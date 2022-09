Kaip savo mobiliuoju internetu pasidalinti su kitais įrenginiais?

Nepriklausomai nuo to, ar turite 4G, ar 5G ryšį palaikantį telefoną, saitvietė iš esmės yra programinės įrangos, techninės įrangos ir galinių tinklo duomenų paslaugų, paverčiančių jūsų telefoną plačiajuosčio ryšio modemo ir maršrutizatoriaus ekvivalentu, derinys. Kitaip tariant, ji gali sukurti „Wi-Fi“ tinklą, užtikrinantį interneto ryšį netoliese esantiems įrenginiams, rašo „Computerworld“.

Tai leidžia ne tik prisijungti prie nešiojamojo kompiuterio ir planšetės, bet ir pasidalinti interneto ryšiu su netoliese dirbančiais kolegomis. Tereikia pasakyti jiems slaptažodį.

Kai kurie telefonai leidžia susisieti per „Bluetooth“ ir USB laidus, tačiau nesunku įsivaizduoti, kad šie būdai yra mažiau populiarūs nei „Wi-Fi“.

Telefono saitvietė internetinį ryšį su duomenų tinklu laiko plačiajuosčio ryšio duomenų šaltiniu. Naudodami 802.11ax protokolą, naujausi telefonai šiuos duomenis perduoda tam tikru spinduliu aplink save ir veikia kaip mini „Wi-Fi“ maršrutizatorius. Tai leidžia jų diapazone esantiems „Wi-Fi“ įrenginiams prisijungti prie duomenų signalo kaip prie įprasto „Wi-Fi“ tinklo.

Įsivaizduokite tai kaip variaciją belaidžio ryšio tema. Pamirškite apie tradicinę sąranką, kurią turite namuose ar biure, kai laidinis plačiajuostis ryšys perduoda duomenis į maršrutizatorių, persiunčiantį juos kaip belaidį signalą. Čia telefonas / saitvietė paima duomenis iš mobiliojo ryšio tinklo ir perduoda juos kaip „Wi-Fi“ signalą visiems, esantiems diapazone ir žinantiems atitinkamą slaptažodį.

Telefonas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Kiek saugi yra telefono saitvietė?

Telefono, kaip saitvietės, naudojimas iš tikrųjų gali padidinti saugumą, nes padeda išvengti nesaugių viešosios interneto prieigos taškų kavinėse ar viešbučiuose. Telefono teikiamas ryšys yra toks pat saugus ir privatus, kaip ir skambučiai juo ar naršymas internete. O 5G tinklai ir juose užtikrinamas 256 bitų AES šifravimas bei galimybė blokuoti netikras mobiliojo ryšio tinklo perdavimo svetaines ir šifruoti telefono ID perdavimo metu, pakelia saugumą į naują lygį. Tačiau taip yra tik tuo atveju, jei tinklas įgyvendina šias apsaugos priemones.

Nepriklausomai nuo to, kokios kartos telefoną ir tinklą naudojate, VPN gali suteikti patikimesnę ryšių apsaugą, pridėdamas papildomą 256 bitų AES šifravimo sluoksnį. Tačiau toks saugumas dažnai pasiekiamas našumo kaina. Naujausios saitvietės naudoja slaptažodžiu apsaugotą WPA3 standartą tarp telefono ir per jį besijungiančių klientų.

Išmanusis telefonas / AP nuotr.

Kurie telefonai gali būti naudojami kaip saitvietės?

Pasirodo, kone kiekvieną rinkoje esantį „Android“ ar „iOS“ telefoną galima paversti bent 4G „Wi-Fi“ saitviete. Tiesą sakant, daugelis planšečių, kuriose yra įmontuoti mobiliųjų duomenų modemai, taip pat gali atlikti šią funkciją. Jei telefonas palaiko 5G ryšį ir yra 5G tinklo diapazone, jis šį ryšį naudos ir saitvietės ryšiams. Kitais atvejais, neaptikus 5G ryšio, teks tenkintis 4G tinklu.

5G ryšį palaikančiuose telefonuose, viršutiniame dešiniajame kampe, šalia signalo stiprumo juostų, paprastai matomas „5G“ logotipas, pakeičiantis „LTE“ ar „4G“ ženklelius. Kiekvienas stambus telefonų gamintojas turi pasiūloje 5G ryšį palaikančių modelių ir net gali pasiūlyti pakankamai nebrangių tokių telefonų, kurie padės įtilpti į nusimatytą IT biudžetą.

Tačiau telefoninės saitvietės aprėpties diapazonas negali būti lyginamas su tradicinio maršrutizatoriaus diapazonu. Visi įrenginiai, norintys prie jo prisijungti, turės būti pakankamai arti šią funkciją atliekančio telefono. Vis dėlto galime tikėtis sukurti maždaug 20 metrų ryšio zoną, o tai gali būti labai patogu (stacionarus maršrutizatorius paprastai užtikrina „Wi-Fi“ ryšį 30 metrų spinduliu). To turėtų pakakti asmeninėms reikmėms ar net nedidelei grupei, susibūrusiai prie konferencijų stalo.

