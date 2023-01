Paulina Paukštaitytė pristato savo eurovizinę dainą: „Ji – apie meilę ne tik kitiems, bet ir sau“

Pastarieji metai dainininkei Paulinai Paukštaitytei – ypatingi.

Atlikėja pasirašė sutartį su didžiausia muzikos leidybos kompanija „Universal Music Group“, susižadėjo su mylimuoju Viliumi Popendikiu ir jau šį šeštadienį debiutuos „Eurovizijos“ atrankoje.

Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, atrankoje Paulina atliks dainą, įkvepiančią meilę sau – „Let Me Think About Me“. Pirmoji atrankos „Pabandom iš naujo!“ laida – jau šį šeštadienį per LRT TELEVIZIJĄ.

Apie šį kūrinį pasakoja pati atlikėja.

– Kaip gimė daina?

– Tai mano kūrybos daina, ne tik apie meilę kitiems, bet ir meilę sau. Apie tai, kaip svarbu tai puoselėti ir nepamiršti savo svajonių. Juk tik tuomet galėsime kitiems dovanoti tyrą ir tikrą jausmą, kai pirmiausia jį suteiksime sau.

– Kas paskatino dalyvauti „Eurovizijos“ atrankoje?

– Visada žinojau, kad dalyvausiu šiame konkurse tik tada, kai turėsiu „tą“ dainą, kuria be galo tikėsiu ir norėsiu pasidalinti su klausytojais. Taip nutiko, kad visiškai natūraliai gimė

„Let Me Think About Me“.

– Tai pirmas tavo singlas, kurį išleidi kartu su didžiausia muzikos leidybos kompanija pasaulyje – „Universal Music Group“. Papasakok, ką tau reiškia šis kontraktas?

– Tai mano svajonės išsipildymas. „Universal Music Group“ tikėjimas mano kūryba leido suprasti, kad viską darau teisingai ir einu tinkamu keliu, kad mano kūryba yra vertinama, matoma ir girdima.

Paulina Paukštaitytė / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Kokie tavo ateities planai?

– Šiuo metu „Eurovizija“ yra svarbiausias įvykis mano gyvenime, kuriam skiriu daug laiko ir pasiruošimo, bet ne paslaptis, kad dirbu prie savo debiutinio albumo, kurį klausytojai galės išgirsti dar šiais metais.