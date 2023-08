Kintų muzikos festivalyje – įspūdingo kvarteto debiutas ir Baltijos šalių kompozitorių premjeros

Tradicinis Kintų muzikos festivalis toliau pristato įdomius tarptautinius projektus. Rugpjūčio 5-ąją Kintų Didžiojoje bažnyčioje, koncerte „Nauji Baltijos skambesiai“, pirmąsyk drauge gros žinomų muzikantų kvartetas – smuikininkė Dalia Dėdinskaitė, violončelininkas Glebas Pyšniakas, perkusininkai Pavelas Giunteris ir Guntaras Freibergas iš Latvijos. Programoje – Baltijos šalių kompozitorių muzika, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Kaip skamba ir ar turi bendrų bruožų šiuolaikinė Baltijos šalių muzika? „Visi kompozitoriai, kurių kūrinius atliksime, – labai skirtingi. Juos sieja tik tai, kad visi – iš Baltijos šalių“, – sako Kintų muzikos festivalio meno vadovas, vienas „The New Baltic Sound Quartet“ įkūrėjų G. Pyšniakas. Pirmąsyk oficialiai pasirodysiantis kvartetas gros lietuvės Silvijos Miliūnaitės, litvako Anatolijaus Šenderovo, Latvijos kūrėjų Pēterio Vasko ir Platono Buravicky bei garsiųjų estų Arvo Pärto ir Peeterio Vähi muziką. Pastarasis, kaip ir S. Miliūnaitė, šiuo metu vieši ir kuria Kintuose.



„Kūrinys, kurį pavadinau „Baltic games“, brandintas Kintų menininkų rezidencijoje, sukurtas specialiai Kintų muzikos festivaliui, „The New Baltic Sound Quartet“ prašymu. Kūrinys skirtas smuikui, violončelei ir dviem perkusininkams. „Baltic games“ yra kelionė Baltija plačiąja prasme – jūros, besikeičiančios gamtos, miškų žaidime. Kompozitoriui reziduoti įvairiose vietose yra didžiulė dovana: kūrėjas persismelkia aplinkos, ją – šiuo atveju Kintų gamtą – tiesiog geria. Tai, be abejo, išskirtinai sužadina kūrybines jusles“, – pasakoja šį šeštadienį „Baltic games“ premjeros laukianti kompozitorė S. Miliūnaitė.

Kompozitorė Silvija MIliūnaitė-Bliūdžiuvienė / V. Vyrukaitytės nuotr.

G. Pyšniakas S. Miliūnaitės kūrybą yra atlikęs ne kartą, būdamas įvairių ansamblių dalimi. Nors su naujuoju kvartetu dirba pirmą kartą, S. Miliūnaitė rami: „Gana gerai pažįstu visus atlikėjus, mane žavi jų išskirtinis gebėjimas itin giliai ir subtiliai skaityti muzikinius tekstus, perduodant jų esmę klausytojui.“



Programoje skambėsiančius kūrinius ir P. Vähi, ir P. Buravicky aranžavo specialiai „The New Baltic Sound Quartet“, tad juos irgi galima laikyti premjeromis.



Kaip gimsta nauji ansambliai? „Pirmiausia susitikome su perkusininku P. Giunteriu, kartu grojome pajūryje, paskui – „Gaidos“ festivalyje Vilniuje. Vėliau prisijungė G. Freibergas, kaip trio sulaukėme kvietimo į garsųjį Cėsių violončelės festivalį Latvijoje, pasirodėme labai sėkmingai. Trise ankstesniais metais grojome Kintuose. Mums tiesiog sekasi ir gera kartu groti“, – sako G. Pyšniakas. Prisijungus vienai ryškiausių savo kartos Lietuvos smuikininkių D. Dėdinskaitei, kvartetas parengė naują programą ir po Kintų keliaus į Vieną, gros Latvijoje, turi ir daugiau kvietimų koncertuosi svetur.

Peeter Vahi / K. Kikkas nuotr.

„Muzikuoti šiame kvartete – didžiulis malonumas, nes visi keturi panašiai suprantame muziką, giliai ir atsakingai vertiname atlikimą, darbą repeticijose. Na o groti vietos kompozitorių kūrinius – visiems mums svarbi tradicija, skatinanti žengti pirmyn, skleisti savo šalių kūrybą“, – kalba G. Freibergas, su džiaugsmu grįžtantis į Kintus.



