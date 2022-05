Šventė, laukta dvejus metus: JAV žvaigždės „OneRepublic“ Kaune šokdino minią gerbėjų

2020-ųjų vasario pabaigoje Lietuvą apskriejo žinia – į Kauną atvyksta JAV popžvaigždės „OneRepublic“. O tada užgriuvo koronaviruso pandemija.

Tie, kurie tada bilietus įsigijo pirmieji, juos savo kompiuteriuose, telefonuose ar stalčiuje laikė daugiau nei dvejus metus.

Pasaulį sukrėtus COVID-19 pandemijai, amerikiečių koncertų turas buvo nukeltas. O tada dar sykį nukeltas.

Net keista pagalvoti, bet visai neseniai gerbėjai Kaune buvo per plauką nuo dar vieno datos keitimo – jau įsibėgėjus „OneRepublic“ gastrolėms, buvo „sušlubavęs“ grupės vokalisto Ryano Tedderio balsas.

Tačiau šįkart viskas baigėsi gerai. Trečiadienio vakarą į Kauno „Žalgirio“ areną plūdo tūkstančiai žmonių – be kaukių, šypsodamiesi ir nekantraudami. Vaizdas, kurio Lietuvos arenose neteko matyti jau senokai.

Šįmet „OneRepublic“ švenčia dvidešimtmetį. Per visą karjerą tai – antroji šios grupės viešnagė Lietuvoje.

Prieš aštuonerius metus amerikiečiai grojo Vilniuje – tąsyk koncertas įsiminė įelektrinta atmosfera ir neįtikėtinu publikos ir muzikantų kontaktu.

„OneRepublic“ koncerto akimirka / Grupės archyvo nuotr.

Teko matyti ne vienos užsienio žvaigždės koncertą, bet taip einančių iš proto žiūrovų grupei galėtų pavydėti bet kas. Kita vertus, sėkmės priežastys visiškai aiški.

Jų dvi, ir pagrindinė – grupės lyderis R. Tedderis. Dainininkas, kuris yra ir fantastiškai talentingas dainų autorius.

„Apologize“, „Love Runs Out“, „If I Lose Myself Tonight“, „Counting Stars“, „All The Right Moves“, „Secrets“ – aukščiausio kalibro hitai, ir tai pripažino visi, nuo paauglių iki roko legendos Peterio Gabrielio, su šia grupe prieš šešerius metus įrašiusio dainą.

Šiandien R. Tedderis – vienas populiariausių (ir geriausiai apmokamų) popdainų autorių pasaulyje.

„OneRepublic“ koncerto akimirka / Grupės archyvo nuotr.

Nuo Beyonce „Halo“ iki Leonos Lewis „Bleeding Love“, nuo Adele iki Lady Gagos, „Maroon 5“, Jennifer Lopez – šis 42-ejų atlikėjas parašė (ir teberašo) kalnus dainų, kurios gerina visus populiarumo rekordus. Kai prieš metus jis pardavė iki šiol savo sukurtų dainų autorines teises, teigiama, už jas gavo apie 200 milijonų JAV dolerių.

Savo grupės R. Tedderis irgi neskriaudžia, todėl užpernai „OneRepublic“ išleido jau penktąjį sėkmingą albumą „Human“, o prieš kelias dienas pristatė ir dainą „I Ain‘t Worried“, skirtą filmui su Tomu Cruise‘u „Top Gun: Maverick“. Jos vaizdo klipas žiūrovams Kaune buvo parodytas prieš pat koncerto pradžią.

Antra sėkmės priežastis – grupė puikiai supranta, ko nori žiūrovai, ir stengiasi jiems tai duoti.

„OneRepublic“ koncertuose nėra jokių „dabar pagrosime šešias naujas dainas, kurių jūs dar nepamėgot“. Grupės programa – sukalta tiksliai ir apgalvotai. Tiesiog pusantros valandos geros pramogos, kurioje vienas hitas keičia kitą, neleisdamas atsikvėpti.

Jei reikėtų prie ko prikibti – grupė itin priekabiai žiūri į savo koncertų fotografavimą ir publikuoti profesionalias nuotraukas iš Kauno leis tik kitą dieną, patikrinę kiekvieną kadrą. Todėl šį tekstą esame priversti iliustruoti nuotraukomis iš anksčiau šį mėnesį surengtų jos koncertų.

„OneRepublic“ koncerto akimirka / Grupės archyvo nuotr.

Į Kauną muzikantai iš Šveicarijos atvyko trečiadienį. Pradėti savo pasirodymą Lietuvoje jie patikėjo estams „Around The Sun“ ir „TikTok“ platformoje jau išgarsėjusiai kanadiečių dainininkei Jessiai. Kaip įprasta – vakaro jie niekam negadino, bet didelė dalis susirinkusiųjų laiką tuo metu leido baruose.

Koncerto laukiantiems žiūrovams ekranuose buvo rodomi raginimai aukoti Ukrainai.

Vakaro žvaigždės į sceną žengė apie pusę dešimtos vakaro ir iškart atakavo sunkiąja artilerija – hitais „Kids“, „Good Life“, „Stop And Stare“.

Grupės scenos šou šį kartą nėra pats įspūdingiausias pasaulyje – esminį vaidmenį atlieka keli ekranai, konfeti šūviai, apšvietimo efektai.

Tačiau viską atperka muzikantų energija – R. Tedderis scenoje šokinėja kaip išgėręs dėžę energinio gėrimo, visų grupės narių veiduose – tokia išraiška, lyg kelionių ir koncertų jie būtų pasiilgę labiau už viską pasaulyje.

„OneRepublic“ koncerto akimirka / Grupės archyvo nuotr.

Žaismingumo – irgi per akis. Nuo scenos liejosi komplimentai Lietuvai, muzikantai darė pauzes, kad žiūrovai galėtų iki soties išsidainuoti kartu ir įžiebti jūra mobiliųjų telefonų švieselių.

„Lietuva, tu neįtikėtina“, – nuo scenos šūkčiojo R. Tedderis. Net jei jis tai sako kiekviename aplankytame mieste, Kaune tai buvo tiesa – didelių pasaulio žvaigždžių išsiilgę lietuviai šėlo iš visos širdies.

Grupės lyderis pasakojo, kad trečiadienį atskridęs į Kauną spėjo pasivaikščioti po miestą ir jam pasirodė, kad Lietuva labai graži šalis.

“Prieš aštuonerius metus buvome Vilniuje, bet šįkart esame Kaune. Pirmą kartą, ir tai smagu”, - džiaugėsi R. Tedderis.

Lietuviškai nemažai frazių išmokęs R. Tedderis eilinį sykį pasirodė esantis dar ir neblogas publikos linksmintojas.

„Kaune po aštuntos vakaro nebeparduoda alaus. Tai net neaišku, kada mus iš šios salės išmes“, - scenoje juokelius laidė dainininkas.

Sugrojęs Dolly Parton hito „I Will Always Love You“ (vėliau dar labiau išgarsinto Whitney Houston) priedainį, Ryanas dėstė pats šią dainą parašęs – būdamas dvylikos.

„Čia yra jaunų žmonių, dvylikos metų ir panašiai, kurie patikės tuo. Nesakykite jiems tiesos. Kalėdų senelis yra tikras“, - išsišiepęs aiškino R. Tedderis.

Šį vakarą jis nepraleido progos pasipuikuoti ir kitais savo darbais – ne tik „OneRepublic“ dainomis.

„Ilgai nebuvote koncertuose, pandemija buvo sudėtingas metas. Tad štai – dainos, kurioms scenoje neturime laiko“, - nusijuokė Ryanas ir sudainavo kelis kūrinius, kuriuos yra parašęs. Tarp jų – Leonos Lewis „Bleeding Love“ ir Adele „Rumour Has It“. Minia buvo apstulbusi – dalis žiūrovų nežinojo, kad tai – R. Tedderio dainos.

„Desertui“ Ryanas sėdo prie pianino ir sudainavo dar vieną savo sukurtą šedevrą – atlikėjos Beyonce išgarsintą „Halo“.

„Ji – geriausia dainininkė, su kokia esu dirbęs“, - pripažino „OneRepublic“ lyderis.

Koncerto metu jis ne kartą užsiminė ir apie pandemiją.

„Kai nutinka toks dalykas, arba karas, labai keista leisti naujas dainas, jas reklamuoti. Bet per pandemiją, praėjus trim mėnesiams, man paskambino užknisančiai gerai atrodantis bičiulis, ir kartu įrašėme šią dainą“, - kūrinį „Lose Somebody“, įrašytą su skandinavų šokių muzikos žvaigžde Kygo, pristatė R. Tedderis.

Dainos, kurias Kaune susirinkę žiūrovai moka atmintinai, liejosi viena po kitos. Lyriškoji „Secrets“, ugningoji „Love Runs Out“, publikos choru traukiama „Apologize“ (išgarsinusi grupę visame pasaulyje) – į šį koncertą įtraukta kone viskas, kas yra geriausių „OneRepublic“ hitų sąraše.

Antrasis „OneRepublic“ vizitas Lietuvoje pavyko. Sako, Dievas myli trejybę. Sprendžiant pagal atmosferą Kaune trečiadienį, dar viena šios grupės viešnagė mūsų šalyje yra tik laiko klausimas.