Nufilmuotas 2-asis „Eurovizijos“ atrankos pusfinalis – kas laukia šeštadienį?

LRT Didžiojoje studijoje toliau kunkuliuoja eurovizinės aistros – antradienio vakarą nufilmuotas antrasis šių metų nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos „Pabandom iš naujo!“ pusfinalis. Jau šeštadienį, vasario 11 d., žiūrovai išvys 10-ies dalyvių pasirodymus ir ypatingą svečią – pirmą kartą Lietuvoje viešintį 2019-ųjų „Eurovizijos“ nugalėtoją Duncaną Laurence`ą.

Antrajame atrankos pusfinalyje dėl kelialapio į finalą susirungs dešimt atlikėjų ir grupių: Paulina Paukštaitytė, Agnė, Matt Len, Luknė, Monika Linkytė, Gebrasy, Moon Bee, Beatrich, Mario Junes ir „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“.

Kurie penki dalyviai pateks į atrankos finalą, paaiškės jau šeštadienį, vasario 11-ąją, laidos pabaigoje susumavus komisijos balus ir tiesioginio žiūrovų balsavimo rezultatus.

2023-iųjų „Pabandom iš naujo!“ 2-asis pusfinalis / D. Umbraso/LRT nuotr.

Penki laimingieji „Pabandom iš naujo!“ finale susirungs su praėjusį šeštadienį pirmąjį pusfinalį įveikusiais dalyviais: Rūta Mur, Petunija, Il Senso, Gabrieliumi Vageliu ir Juste Kraujelyte. Daugiau apie pirmąjį pusfinalį skaitykite čia.

Antrąjį šių metų „Pabandom iš naujo!“ pusfinalį patikėta pradėti ypatingam svečiui – Duncanui Laurencui, Nyderlandų atstovui ir nugalėtojui 2019-ųjų „Eurovizijoje“. Jis žiūrovams ne tik parengė išskirtinį numerį.

2023-iųjų „Pabandom iš naujo!“ 2-asis pusfinalis / D. Umbraso/LRT nuotr.

Atlikėjas taip pat komentuos ir vertins dalyvių pasirodymus, komisijoje su juo taip pat išvysime grupės „The Roop“ vokalistą Vaidotą Valiukevičių, praėjusių metų Lietuvos atstovę „Eurovizijoje“ Moniką Liu, dainų autorę ir atlikėją Ievą Narkutę bei LRT popmuzikos vyriausiąjį redaktorių Ramūną Zilnį.

Artėjant šeštadieniui, R. Zilnys pakalbino Lietuvoje viešintį D. Laurencą, pokalbio įrašą rasite čia.

Malonaus jaudulio kupiną antrojo pusfinalio vakarą iš dalyvių pirmoji ant scenos žengs Paulina Paukštaitytė. „Tai mano kūrybos daina, ne tik apie meilę kitiems, bet ir meilę sau. Apie tai, kaip svarbu tai puoselėti ir nepamiršti savo svajonių. Juk tik tuomet galėsime kitiems dovanoti tyrą ir tikrą jausmą, kai pirmiausia jį suteiksime sau“, – apie savo dainą „Let Me Think About Me“ pasakojo Paulina Paukštaitytė.

Pirmą kartą nacionalinėje „Eurovizijos“ atrankoje dalyvaujančią atlikėją lydi sėkmė – įveikusi atrankinę laidą, jau šeštadienį Paulina pasirodys „Pabandom iš naujo!“ pusfinalyje. „Nuostabus jausmas, ypatingai kaip dainų kūrėjai. Tai – dainų konkursas ir man tai yra svarbiausia. Mane žavi konceptas, dėl to labai norėjau pabandyti šiais metais, nes turiu dainą, kuria labai tikiu. Jausmas tikrai neapsakomas, jaudulio tikrai yra, bet labai malonaus“, – LRT TELEVIZIJAI kalbėjo Paulina, dėkodama už palaikymą, kurio tikisi ir šeštadienį.

Paulina Paukštaitytė / D. Umbraso/LRT nuotr.

Antroji ant scenos žengs Agnė Buškevičiūtė-Tumalavičienė. Atrankos žiūrovai jau žino, kad jos daina „New Start“, kurią Agnė parašė su vyru, išsiskiria iš kitų, mat yra atliekama klasikine maniera. „Prisiminkime, kad visgi „Eurovizija“ yra dainos konkursas, svarbiausia yra daina, melodija ir mintis“, – LRT TELEVIZIJOS laidai „Labas rytas, Lietuva“ sakė savo pasirinkimu užtikrinta Agnė.

