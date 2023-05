Monika Linkytė atvyko į „Euroviziją“: staigmena oro uoste ir legendų dvelksmas viešbutyje

Dainininkės Monikos Linkytės eurovizinis žygis pasiekė svarbiausią etapą. Vėlų sekmadienio vakarą atlikėja atvyko į Jungtinės Karalystės miestą Liverpulį, kuriame kitą savaitę dalyvaus didžiausiame Europos dainų konkurse.

Nors iki antrojo pusfinalio, kuriame dainuos lietuvė, dar liko daugiau nei savaitė, į Liverpulį ji turėjo atvykti jau dabar – dėl repeticijų grafiko, pagal kurį „Eurovizijos“ arenoje šią savaitę turi suspėti po du sykius repetuoti visi konkurso dalyviai.

Iš Kauno į Jungtinę Karalystę skridusios atlikėjos Liverpulio oro uoste laukė staigmena – jau po vidurnakčio atvykusią dainininkę pasitiko keletas lietuvių su gėlėmis ir palinkėjo sėkmės „Eurovizijoje“.

Eurovizinei Monikos delegacijai priskirta gidė – irgi lietuvė, beje, dirbanti britų transliuotojo BBC žinių tarnyboje.

Monika Linkytė atvyko į Liverpulį / E. Blaževič / LRT nuotr.

Nuo pirmo žingsnio Liverpulyje, kuriame Monika anksčiau nebuvo viešėjusi, pasitiko užuominos į iš šio miesto kilusią garsiausią visų laikų popmuzikos grupę – „The Beatles“.

Liverpulio oro uostas – pavadintas šios grupės nario Johno Lennono garbei, o viešbutis miesto centre, kuriame dvi savaites gyvens Monika ir jos komanda, yra skirtas „The Beatles“ temai.

Jo vestibiulį ir kambarius puošia stilizuoti grupės narių atvaizdai, kai kurie viešbučio numeriai pavadinti pagal legendinių „bitlų“ dainas.

Po vėlyvos kelionės į Liverpulį atvykusi dainininkė viešbutyje susitiko ir su viena savo bendražygių – pritariančiųjų dainininkių iš Jungtinės Karalystės, kurios jau irgi nekantriai laukia antradienį vyksiančios pirmosios repeticijos arenoje.

Pirmadienį M. Linkytė irgi nenuobodžiaus – jos laukia fotosesija ir pirmieji interviu žiniasklaidai.

„Nusiteikimas – puikus, laukiau šios akimirkos. Jaučiuosi gerai, esu pasiruošusi, nekantrauju pagaliau žengti į „Eurovizijos“ sceną“, - sakė su keleto žmonių komanda į „Euroviziją“ atvykusi dainininkė.

Antradienį vyksiančioje repeticijoje jau bus galima pamatyti būsimo jos eurovizinio pasirodymo sceninį vaizdą, taip pat, tikėtina, „Eurovizijai“ parengtus drabužius, kurie skirsis nuo matytų Lietuvos atrankoje.

„Tačiau esminis elementas – gintaro spalva – būtinai liks. To neketinome keisti“, - patikino artistė.

Savaitgalį Liverpulio arenoje jau prasidėjo pirmosios „Eurovizijos“ dalyvių repeticijos. Pagal eilę pirmieji repetavo pirmojo konkurso pusfinalio dalyviai.

Liverpulis šįmet „Euroviziją“ ketina švęsti su užmoju – visas dvi savaites mieste vyks daugybė su konkursu ir jo susijusių renginių, kuriame pasirodys daugybė ankstesnių „Eurovizijos“ sezonų dalyvių.

Tarp jų – ir konkursą laimėjusi ukrainietė Jamala, Jungtinei Karalystei iki šiol paskutinį sykį pergalę pelniusi grupė „Katrina & The Waves”, pernai Suomijai atstovavusi grupė „The Rasmus“, taip pat – lietuviai „The Roop“.

Be to, sekmadienį miesto centre įvyks didžiulis „Eurovizijos“ atidarymui skirtas renginys, kuriame dešimtims tūkstančių žiūrovų koncertuos iš Liverpulio kilusios grupės „Atomic Kitten“, „The Lightning Seeds“, po daugiau nei 30 metų šia proga atsikūrusi grupė „Frankie Goes To Hollywood“.

Lietuvos atstovės taip pat laukia kvietimai į eurovizinius vakarėlius, pora ekskursijų po Liverpulį, tačiau didžiausias jos dėmesys sutelktas į būsimą pasirodymą.

„Atvykau mėgautis šia patirtimi, tačiau svarbiausia – kuo geriau pasirodyti scenoje. Skirsime tam visas jėgas“, - žadėjo atlikėja.