Mobilus telefonas / BNS nuotr.

Kokie įrenginiai gali prisijungti prie telefono saitvietės?

Telefono saitvietė gali sąveikauti su bet kokiu „Wi-Fi“ įrenginiu, įskaitant nešiojamuosius kompiuterius, planšetes, kitus telefonus ir net žaidimų konsoles. Laikykite ją tiesiog dar vienu „Wi-Fi“ šaltiniu, kurį užtikrina telefonas.

Daugelis „Android“ operacinę sistemą palaikančių telefonų vienu metu gali prijungti iki 10 įrenginių, o „iPhone“, nuo 4S modelio iki dabartinio „iPhone 13“, vienu metu gali priimti iki penkių jungčių, nors gali būti, kad jūsų tinklas šį skaičių apribos iki keturių. Kadangi tai yra bendruomeninis resursas, kuo daugiau vartotojų dalijasi interneto ryšiu, tuo mažesnis kiekvieno prijungto įrenginio greitis.

Kur galima naudoti telefono saitvietę?

Saitvietės naudojimas neapsiriboja jūsų buvimo vieta, jei jūsų telefonas yra prijungtas prie paslaugų teikėjo duomenų tinklo. Tiesą sakant, bet kurioje vietoje, kur signalas yra pakankamai stiprus, kad galėtumėte naudotis internetu savo telefone, galite naudoti jį ir kaip saitvietę.

Mobilusis telefonas / Robin Worrall/Unsplash nuotr.

Saitvietės režimo nustatymas „iPhone“ arba „iPad“

Pradėkite pagrindiniame ekrane ir bakstelėkite „Nustatymų“ (angl. Settings) piktogramą.

Atidarykite „Asmeninės saitvietės langą“ (angl. Personal Hotspot).

Bakstelėkite slankiklį, leidžiantį kitiems prisijungti. „iOS 12“ ir senesnėse versijose šis slankiklis tiesiog užvadintas „Asmeninė saitvietė“ (angl. Personal Hotspot).

Ekrano viduryje pamatysite instrukcijas, o viršuje – tinklo slaptažodį; tinklo pavadinimas yra toks pat kaip ir jūsų įrenginio pavadinimas.

Saugumo sumetimais rekomenduojama pakeisti slaptažodį bakstelėjus „Wi-Fi“ slaptažodžio skiltį ir įvedus naują.

Telefonas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Saitvietės režimo nustatymas „Android“ telefone ar planšetėje

Dėl modelių įvairovės pateikti instrukcijas „Android“ telefonams yra šiek tiek sudėtingiau. Priklausomai nuo programinės įrangos ir tinklo, telefonai gali šiek tiek skirtis.

Perbraukite pagrindinį ekraną aukštyn arba žemyn, kad būtų rodomos programos ir atidarykite „Nustatymus“ (angl. Settings).

Bakstelėkite skiltį „Ryšiai“ (angl. Connections), slinkite žemyn ir bakstelėkite užrašą „Mobilioji saitvietė ir siejimas“ (angl. Mobile Hotspot and Tethering), o tada įjunkite „Mobiliąją saitvietę“ (angl. Mobile Hotspot). Priklausomai nuo programinės įrangos, meniu formuluotė gali skirtis (pavyzdžiui, „Belaidis ryšys ir tinklai“ (angl. Wireless & networks), o ne „Ryšiai“, be to, gali tekti spustelėti užrašą „Daugiau“, kad rastumėte siejimo ir saitvietės parinktį.

Atidarykite „Mobiliosios saitvietės“ (angl. Mobile Hotspot) langą ir atlikite visus reikiamus veiksmus nuo tinklo pavadinimo ir slaptažodžio keitimo iki pasirinkimo, ar norite, kad saitvietė veiktų 2,4 GHz ar 5 GHz „Wi-Fi“ tinkle. Norint atlikti pakeitimus, gali reikėti bakstelėti užrašą „Konfigūruoti“ (angl. Configure).

Paslinkus žemiau, galima pažiūrėti, kiek įrenginių prijungta prie saitvietės.

Įgalinus saitvietę, įrenginiai ją atranda ieškodami netoliese esančių „Wi-Fi“ tinklų. Tačiau prie jos prisijungti gali tik tie vartotojai, kuriems nurodėte slaptažodį.

Atverkite nešiojamojo kompiuterio ar planšetės „Wi-Fi“ nustatymus ir, ieškodami naujų tinkų, suraskite savąjį. Įveskite slaptažodį. Sistema turėtų prisijungti per mažiau nei minutę.