LRT interviu: popžvaigždė Ava Max – apie savo sėkmės receptą, likimo iššūkius ir albaniškas šaknis

Populiari JAV dainininkė Ava Max davė išskirtinį interviu LRT.lt. Jame atlikėja pasakojo apie savo debiutinį albumą, pandemijos iššūkius, šeimą ir naują vaizdo klipą.

Ava Max – 27-erių amerikietė dainininkė ir dainų kūrėja, į popmuzikos aukščiausią lygą įsiveržusi 2018-aisiais.

Tada jos daina „Sweet But Psycho“ tapo tikra sensacija – pakilo į pirmąją populiariausių kūrinių dešimtukų vietą net 22 šalyse. Vienu geriausių metų kūrinių šią dainą paskelbė ir leidinys „The New York Times“.

Taip įsibėgėjo karjera, kurios nesustabdė ir koronaviruso pandemija. Pernai rudenį Ava (tikrasis vardas – Amanda Koci) išleido debiutinį albumą „Heaven & Hell“.

Išskirtiniame interviu LRT atlikėja pasakojo, kad noro leisti naują muziką nesustabdė ir tai, jog šiuo metu negali jos pristatyti koncertuose.

„Nedvejojau, išleidau albumą, nes man patinka dalytis nauja muzika. Neleidžiu jos dėl ypatingų priežasčių, tiesiog darau tai, nes patinka. Kai pasaulis vėl atsidarys, galėsiu keliauti, koncertuoti.

Bandau išlikti optimistė ir neliūdėti. Pandemijos pradžioje tikrai buvau nusiminusi. Galvojau – kas čia vyksta? Bet dabar jau pripratau, tai – nauja normali realybė. Manau, galiausiai išsikapstysime“, – LRT pasakojo Ava.

Beveik visi jos išleisti kūriniai išpopuliarėjo ir Lietuvoje. Ypač ją mėgsta jauni klausytojai, o visame pasaulyje dainininkę kalbina žymiausi leidiniai - „Vanity Fair“, „Billboard“, „Forbes“ ir kiti.

2019-aisiais Ava Max nominuota geriausios naujos atlikėjos kategorijose MTV vaizdo klipų ir MTV Europos muzikos apdovanojimuose.

Tiesa, per pandemiją teko stabtelėti – ir tai nebuvo lengva. Dainininkei teko atšaukti daug planų.

Ava Max / AP nuotr.

„Manau, kad neišeitum iš proto, svarbu skirti laiko sau pačiam. Pabūti su savimi, medituoti, sportuoti, skirti laiko pomėgiams. Porą mėnesių žiūrėjau televizijos serialus, bet man nepatinka drybsoti ant sofos, noriu visą laiką kažkur judėti.

Per ilgai prie televizoriaus neišsėdėčiau, bet buvau labai įsitraukusi į serialą „Valdovės gambitas“.

Taip, gali būti, kad ir po pandemijos išliks kaukės, fizinė distancija. Bet labai tikiuosi, kad grįšime prie normalaus gyvenimo.

Taip, kaip dabar – labai sunku. Turėjau atšaukti savo koncertų turą. Pernai rudenį ruošiausi keliauti koncertuoti, bet reikėjo viską atidėti. Dar nežinau, kada galėsiu grįžti į sales. Tikiuosi, šių metų pabaigoje“, – pasakojo atlikėja.

Ne vienam prestižiniam apdovanojimui nominuota dainininkė LRT pasakojo, jog jos svajonės - įrašyti dainą su Bruno Marsu, surengti solinių koncertų svarbiausiose JAV salėse - Los Andželo „Staples“ arenoje.

Niekas nedrįstų lažintis, kad tai neįvyks. Juolab kad megzti kūrybines partnerystes Avai sekasi puikiai - ji jau yra išleidusi sėkmingų hitų su prancūzų šokių muzikos superžvaigžde Davidu Guetta, JAV popžvaigžde Jasonu Derulo, norvegų didžėjumi Alanu Walkeriu ir kitomis garsenybėmis.

Ava Max / AP nuotr.

Neseniai dainininkė pristatė naują vaizdo klipą „My Head And My Heart“. Beje, dainos istorija – gana įdomi. Kūrinys paremtas šio amžiaus pradžioje išleistu vokiečių grupės ATC daina „Around The World“. O ši – seno rusų popgrupės „Ruki vverch“ dainos „Pesenka“ perdirbinys:

„Klipas – gal net skandalingiausias, kokį esu sukūrusi. Jame – klubinė atmosfera, vaizduojama vėlyva naktis.

Po klubą vaikausi tokį vaikiną, iš tiesų vienas kitą sekiojame. Ir esu visiškai sutrikusi, širdis sako viena, o galva – kita. Negaliu apsispręsti. Sakykime taip – labai naktinis klipas. Ir jame daug šokių.

