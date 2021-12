Širinskienės pasitraukimas LVŽS susilpnino, bet ekspertai tikina – laidoti ją dar anksti, niša yra pustuštė

Kad Saulius Skvernelis anksčiau ar vėliau pasitrauks iš Lietuvos valstiečių žaliųjų aplinkos, didelių abejonių nebuvo. Todėl, kai taip ir atsitiko, visi tik pasidžiaugė, kad buvo teisūs. Tačiau kad valstiečių gretose neliks pačia ištikimiausia Ramūno Karbauskio bendražyge vadintos Agnės Širinskienės, kažin ar daug buvo susimąsčiusių. Šią savaitę ji pranešė pasitraukianti ne tik iš frakcijos, bet ir iš partijos.

„Vienos konkrečios priežasties nėra. Yra daug priežasčių, kurių visuma lėmė sprendimą. Ir tos priežastys iš tiesų tęsėsi ne metus ir ne dvejus, ir net ne trejus“, – sakė dabar Seimo Regionų frakcijos nare tapusi Agnė Širinskienė.

Nors A. Širinskienė kalba apie problemas, kurios, pasak jos, tęsėsi ilgiau kaip trejus metus, kad būtent ji – viešai vadinta R. Karbauskio ginklaneše ir ištikimiausia bendražyge – trenks durimis, neprognozavo niekas.

„Aš tikrai nesijaučiu nusivylusi R. Karbauskiu. Man kažkiek jo gaila, nes jis iš tiesų per tuos metus buvo laikomas tam tikru situacijos įkaitu, kada turėjo ieškoti tam tikrų kompromisų“, – tvirtino A. Širinskienė.

Vienas iš A. Širinskienės apie vidinius „valstiečių“ santykius papasakotų pavyzdžių dar iš praėjusios kadencijos Seimo: „Ne visą laiką buvo malonu gauti tam tikrus keistus nurodymus, kad į kažką nežiūrėti posėdžių salėje. Man buvo pasiūlyta nežiūrėti. Tas buvo padaryta per keletą kartų, nes tam žmogui nepatiko mano žvilgsnis.“

Paklausta, ar tai buvo žmogus iš frakcijos narių, ji teigė, kad tai – parlamento narys iš pirmininkaujančiųjų posėdžių salėje.

Neoficialiomis žiniomis, A. Širinskienei buvo liepta nežiūrėti į kitą buvusią artimą R. Karbauskio bendražygę Rimą Baškienę, jau taip pat palikusią „valstiečius“ ir išėjusią į S. Skvernelio vadovaujamą frakciją.

„Čia, frakcijoje, matyt, buvo priimtas sprendimas, kuris buvo teisingas ir frakcijos prasme, ir Agnės prasme, nes iš tikrųjų dar dirbdamas Seime sugebėdavau tuos santykius kaip tai sutvarkyti“, – teigė R. Karbauskis.

Buvęs „valstiečių“ atstovas spaudai Liutauras Ulevičius sako, kad tai ne A. Širinskienė išeina, o partijos pirmininkas ją stumtelėjo lauk.

„Pats sprendimas, kad Agnė išeina rodo, kad jisai [R. Karbauskis] bando keisti situaciją. Ar jam tas pavyks – atviras klausimas“, – komentuoja L. Ulevičius.

Jis teigia A. Širinskienės pastraukimą matantis kaip R. Karbauskio bandymą sustabdyti partijos byrėjimą.

L. Ulevičiaus teigimu, „valstiečių“ partija – piramidinė struktūra, kur aukštai esančių žmonių įtaka ypač didelė, o konfliktus galinčių išspręsti diskusijų ir skaidrumo nėra tiek daug.

„Išsiskyrimas yra tiesiogiai susijęs su skyrių byrėjimu. Ne Sauliaus Skvernelio išėjimu, bet būtent skyrių byrėjimu. Ir čia yra klausimas, ar Agnės išėjimas padės išlaikyti Valstiečių ir žaliųjų sąjungos partijai skyrius, ar tie skyriai nubyrės. Nes natūralu, kad Ramūnas sprendžia jau partijos išlikimo klausimą, o ne atskiro vieno ar kito partijos nario klausimą“, – komentuoja L. Ulevičius.