Agnė sulaukė didelio žiūrovų palaikymo ir tapo antra daugiausiai simpatijų sulaukusia antrosios atrankinės laidos dalyve. „Būsiu atvira – į šią dainą įdėjau savo vieną gražiausių gyvenimo istorijų ir ją išreiškiau tiek per tekstą, tiek per melodijas. <…> Jeigu trumpai – ši daina yra apie tikėjimą, ieškojimą ir pagaliau surastą, išlauktą, išmelstą tikrą meilę“, – kalbėjo atlikėja.

Agnė Buškevičiūtė-Tumalavičienė / D. Umbraso/LRT nuotr.

Matt Len atrankinėje laidoje palaikė žiūrovai, pagyrų jam negailėjo ir komisijos nariai. Jo daina „Midnight Train“ – apie bėgimo nuo karo, tremties traukinį. Matt Len pasakojo, kad jo močiutė buvo ištremta į Sibirą, jo tėtis gimė Rusijoje. Nors jau praėjo daug metų, skaudi situacija pasaulyje nesikeičia. Atsižvelgti būtent į tai savo pasirodymu ir kviečia nacionalinės atrankos dalyvis, ant scenos pasirodantis kartu su savo mylimąja.

Matt Len / D. Umbraso/LRT nuotr.

Žiūrovų dėmesio šeštadienį lauks ir Luknės pasirodymas „Paradise“. Lietuvoje gimusi ir Jungtinėje Karalystėje užaugusi šešiolikmetė Luknė yra tarptautinių konkursų laureatė, muzikinių festivalių dalyvė, o savo jėgas yra išbandžiusi ir lietuviškuose televizijos šou. Mergina atskleidė norinti geriau pažinti savo gimtąją šalį, o taip pat sakė, kad muzika galėtų būti dalykas, dažniau ją atviliojantis į Lietuvą. Beje, Luknės mokytoja – Lietuvoje gerai žinoma dainininkė Valerija Iljinaitė, paruošusi merginą ir atrankoms.

Luknė / D. Umbraso/LRT nuotr.

Šeštadienį dainą „Stay“ žiūrovams dar sykį padovanos Monika Linkytė, tiesa, šįsyk šiek tiek pakeitusi sceninį įvaizdį ir baltą eilutę iškeitusi į rusvą suknelę. Anksčiau atlikėja pasakojo, kad pastarieji pora metų jai buvo sunkūs. Kai ėmė nebedžiuginti net muzika, pasidarė baisu, tad Monika pradėjo ieškoti atsakymų savo viduje.

„Visą šią patirtį, visus jausmus man pavyko sudėti būtent į šią dainą“, – sakė atlikėja. Ji įsitikinusi, kad pažindami save, grįžtame prie savo šaknų. Monika viliasi, kad jas atrasti bei pajausti pavyks ir jos dainos klausytojams – šeštadienį paaiškės, ar dainininkės pasirodymą išvysime ir „Pabandom iš naujo!“ finale. Beje, 2015 m. Monika jau turėjo progą išbandyti ir didžiąją „Eurovizijos“ sceną – tada jos ir Vaido Baumilos atlikta daina „This Time“ dainų konkurso finale užėmė 18-tą vietą.

Monika Linkytė / D. Umbraso/LRT nuotr.

Ant scenos žengs ir dar vienas nacionalinių atrankų senbuvis Audrius Petrauskas-Gebrasy, pastaraisiais metais sulaukiantis nemažai žiūrovų simpatijų. Nors dalyvavimas šių metų „Eurovizijos“ atrankose – gana spontaniška, tik nuo rudens puoselėta mintis, pasirodymui „Saw Your Ghost“ atlikėjas sakė besiruošęs labai atsakingai.

„Tai daina apie įskaudinimą – akimirką, kai atrodo, kad iš rankų išsprūdo visas tavo gyvenimas, kai dar nesi pasiryžęs pripažinti realybės ir negali susitaikyti su tuo, ką praradai. Pradedi kaltinti save, esi kankinamas ilgesio, nebesijauti patogiai net savo namuose, nes visi kvapai ir daiktai nukelia tave atgal į praeitį, o naktimis nebeužmiegi, nes esi terorizuojamas prisiminimų. Manau, visi, kurie yra išgyvenę šias emocijas, ras dainoje sau kažką pažįstamo“, – įsitikinęs dainos autorius.