Man visada patiko ATC daina „All Around The World“, klausydavausi jos vaikystėje. Norėjau pridėti šiai dainai naujų elementų, melodija – labai atpažįstama. Rašau daug naujos muzikos, bet jei kyla noras panaudoti kitos dainos fragmentą, aš tai darau“, – sakė Ava.

Ava Max / AP nuotr.

Avos šeimos istorija – gana dramatiška. Dainininkė gimė Jungtinėse Valstijose, tačiau abu jos tėvai – emigrantai iš Albanijos.

Jų gimtinėje prasidėjus neramumams, Avos tėvai išvyko į Paryžių, kur metus gyveno remiami Raudonojo Kryžiaus, paskui emigravo į Jungtines Valstijas, kur sunkiai vertėsi, nemokėdami anglų kalbos ir blaškydamiesi per kelis darbus. Beje, Avos tėtis – pianistas, o mama – operos dainininkė.

„Mano tėvai daug dėl manęs paaukojo. Be jų pagalbos nebūčiau ten, kur dabar esu. Jie buvo kritiški – bet gerąja prasme. Labai mane palaikė, bet sakė – jei nori pasiekti to ar ano, turi padaryti tai ir tai. Jie viską sakė tiesiai.

Jie nesakė – tu nuostabiausia, tu geriausia pasaulyje. Ne, jie man sakė – tu puiki, bet yra milijonai kitų dainininkių, kurios irgi puikios. Tad jei nori ko nors pasiekti, turi sunkiai dirbti.

Deja, nesu viešėjusi Albanijoje. Tikėjausi ten nuvykti 2020-aisiais, bet pandemija viską sugriovė. Ten gyvena daug mano giminaičių“, – kalbėjo Ava.

Įdomu, kad dar keletas visame pasaulyje šiuo metu garsių popmuzikos dainininkių – albanų kilmės. Pavyzdžiui, britų popžvaigždės Dua Lipa ir Rita Ora, Jungtinių Valstijų atlikėja Bebe Rexha.

Ava Max / AP nuotr.

„Tai turbūt įgimta, tai nėra sutapimas. Ar žinote, kad Albanijoje kas trečias žmogus dainuoja, rašo eilėraščius, groja muzikos instrumentu, vaidina ar kuria dainas. Albanų kultūroje muzika – labai svarbi. Manau, tai – pagrindinė priežastis“, – LRT sakė atlikėja.

Daug kam atrodo, kad popmuzikos pasaulis – vien pramogos ir vakarėliai. Vaikystėje mačiusi, koks nelengvas buvo jos tėvų gyvenimas, dainininkė anksti suprato, jog sėkmė kainuoja brangiai, o jos siekti nėra taip paprasta.

Juolab kad ir jos pirmieji žingsniai nebuvo lengvi. Paskatinta mamos, kartu su broliu (kurį laiką dirbusiu jos vadybininku) Ava dar paauglystėje persikraustė į Los Andželą ir bandė siekti dainininkės karjeros, tačiau šešerius metus tarsi atsimušdavo į sieną - prodiuseriai ir įrašų leidėjai ja nesusidomėjo.

Nusivylimą dainininkė pradėjo skandinti alkoholyje ir kurį laiką gyveno kone pusbadžiu. Tačiau ir šios patirtys, anot Avos, ją daug ko išmokė. Ir sėkmės receptas, anot jos, yra gana aiškus.

„Nieko nepasieksi be pasiaukojimo. Manau, tai reikia suprasti. Žinoma, vėliau, kai sulauki sėkmės, gali mėgautis. Bet yra toks posakis – dirbk sunkiai ir linksminkis smarkiai. Teoriškai jis skamba neblogai, bet manau, kad dirbti reikia smarkiau nei linksmintis.

Nėra kada girtuokliauti su draugais. Taip prarasi dieną, kurią galėjai skirti darbui. Svarbu prisiminti, kad reikia labai stipriai susitelkti į tai, ką mėgsti, ir nesiblaškyti“, – LRT pasakojo garsi dainininkė.

Ava Max / Charlotte Rutherford nuotr.

Kol kas pasaulio arenų durys užrakintos ir Ava Max negali paspausti rankų savo gerbėjams. Tačiau dainininkė tiki, kad ši priverstinė pauzė turi ir teigiamų pusių, o į sceną popmuzika grįš su trenksmu.

„Galime daugiau laiko skirti sau, šeimai, pagalvoti apie ateities tikslus. Kita vertus, kai turi daugiau laiko sau, tampi kūrybiškesnis ir atviresnis.

Tikiuosi, kad galima tai išnaudoti ir kurti naujus tikslus. Užuot visą laiką skubėjus, kaip buvo prieš pandemiją. Labai noriu keliauti, vėl pasimatyti su gerbėjais, tai didžiausias mano noras“, – interviu LRT iš savo namų JAV pasakojo popžvaigždė.