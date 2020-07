Lietuvos vardas vėl skamba – garsūs JAV reperiai savo kūrinį pavadino „Lithuania“

„All the way to Lithuania“, – tai eilutė iš bendro JAV reperių Traviso Scotto ir Big Sean kūrinio, pavadinto „Lithuania“ („Lietuva“), skelbiama Billboard.com. Dainos ištrauką jau galima išgirsti interneto platybėse.

Praėjo kiek mažiau nei dveji metai po to, kai reperis Travisas Scottas išleido savo pastarąjį albumą „Astroworld“, o pirmadienį transliuotoje radijo laidoje „.WAV Radio show“ drauge su atlikėju Chase`u B trumpai papasakojo ir apie naujausią savo darbą – kolaboracijų albumą „Escapism“.

Tiesa, kaip skelbiama Billboard.com, dar neaišku, kada albumas išvys dienos šviesą, tačiau būtent jame bus ir daina „Lithuania“. Pastarasis kūrinys, kaip ir „Zen“, – bendras hiphopo atlikėjų Traviso Scotto ir Big Sean darbas.