„Kaunas Jazz“ vėl lepina užsienio žvaigždėmis: koncertą Trakuose surengė Torstenas Goodsas ir China Moses

Garsūs užsienio muzikos atlikėjai Lietuvoje šią vasarą – reti svečiai, tačiau šįmet 30-metį švenčiančiam festivaliui „Kaunas Jazz“ kelis tokius pavyko prisivilioti.

Dėl koronaviruso pandemijos, įvairiose šalyse galiojančių skirtingų apribojimų, sumažėjusio skrydžių skaičiaus didžioji dalis garsių muzikantų šią vasarą (o ir rudenį) neplanuoja koncertų turų ir renkasi arba poilsį, arba darbą įrašų studijose, arba koncertus, transliuojamus internetu.

Džiazo pasaulis – ne išimtis. Šiomis dienomis festivalio „Kaunas Jazz“ kvietimu Lietuvoje turėjo lankytis jau porą sykių mūsų šalyje koncertavęs „Eurovizijos“ laimėtojas Salvadoras Sobralis. Tačiau portugalų dainininkas, kuriam atlikta širdies persodinimo operacija, paklausė gydytojų patarimų ir savo koncertus Trakuose bei Palangoje nukėlė į rugsėjo vidurį.

„Kaunas Jazz“ koncertas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Festivalio rengėjai nusprendė savo publikos vasarą nepalikti be koncertų. Dėl koronaviruso pandemijos „Kaunas Jazz“ jau teko nukelti didžiąją dalį savo renginių, kurie turėjo vykti šių metų pavasarį. Didelė dalis jubiliejinio sezono koncertų nukelti į rudenį, kai vyks Kaune, Vilniuje ir Zapyškyje.

Kiti pasirodymai, tarp jų – šių metų didžiausios žvaigždės, amerikiečių dainininko Gregory Porterio su Kauno simfoniniu orkestru, nukelti į kitų metų pavasarį.

Tačiau vasaros viduryje „Kaunas Jazz“ taip pat nusprendė palepinti klausytojus kiek netikėtais koncertais, pradėtais organizuoti vos prieš mėnesį.

„Kaunas Jazz“ koncertas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Šioje smagioje avantiūroje sutiko dalyvauti garsus vokiečių gitaristas ir dainininkas Torstenas Goodsas, į kompaniją pasikvietęs ne tik savo grupę, bet ir prieš kelerius metus Vilniuje viešėjusią, Europoje gyvenančią britų dainininkę Chiną Moses. Ketvirtadienio vakarą šie atlikėjai kartu koncertavo Trakų pilyje, o penktadienį lauks publikos Palangos koncertų salėje.

Kad žinomi užsienio muzikantai galėtų atvykti, festivalio rengėjai dar prieš mėnesį pasirūpino specialiais Kultūros ministerijos leidimais.

Gitaristas ir dainininkas iš Diuseldorfo Torstenas Goodsas Europos kritikų yra lyginamas su garsiaisiais atlikėjais Jamie Cullumu ir Michaelu Buble. Dainavimu ir virtuozišku gitaros valdymu žavintis muzikantas yra pagerbtas prestižiniu Vokietijos kompozitorių apdovanojimu, pelnęs žymiausių pasaulio džiazo atlikėjų komplimentus. Prieš trejus metus jis jau koncertavo festivalyje „Kaunas Jazz“

„Kaunas Jazz“ koncertas / E. Blaževič/LRT nuotr.

China Moses – garsios JAV džiazo vokalistės Dee Dee Bridgewater dukra, jau ketvirtį amžiaus daranti sėkmingą karjerą muzikos scenoje ir televizijoje.

Vokiečio ir airės šeimoje gimęs Torstenas Guttknechtas (tikroji atlikėjo pavardė) džiazu susižavėjo dar vaikystėje. Tėvai karštai palaikė jo pasirinktą kelią – dar lankydamas mokykloje, jis jau skraidė į Niujorką, kur dalyvavo gitaros legendų Jimo Hallo, Johno Scofieldo meistriškumo pamokose, o Prancūzijoje sėmėsi meistriškumo paslapčių iš garsiojo romų gitaristo Bireli Lagrene.

Sulaukęs dvidešimties, Torstenas laimėjo stipendiją studijuoti prestižinėje Niujorko mokykloje „New School“ – čia jis ne tik gavo progą padirbėti su įvairių žanrų žvaigždėmis, bet ir susipažino su žymiuoju gitaristu George'u Bensonu, kuris įkvėpė Torsteną ne tik groti, bet ir dainuoti. Kita muzikos legenda, vienas žymiausių pasaulio gitaristų Lesas Paulas, Torstenui sugalvojo sceninį Goodso slapyvardį – mat solidaus amžiaus amerikiečiui buvo per sunku ištarti tikrąją jauno vokiečio pavardę.

„Kaunas Jazz“ koncertas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Tarptautinės karjeros proveržį Torstenas pasiekė 2005-aisiais, kai tapo vieninteliu europiečiu, kurį džiazo didmeistriai Herbie Hancockas ir Wayne'as Shorteris atrinko į Vašingtone surengto Theloniouso Monko vardo gitaristų konkurso finalą. Netrukus jaunuolis Scenoje ir įrašų studijoje jau grojo su džiazo žvaigždėmis Chrisu Potteriu, Bobu Jamesu, Terri Lynne Carrington, Tillu Brönneriu, Larry Coryellu, Nilsu Landgrenu, hauso ir soulo muzikos atlikėja Barbara Tucker, popmuzikos žvaigždėmis Melanie C ir Sarah Connor bei daugybe kitų.

2006-aisiais albumu „Irish Heart“ didelį populiarumą pelnęs Torstenas Goodsas jame smarkiai išplėtė savo atliekamos muzikos gamą – nuo džiazo iki popmuzikos. Dar daugiau dėmesio sulaukė jo albumas „1980“, kuriame vokietis greta originalių kūrinių įrašė keletą kitų atlikėjų dainų, parašytų jo gimimo metais.

Puikus balsas, virtuoziškumas ir scenos meistrystė vokiečių muzikantui pelnė kvietimus į svarbius Europos džiazo festivalius – nuo Paryžiaus iki Hagos ir Londono.

„Kaunas Jazz“ koncertas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Po 2008-ųjų albumo „1980“ jis atsitraukė nuo savo įrašų, grojo su kitais atlikėjais, išbandė save ritmenbliuzo muzikoje, koncertavo su garsiais bigbendais. Tačiau 2013-aisiais efektingai sugrįžo albumu „Love Comes To Town“, o 2015-aisiais išleido puikiai įvertintą albumą „Thank You Baby!“.

Paryžiuje gimusi dainininkė China Moses – džiazo vokalistės Dee Dee Bridgewater ir režisieriaus Gilberto Moseso dukra.

Scenos užkulisiuose užaugusi atlikėja ne sykį yra dainavusi kartu su mama, tačiau mėgsta pabrėžti, kad eina savu keliu. Nors palyginimai – neišvengiami.

„Mūsų balsai panašūs, žinau, kad metams bėgant ir savo išore tampu vis panašesnę į mamą. Ir tai nėra blogai, nes manau, kad mano mama išties karšta. Jei ne ji, turbūt nebūčiau pasirinkusi profesionalios muzikinės karjeros“, - neslepia China Moses.

Pirmąją dainą ji išleido 1996-aisiais, sulaukusi vos aštuoniolikos, o po metų rankose jau laikė debiutinį albumą ir kone akimirksniu Prancūzijoje, kur yra Chinos namai, tapo didele žvaigžde.

„Kaunas Jazz“ koncertas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Nuo džiazo iki roko – per pirmąjį karjeros dešimtmetį China Moses išbandė daug ką. Taip pat – ir bendrus projektus su repo žvaigžde Guru, elektroninės muzikos kūrėju DJ Mehdi ir net žymiu futbolininku Djibriliu Cisse, kuris nusifilmavo viename jos vaizdo klipe.

