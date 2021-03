Mūšis dėl korepetitorių: samdo daugiau matematikų, kai kam tenka palaukti ir savaitę

Lietuvoje auga korepetitorių poreikis. Įmonės skaičiuoja, kad norinčių mokytis papildomai išaugo beveik dvigubai. Tuo metu ekspertai perspėja, kad dalis mokytojų į mokyklą po karantino gali ir nebegrįžti – mokyti papildomai ir saugiau, ir pelningiau.

Kai kurie moksleiviai nuotoliniu būdu mokosi jau beveik metus. Abiturientas Adomas Gliožeris sako, kad prieš egzaminus pagalbos tikrai reikia.

„Kiek pastebėjau, paklausa tikrai išaugusi. Daug mano pažįstamų lanko korepetitorius ir daug kam tikrai reikia pagalbos. Korepetitorių yra labai daug, bet jie visi užimti – turi per daug darbo“, – sako abiturientas.

Pasak A. Gliožerio, patys korepetitoriai linkę pasirinkti, su kokiais mokiniais nori dirbti.

„Net jei turi korepetitorių, jį išlaikyti sunku. Jeigu nenueini į kokią nors pamoką, korepetitorius iš karto mąsto, kad tas žmogus – neatsakingas, aš geriau pasiimsiu kitą. Kova dėl korepetitorių vyksta“, – sako A. Gliožeris.

Mokykla / E. Blaževič/LRT nuotr.

Korepetitorių poreikis išaugo beveik dvigubai

Korepetitoriai pastebi, kad nuo šių metų pradžios jų pagalbos prašo vis daugiau mokinių. Poreikis išaugo ypač kovą.

„Klasikinė žinutė per pirmą pokalbį su tėvais būna – nuotolinis mokymas. Turbūt 80 proc. skambučių nuo to ir prasideda“, – sako Tadas Jonaitis, matematikos korepetitorius, COREPETITUS vadovus.

Atėję vaikai dažnai skundžiasi, kad pamokos nuotoliniu būdu mokykloje ne visuomet vyksta kokybiškai.

„Ne kiekvienas mokytojas yra pakankamai raštingas ir turi kompiuterinių įgūdžių, kad pamokos būtų ir įdomios, ir naudingos, ir efektyviai išnaudojamas laikas. Kartais mokiniai skundžiasi, kad mokytojai kameros neįsijungia, nenaudoja interaktyvesnių mokymosi priemonių“, – teigia Kristina Mačulska, lietuvių kalbos korepetitorė.

Korepetitorių įmonės skaičiuoja, kad dėl nuotolinio mokymo ir gilėjančių vaikų spragų, korepeticijų poreikis išaugo beveik dvigubai.

„Ilgiau laukti tikrai tenka. Natūralu, dabar paklausa viršija pasiūlą. Jeigu prieš tai tekdavo laukti 2–3 dienas, kol bus priskirtas korepetitorius, tai dabar gali tekti palaukti ir savaitę“, – teigia COREPETITUS vadovas.

Mokykla / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Pagalbos ieško ne tik abiturientai

Korepetitoriai sako, kad į juos kreipiasi ne tik abiturientai prieš egzaminus, bet ir įvairaus amžiaus mokiniai. Vilniečio Kristupo Žegunio sūnus – šeštokas. Vyras pasakoja korepetitorių sūnui nusprendęs samdyti, kad pagilintų matematikos žinias. Be to, per karantiną spragų vis tik atsiranda.

„Turbūt tokių vietų buvo visuomet, bet, manyčiau, kad esant nuotoliniam mokymui, tokių momentų atsiranda daugiau. Gyvas ir nuotolinis mokymas skiriasi, ir nebūnant gyvo bendravimo, galbūt žinias įsisavinti yra sunkiau“, – sako K. Žegunis.

Jo sūnus jau nuo ketvirtos klasės eina pas matematikos korepetitorių.

„Priklauso nuo to, kaip sekasi mokykloje. Jeigu kažko nesuprantu, temos mokykloje, pasimokome ir stengiamės kuo daugiau išmokti“, – sako Tautvydas Žegunis.

Korepetitoriai sako, kad į juos kasmet kreipiasi įvairių klasių moksleiviai, kurie nori pagilinti žinias prieš įvairius patikrinimus.

„Šiuo metu turime visišką aštuntokų vajų, nes tiek Vilniaus, tiek Kauno įvairios privačios mokyklos arba prestižinės mokyklos turi stojamuosius gegužės mėnesį“, – teigia lietuvių kalbos korepetitorė.

Po praėjusių metų prastų matematikos egzaminų rezultatų, moksleiviai skuba stiprinti tiksliųjų mokslų žinias.

„Šiais metais iš viso kažkoks sprogimas – matyti, kad po praėjusių metų daug šeimų vaikams samdo korepetitorius mokyti matematiką, nes pamatė, kokie rezultatai buvo pernai. Antroje vietoje lietuvių ir anglų kalba“, – sako Gintaras Sarafinas, žurnalo „Reitingai“ vyriausiasis redaktorius.

Mokykla (asociatyvi) / E. Blaževič/LRT nuotr.

Mokytojai po karantino gali ir nebegrįžti

Viena pamoka nuotoliniu būdu kainuoja nuo 14 eurų už akademinę valandą. Pamokos kaina priklauso ir nuo moksleivių skaičiaus. Jeigu mokinys su mokytoju dirba vienas – užmokestis atitinkamai gali būti didesnis.

„Mokytojai mato, kad tai perspektyvu, normalios geros pajamos, galima dvigubai daugiau užsidirbti nei mokykloje, tai dalis tuo susigundo“, – teigia G. Sarafinas.

Šiuo metu trečdalis mokytojų uždirba 800 eurų ir daugiau, kiti – mažiau. Šiaulių meras teigia, kad po karantino mokyklose gali sumažėti mokytojų.

„Tiek Šiauliuose, tiek kituose miestuose mokytojų, kurie yra savo darbo specialistai, nėra daug. Tarkime, chemijos mokytojas, biologijos mokytojas, jų nebėra daug. Jeigu šitie mokytojai atsitrauks nuo savo veiklų mokyklose ir pereis dirbti į privačią veiklą, turėsime visišką, labai gilią švietimo sistemos krizę“, – teigia Šiaulių meras Artūras Visockas.

Šiauliuose kontaktinis mokymas prasidėjo anksčiausiai – rugsėjo pabaigoje. Pirmieji į mokyklas sugrįžo pradinukai Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijoje.