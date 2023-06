Lyg paskutinį kartą: legendiniai rokeriai „Scorpions“ surengė koncertą Kauno arenoje

Kauno „Žalgirio“ areną pirmadienio vakarą drebino laiko patikrinti roko garsai.

Pasaulinių gastrolių koncertą čia surengė legendiniai vokiečių rokeriai „Scorpions“, po poros metų minėsiantys grupės gyvavimo 60-metį.

Per tą laiką grupė ne sykį spėjo apsilankyti Lietuvoje. Pastarajį kartą – 2016-aisiais, kai koncertavo toje pačioje Kauno „Žalgirio“ arenoje.

Akivaizdu, kad per septynerius metus gerbėjai Lietuvoje spėjo šios grupės pasiilgti – į areną pirmadienio vakarą plūdo didžiulė minia.

Didžioji dalis jos – kiek vyresnio amžiaus. Dar sovietmečiu šios grupės muzika tapo mėgstama Lietuvoje, o dainos „Still Lovin‘ You“, „Send Me An Angel“ ir kiti kūriniai iki šiol dažnai sukasi nostalgiškų radijo stočių eteryje.

„Scorpions“ koncertas Kauno „Žalgirio“ arenoje / E. Blaževič / LRT nuotr.

„Scorpions“ jau seniai niekam nieko neturi įrodinėti. Grupės įrašai parduoti daugiau nei 100 milijonų tiražu, jie – sėkmingiausias roko kolektyvas Vokietijos istorijoje. Visame pasaulyje šlovę pelnę muzikantai galėtų ramiai eiti į pensiją, tačiau bent kol kas tikrai neketina to daryti.

Tiesa, grupės istorijoje yra ir keistokų akimirkų. Prieš trylika metų „Scorpions“ paskelbė, kad baigia karjerą ir rengia atsisveikinimo gastroles. Jų metu su publika net du sykius atsisveikino ir Vilniuje. Tačiau tada, koncertų turui baigiantis, nusprendė nesiskirstyti ir groti toliau.

„Kai paskelbėme, kad atsisveikiname, mes kalbėjome rimtai. Bet po kiek laiko supratome, kad padarėme klaidą. Kad nesame visiškai įsitikinę, jog norime viską baigti. Mūsų tuometis vadybininkas manė, kad atsisveikinimo turas – gera idėja, ir kurį laiką mes tuo tikėjome.

O tada surengėme paskutinį koncertą Miunchene ir paskambino MTV kanalas, pasiūlė nufilmuoti akustinį pasirodymą. Pagalvojome – kodėl ne, juk nesame to darę. Taip ir neišsiskirstėme. Ir džiaugiuosi dėl to, nes per pastaruosius dešimt metų mums nutiko tiek daug gerų dalykų“, – išskirtiniame interviu LRT.lt pasakojo grupės gitaristas, 67-erių Matthias Jabsas.

Kita vertus, visi supranta, jog pasaulyje nieko nėra amžino. Grupės dainininkui Klausui Meine – 75-eri, gitaristui Rudolfui Schenkeriui – 74-eri. Sunku pasakyti, kiek ilgai jie dar norės keliauti po pasaulį. Laba tikėtina, kad ši proga pamatyti grupę Lietuvoje – išties paskutinė.

„Scorpions“ koncertas Kauno „Žalgirio“ arenoje / E. Blaževič / LRT nuotr.

„Kai iš tiesų nuspręsime baigti, mes to neskelbsime. Yra koncertų rengėjų, kurie su mumis tariasi dėl grupės šešiasdešimtmečio – jis bus po poros metų, nes grupė susibūrė 1965-aisiais.

Kitiems metams mūsų agentas jau turi planų, o tada jau tik metai iki jubiliejaus, ir yra tikimybė, kad kažkaip švęsime. Vieni sako, kad reikėtų didžiulio koncerto stadione, mūsų gimtajame Hanoverio mieste, su ypatingais svečiais. Yra tiek daug įvairių idėjų. Net nežinau, tai sukuria tam tikrą spaudimą.

Gal mes elgsimės kaip grupė „The Rolling Stones“. Niekada nežinai, ar jų koncertas nebuvo paskutinis. Štai, neseniai jie pagrojo keletą koncertų ir vėl dingo, niekas nežino, kas bus toliau. Gal taip daryti geriausia“, – svarstė M. Jabsas.

Į Lietuvą grupė atvyko su pasaulinių gastrolių, kuriose pristato naujausią, pernai išleistą albumą „Rock Believer“, programa.

Kaip sakė išvakarėse iš Estijos į Kauną atvykę muzikantai, Lietuva jiems visada asocijuojasi su gera nuotaika ir pavykusiais koncertais.

„Pamenu, kai pirmą sykį koncertavome Vilniuje. Atvykome po ilgo koncertų turo Rusijoje, lankėmės ir tolimoje rytinėje jos dalyje, Sibiro miestuose. Lietuvoje pasijutome tarsi sugrįžę į civilizaciją. Viskas aplink gražu, puikus maistas. Tai buvo nuostabu. Tai pirmasis man įstrigęs ir iki šiol išlikęs įspūdis apie Lietuvą“, – šypsojosi M. Jabsas.

Koncertą Kaune pradėjo grupė „Biplan“. Kad „Scorpions“ pasirinko švelnesnio skambesio grupę, buvo staigmena ir patiems muzikantams.