Kelis sėkmingus popmuzikos albumus išleidusi dainininkė į džiazo pasaulį rimčiau žengė prieš maždaug dešimt metų – albumu „This One's For Dinah“ (2009 m.), kuriame pagerbė džiazo vokalo dievaitę Dinah Washington, o tada – disku „Crazy Blues“ (2012 m.), kuriame įrašė Ninos Simone, Janis Joplin ir kitų garsių džiazo, bliuzo, soulo damų repertuarą.

„Kaunas Jazz“ koncertas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Visą pasaulį išmaišiusiai dainininkei yra tekę „apšildyti“ legendinių B.B.Kingo ir Dionne Warwick koncertus, vesti MTV, MCM ir „Canal+“ kanalų laidas, būti pagrindine filmo apie soulo muziką pasakotoja, įgarsinti Walto Disney studijos animacinio filmo „Princesė ir Varlius“ veikėją, dainuoti su garsiais orkestrais (tarp jų – ir Vokietijos WDR bigbendu) ir prancūziškame miuziklo „Kabaretas“ pastatyme.

„Mėgstu pasakoti istorijas ir pasistengti, kad tarp dainų žiūrovai šypsotųsi“, - sako atlikėja, kurios grupėje, beje, yra grojęs ir vienas talentingiausių Lietuvos būgnininkų Marijus Aleksa.

T. Goodsas ir Ch. Moses prieš dvejus metus sukėlė tikrą audrą Vokietijos festivalyje „Jazz am See“, kuriame prie jų prisijungė ir legendinis amerikiečių trimitininkas Randy Breckeris.

Nors Trakų pilies kiemas ketvirtadienio vakarą toli gražu nebuvo sausakimšas, festivalio rengėjai neslėpė, kad anšlago ir nesitikėjo.

„Kaunas Jazz“ koncertas / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Šiuo atveju svarbiausia – veiksmas, simbolis, noras padovanoti publikai gerų emocijų ir pasiūlyti tokio kalibro užsienio atlikėjus, kokių šią vasarą Lietuvoje tikrai niekur neišgirsi

Manau, mūsų festivalio klausytojai įvertins, kad nusprendėme renginio jubiliejų pažymėti ir vasarą. Be to, džiaugiuosi, kad pirmą sykį per festivalio istoriją lankomės Trakuose“, - sake festivalio sumanytojas Jonas Jučas.

Skambią, vasarišką, pernelyg įsitempti neverčiančią programą paruošę T. Goodsas ir Ch. Moses atrodė kupini džiaugsmo, kad gali stovėti scenoje prieš tikrą, gyvą publiką – šiais keistais laikais Vakarų muzikantams tai tapo prabanga.

Žiūrovų dėmesiu dalinęsi atlikėjai pasiūlė ir originalių dainų, ir puokštę gerai žinomų dainų, aranžuotų savaip.

„Kaunas Jazz“ koncertas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Ch. Moses eilinį sykį priminė, kodėl kai kurių kritikų scenoje yra praminta “dinamitu” – ši atlikėja išties yra kupina charizmos ir energijos.

T. Goodsas elgiasi kukliau, tačiau turi itin gražaus tembro balsą, puikiai groja gitara, o pernai nuramino ir savo gerbėjus, kurie jau kelerius metus stebisi jo išvaizdos pokyčiais.

Mat ankstesnėse nuotraukose vešlia šukuosena ir barzdele puikavęsis muzikantas dabar yra visiškai nuplikęs, ne vienus metus sklido gandai apie jam esą diagnozuotą onkologinę ligą.

„Kaunas Jazz“ koncertas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Muzikantas prisipažino, kad beveik trejus metus kaupėsi tai paaiškinti gerbėjams. Jis pranešė, jog turi paveldimą autoimuninį sutrikimą, dėl kurio nuslenka plaukai.

„Tai ne liga, tai sutrikimas. Aš jaučiuosi puikiai. Esu plaukų slinkimą du sykius patyręs vaikystėje, todėl žinau, kas tai yra. Tiesiog šį kartą – stipresnė forma. Viskas gerai, ruošiu naują albumą“, - pranešė muzikantas.

Penktadienio vakarą T. Goodsas su savo grupe ir Ch. Moses koncertuos Palangoje – muzikantai džiūgavo dėl gero oro ir vylėsi prieš pasirodymą dar išsimaudyti Baltijos jūroje.