius serialui juos smerkia net labiau. Kodėl? Čia pacituosiu keletą piktesnių argumentų ir pamėginsiu juos atremti.

„Nes princas Williamas ir Kate negali apsiginti ir viešai papasakoti visko iš savo pusės...“ Na, negali, tai negali. Būtent dėl to negalėjimo apsiginti ir kitų panašių suvaržymų Harry su Meghan ir pasitraukė iš karališkųjų pareigų. O ko negali Williamas – yra Williamo problema.

„Jie jau viską papasakojo pas Oprah, kam vėl iš naujo pasakoti?“ O jeigu jums pasiūlytų šimtą milijonų eurų, ar nepasivargintumėte?

„Meghan galvoja, kad ji yra princesės Dianos reinkarnacija...“ Po šių žodžių ir išjungiau vienos JAV garsios influencerės vaizdo įrašą. Dėmesio: jei kas nors sakosi žinąs, ką galvoja kiti, tai yra didelis manipuliacijos informacija ir minios kvailinimo požymis. Kuo toliau nuo tokių visuomenės „analitikų“ ir pranašų.

Skaitydama smerkiančius straipsnius ir komentarus internete pastebėjau keletą dalykų. Meilė, grožis, pinigai, šlovė, begėdiškas buvimas savimi ir savo širdies klausymasis. Tai yra dalykai, kurių trokšta didelė dalis žmonijos. Dalykai, kuriuos gauti pavyksta ne visiems.

Harry ir Meghan tikrai myli vienas kitą. To nesuvaidinsi. Tai matosi – iš jų kūno kalbos ir iš gyvenimo pasirinkimų. Abu jie vienas dėl kito paeiliui paliko savo pasaulius. Jų meilę patvirtins bet kurie meilę patys patyrę.

Pinigų ir šlovės jiems netrūko, nei iki susitinkant, nei vėliau – susituokus. Tad sprendimus ši garsi pora priėmė siekdama apsaugoti tai, kas jiems brangiausia: savo sukurtą šeimą, santykius. Ar daug žmonių tam ryžtųsi? Turbūt, kad ne. Gal klystu įsivaizduodama, kad daugybė kitų į karališką šeimą nutekėjusių moterų būtų tapusios nuobodžiomis protokolo marionetėmis.

Princas Harry, Meghan Markle / AP nuotr.

„Pasitraukti iš karališkų pareigų taip savanaudiška!“ Gal. Bet dėl ko daugiau gyventi, jei ne dėl savęs, dėl savo meilės, šeimos, dėl savo vaikų? Juk tėvynės Harry tai neišdavė. Į karaliaus sostą jis šiaip ar taip praktiškai nepretenduoja ir žiūrint toliaregiškai juk apskritai neaišku, kiek ta monarchija tvers. Gražu pažiūrėti, smagu tikėti pasaka, bet iki tol, kol ji nepradeda griauti tavo paties gyvenimo.

„Netikiu, kad Meghan tokia naivi ir nežinojo karališko elgesio protokolo...“ Jei atvirai, mane irgi suerzino tas išsipešiojęs Meghan kuodukas viešo vizito metu dar tada, kai ji aktyviai atliko karališkas pareigas. Atrodė, „moterie, princese, nejaugi neturi, kas tave šukuoja?“ Tačiau ji buvo savimi. Ir savimi principingai išliko. O šis bruožas dažnai erzina daugybę žmonių, ypač nedrįstančių išsilaisvinti, meluojančių sau apie save.

„Jie sako, kad nenori būti persekiojami paparacų, o tada apie save dokumentiką kuria!“ Na, ir? Smalsu, kodėl kai kurie žmonės čia neva įžvelgia nenuoseklumą? Paparacai užklumpa aukas netikėtai, nepasiruošusius, persekioja ir vėliau remdamasi jų nuotraukomis geltonoji spauda tik prikuria nebūtų dalykų. Pasakoti savo istoriją patiems – visai kas kita. Panašus lūžis nutiko atsiradus socialiniams tinklams – iki tol garsūs žmonės tarsi neturėjo savo balso, negalėjo kontroliuoti to, kaip juos pateiks žiniasklaida. Žurnalai ir televizija formavo žvaigždžių įvaizdį.

Būtent socialiniai tinklai, t. y. savarankiškas istorijos pasakojimas išlaisvino žinomus žmones iš žiniasklaidos įtakos ir įgalino juos pačius formuoti savo viešą įvaizdį. Vieni sužibėjo, daug kas prisišnekėjo, čia jau kaip kas. Harry ir Meghan – kito kalibro. Tad vietoje „Instagram“ įrašiukų jie apie save „Netflixe“ pasakoja, kaip ir priklauso, karališkai, globaliai.

Vaiva Rykštaitė / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Pardavė savo istoriją dėl pinigų…“ Šimtas milijonų. Dar kartą klausiu, kodėl gi ne? Jei pasaulis taip nori apie juos kalbėti, nieko blogo nematau, jei žmonės apie save nusprendžia papasakoti patys. Nieko blogo iš to ir uždirbti. Trumpam įsivaizduokime, kad Harry ir Meghan būtų atsisakę „Netflixo“ siūlomų pinigų ir šią dokumentiką kūrę už dyką. Kam nuo to būtų geriau? Tik pačiam „Netflixui“. Jei atvirai, šiek tiek nerimavau, kaip tas mano vaikystėje išsvajotas princas gyvens be savo rūmų. Bet dabar matau, kad finansiškai jam viskas bus gerai.

„Ironiška, kad Harryʼio ir Meghan šlovė priklauso nuo vis mažėjančio jų artumo su karališkąja šeima.“ Visiškai netiesa. Jie taip pat yra karališkos šeimos nariai ir visada jais bus, Harry – savo kilmingu krauju, o Meghan net ir skyrybų atvejų liks karališkų vaikų mama. Įtariu, kad daliai žmonių tiesiog sunku įsivaizduoti, kaip galima pasitraukti iš paslaptingos karališkos realybės. Ir čia norisi prie anksčiau minėto žmonijos geidžiamiausių dalykų sąrašo pridėti dar vieną – titulus.

princas Harry ir Meghan Markle / Vida Press nuotr.

O jei trumpiau, tai beveik visus minėtus ir neminėtus šiai garsiai porai skirtus priekaištus traktuoju kaip paprasčiausią bjaurų pavydą. Būtent šis jausmas kamuoja daugumą Harryʼio ir Meghan kritikų. Kol minios apkalbinės, princas ir aktorė, tikėkimės, gyvens meilėje ir turte, toliau užsiimdami labdara, įgalindami juodaodžių bendruomenes ir augindami savo vaikus laisviau, nei tai būtų pavykę Bakingamo rūmuose.

Simboliška, kad Harry ir Meghan išsikraustė į JAV – juk tokia ir buvo pirminė idealistiška šios jaunos šalies idėja: priimti ir suburti išsišokėlius, drąsuolius, nepritapėlius, laisvės ištroškusias baltas varnas ir juodas avis.