„Scorpions“ koncertas Kauno „Žalgirio“ arenoje / E. Blaževič / LRT nuotr.

„Iš pradžių net nežinojau, kaip reaguoti, tai sukėlė nuostabą. Bet paskui pagalvojome – o kodėl ne, bus ką prisiminti.

Juolab kad didelę dalį laiko su šeima gyvenu Vokietijoje, visai netoli „Scorpions“ miesto Hanoverio. Tad pagroti su jais – garbė“, – kalbėjo „Biplan“ lyderis Maksas Melmanas.

Apie aštuntą valandą vakaro į sceną žengusios pagrindinės vakaro žvaigždės buvo sutiktos garsiais minios plojimais.

„Šis mūsų koncertų turas fantastiškas. Scenos vaizdas, šou, muzika – viskas labai gerai. Įtraukiame ir naujų dainų tarp senų, gerai žinomų. Viskas puiku, gastrolės einasi labai gerai. Ir mes jau gana ilgai keliaujame. Visą balandį koncertavome Pietų Amerikoje, nuo gegužės pradžios esame Europoje. Pernai tris su puse mėnesio grojome Šiaurės Amerikoje, surengėme rezidenciją Las Vegase. Senoliai vis dar puikiai laikosi“, – prieš koncertą sakė M. Jabsas.

Panašu, kad jis nemelavo – į sceną energingai įlėkę muzikantai vis dar atrodo geros formos, net jei K. Meine balsas retsykiais jau keliauja „pro šalį“.

Nuo paskutinės grupės viešnagės grupės sudėtyje įvyko pokyčių – prisijungė legendinės roko grupės „Motorhead“ būgnininkas Mikkey Dee, kurio grojimas pasirodymams irgi suteikia geros energijos.

Į programą grupė įtraukė ne vieną naujųjų laikų kūrinį ir be gailesčio išmetė kai kurias labai populiarias savo balades.

„Scorpions“ koncertas Kauno „Žalgirio“ arenoje / E. Blaževič / LRT nuotr.

„Tease Me Please Me“, „Rock Believer“, „Big City Nights“, „The Zoo“ – jei buvo laikai, kai „Scorpions“ netgi vadinti gana melancholiška grupe, tai šiam koncertui parinktos dainos priminė, jog jie niekur neiššvaistė rokeriško užsidegimo.

Ramesnių akimirkų, žinoma, irgi yra – pavyzdžiui, baladė „Send Me An Angel“ ar žymiausias grupės kūrinys „Wind Of Change“, kurį dėl karo Ukrainoje teko pakeisti.

Originalioje dainos versijoje, sukurtoje apie šaltojo karo pabaigą, yra teksto eilutės apie Maskvą. Dabar „Scorpions“ šias eilutes pakeitė į žodžius apie Ukrainą. „Klausykis mano širdies, ji sako „Ukraina“, – dainuoja K. Meine, o scenoje įsižiebia Ukrainos vėliavos spalvos.

„Visur, kur tik grojome per šias gastroles, Amerikoje, Vakarų Europoje, mes matome, kad gerbėjams patiko, ką mes padarėme. Tai labai garsi daina, didelis hitas, mes pakeitėme jos tekstą, jame dabar kalbama apie Ukrainą ir taiką. Šią dainą groju mėlynos ir geltonos spalvų gitara, ekranuose irgi yra užuomina į Ukrainos temą. Atmosfera per šią dainą – fantastiška, jaučiame visų susirinkusių žiūrovų palaikymą.

Nežinau, turbūt po tokios dainos versijos nebegalėtume atvykti į Rusiją, bet mes to šiaip ar taip neketiname daryti. Kol vyks karas, nekelsime ten kojos. Ir po to turbūt dar ilgai, galbūt niekada“, – svarstė M. Jabsas.

Vizitinėmis grupės kortelėmis tapusios dainos „Still Lovin‘ You“ ir „Rock You Like A Hurricane“ tradiciškai paliekamos bisui, bet ir be jų „Scorpions“ gerbėjai neturėtų kuo skųstis.

Artėdami prie solidžios sukakties, Vokietijos roko senoliai vis dar turi daug parako. Ir džiaugiasi išlikę ištikimi sau.

„Scorpions“ koncertas Kauno „Žalgirio“ arenoje / E. Blaževič / LRT nuotr.

Per visą grupės karjerą, tvirtina muzikantai, jie nė sykio nebuvo nusivylę savo pasirinkimu. Tiesa, buvo nuopuolių ir akimirkų, kai atrodė, kad „Scorpions“ žvaigždė nusileido – pavyzdžiui, praėjusio amžiaus pabaigoje, kai išpopuliarėjo alternatyvus skambesys, kuriam laikui išstūmęs iš scenos senąjį klasikinį roką. Tačiau mados ateina ir praeina, o „skorpionai“ lieka.

„Mums pasisekė, kad galėjome gyventi iš albumo „Crazy World“, dainos „Wind Of Change“ atneštos sėkmės ir pinigų. Tačiau visi aplinkui – įrašų leidykla, agentai, vadybininkai – mums sakė, kad esame senamadiški, kad mūsų muzika – iš praeities, kad ji turėtų skambėti kitaip, kad turime pasikeisti. Tai būtų buvusi didžiausia mūsų klaida“, – pasakojo M. Jabsas. Susirinkusieji „Žalgirio“ arenoje turbūt pritartų – puiku, kad „Scorpions“ tos klaidos nepadarė.