Gebrasy / D. Umbraso/LRT nuotr.

Šeštadienį dainą „Rumor“ žiūrovams dar sykį padovanos ir Moon Bee. „Ši daina man – apie atradimus ir vidinius apmąstymus, apie meilę ir santykį, kokio aš, kaip žmogus, norėčiau“, – šypsojosi anksčiau dainą pristatydama atlikėja. Nors su muzika ji keliauja nuo mažumės, tai – pirmasis Moon Bee pasirodymas televizijos auditorijai ir sėkmingas debiutas eurovizinėje atrankoje.

Moon Bee / D. Umbraso/LRT nuotr.

Antrajame pusfinalyje pasirodys ir viena šių metų atrankos favoričių laikoma Beatrich, atliekanti kūrinį „Like a Movie“. Nors daug kam atrodo itin užtikrinta, Beatrich neslepia, kad būti šioje scenoje jai – svarbus ir jaudinantis įvykis. „Nemoku paaiškinti, kaip aš viso šito bijau“, – šypsojosi LRT TELEVIZIJOS laidoje „Labas rytas, Lietuva“ kalbėjusi Beatrich.

Atrankinėje laidoje Beatrich sulaukė didelio komisijos ir žiūrovų palaikymo – pagal balsų kiekį, ji tapo vakaro favorite. Atlikėja sako negalėjusi patikėti savo sėkme, mat pati į savo pasirodymo įrašą žiūrėjo su dideliu jauduliu. „Ilgą laiką norėjau dalyvauti „Eurovizijoje“, maždaug nuo septynerių“, – šypsojosi dainų konkurso gerbėja Beatrich, dėkojusi už palaikymą ir pažadėjusi, kad pusfinalyje žiūrovai jos pasirodyme išvys keletą pakeitimų.

Beatrich / D. Umbraso/LRT nuotr.

Mario Junes kilęs iš Vilkaviškio, šiuo metu gyvena Vilniuje, o kurti muziką pradėjo visai neseniai, vos prieš porą metų. Vis dėlto užsispyrimo jam netrūksta, o ir sėkmė jį, panašu, lydi.

„Atėjau laimėti. Mano aiškus tikslas – eiti iki finalo“, – sakė kūrinį „Do What You Do“ atlikęs Mario Junes. Atrankinėje laidoje jis sulaukė žiūrovų simpatijų, atlikėjo pasirodymą gyrė ir komisijos nariai.

„Daina pasakoja apie momentą gyvenime, kai teko ant savęs supykti, kad būtų galima kažką pakeisti“, – kalbėjo atlikėjas, pabrėžęs, kad jam itin svarbi jo kurtos dainos mintis.

Mario Junes / D. Umbraso/LRT nuotr.

Vakarą užbaigs „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“ ir judrus jų pasirodymas „Sėdi ir važiuoji“. Ištikimi atrankų žiūrovai turėtų prisiminti ir grupės hitą „Mažulė“, 2019-aisiais besivaržiusį atstovauti Lietuvai didžiajame Europos dainų konkurse. Šiųmete, vėl nuotaikinga ir šmaikščia, daina grupė kviečia į gyvenimą pažvelgti pro automobilio langą.

„Antikvariniai Kašpirovskio dantys“ / D. Umbraso/LRT nuotr.

Kas Lietuvai atstovaus didžiajame „Eurovizijos“ konkurse, paaiškės vasario 18 d., per nacionalinės atrankos finalą. „Eurovizijos“ konkurse, kuris vyks gegužės 9–13 dienomis, susirungs atlikėjai iš 37 šalių. Nors 2022 m. dainų konkursą nugalėjo Ukrainos atstovai „Kalush Orchestra“, dėl šalyje vykstančio karo gegužę Lietuvos atstovas vyks į Jungtinę Karalystę, Liverpulį.

Antrasis „Pabandom iš naujo!“ pusfinalis per LRT TELEVIZIJĄ ir portale LRT.lt – jau vasario 11 d., šeštadienį, 21 val. Po transliacijos laidos įrašą bus galima pažiūrėti LRT mediatekoje.