„Tos įtampos, kurios buvo frakcijoje, niekam nėra naudingos ir be abejonių, jeigu Agnė nebūtų padariusi to sprendimo, gal būtų veiksmų iš kitų kolegų pusės. Bet jie jau nebūtų to pagrindo, koks buvo Sauliaus išėjimas. Sauliaus išėjimas buvo pragmatiškas skaičiavimas“, – įsitikinęs R. Karbauskis.

„Galima, aišku, traktuoti tai kaip savotišką valstiečių projekto pabaigą, nes vis dėlto 2016 m. ta pergalė tai nebuvo tokia natūrali valstiečių partijos ar LVŽS pergalė, kaip tokia. Tai buvo tiesiog projektas tiems rinkimams“, – tvirtina Vilnius universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorė Ainė Ramonaitė.

Politologės teigimu, „valstiečiai“ realiai buvo tapę skirtingų žmonių koalicija, kurių vieni patikėjo naujais vėjais, kiti turėjo pragmatinių interesų.

„Ir susibūrė tokia plati įvairi koalicija ir matom, kad ji pradėjo byrėti. Atrodė, Išlaikė sėkmingai ketverius metus, kol turėjo valdžią, bet kai valdžios nebeturi, pradėjo dezintegruotis, nors mes kaip politologai buvome beveik patikėję, kad ta partija gali užimti socialdemokratų vietą, kad gali ilgam įsitvirtinti, bet panašu, kad ji grįžta atgal į savo buvusią būklę“, – sako A. Ramonaitė.

„Gerai, kad jie išeina dabar, o ne išeina po, sakykim, metų ar savivaldybių rinkimų, kada tos išdavystės kainuotų mums mandatus. Tai paprasčiausiai yra apsivalymas. Skaičius žmonių, kurie išeina, tikrai nėra didelis. Didesnis skaičius žmonių yra, kurie ateina“, – anksčiau teigė R. Karbauskis.

Politologas Lauras Bielinis tvirtina, kad „valstiečių“ nuostoliai didesni, nei kalba pirmininkas – partija silpnėja.

„Iš partijos išeina ne šiaip sau eiliniai partiečiai, o išeina ryškūs partijos atstovai, šalia partijos esantys atstovai, kurie savotiškai ir savimi ženklino tą partiją. Partija lieka ir be tokių motorų, ir be kalbėtojų. Mes matysime tylinčią partiją greičiausiai, nes vienas Aurelijus Veryga nesugebės kalbėti už visus ir visomis problemomis“, – teigė Vytauto Didžiojo universiteto profesorius L. Bielinis.

Politologas prognozuoja, kad dalis narių pradės žvalgytis į S. Skvernelio, Regionų partijas ar net socialdemokratus.

„Pavasariop matysime tam tikrą judesį, negatyvų judesį, žmonių išėjimą jau ne centre, ne lyderių, o būtent regionuose persiskirstymą“, – prognozuoja L. Bielinis.

Tačiau politologai „valstiečių“ visiškai laidoti dar nelinkę. A. Ramonaitė atkreipia dėmesį, kad situacija dabar jiems ypač palanki dėl padėties politinėje kairėje.

„Tvarka ir teisingumas“ jau išnykusi kaip partija, Darbo partija... irgi visiškai neaiškus jos likimas. Tai, sakykim, yra Regionų partija, bet ji neatrodo rimtai kol kas, tai ta niša yra pustuštė“, – sako A. Ramonaitė.

Pasak jos, R. Karbauskiui palankios ir diskusijos dėl koronaviruso valdymo, ir dėl partnerystės įteisinimo.

„Dabar tokia vertybinė skirtis pasidarė daug ryškesnė ir R. Karbauskis aiškiai prisiėmė poziciją toje pusėje oponuojančioje dabartinei Vyriausybei. Klausimas tada yra, kur nueis visi šitie protesto balsai. Ir šeimų maršo. Nebūtinai tų, kurie prisidėjo prie mitingo, bet palaikančiųjų, kurių tikrai yra, vis tiek to elektorato bus“ – svarsto A. Ramonaitė.

Ji sako, kad jei ideologinės kovos pavyks, R. Karbauskio partija gali išlikti, tik prognozuoja, kad nebebus tokia stipri, kaip buvo 2016 m., kai laimėjo Seimo rinkimus.