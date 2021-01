Nacionalinės premijos laureatas architektas Balčytis: geri pastatai tie, kurie turi scenarijų, derantį su aplinka

Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas kaunietis architektas Gintaras Balčytis buvo įvertintas už miestui ir žmogui atvirą architektūrą. Ne vieną sėkmingą projektą įgyvendinęs architektas teigia, kad, ypač dirbant su senais pastatais, būtina stengtis, kad nei senas, nei naujas sluoksnis vienas kito neužgožtų, reikia tiesiog sukurti naują kokybę.

LRT tęsia reportažų ciklą apie Nacionalinių kultūros ir meno premijų laureatus.

Praėjusį pavasarį duris atvėrė Vilkaviškio autobusų stotis. Ją ir prieš ketverius metus atidarytą Kauno autobusų stotį projektavęs architektas Gintaras Balčytis pelnė ne vieną apdovanojimą Lietuvoje, abiejų stočių projektai nominuoti prestižinei Mies van der Rohe architektūros premijai.

„Reprezentatyvi ta vieta gavosi ir labai mėgstama gyventojų“, – sako architektas.

Architektas teigia, apžiūrėti Vilkaviškio autobusų stoties užsuka ne tik kolegos, bet ir važiuojantieji pro šalį.

„Ypač turbūt visiems patiko, taip pat ir man, kad buvo išsaugoti esami medžiai toje teritorijoje. Jie sukūrė scenarijų to pastato, jie tapo neatsiejama pastato dalimi ir ta architektūra dėl to gavosi tokia originali ir pakankamai patraukli“, – sako pašnekovas.

Vilkaviškio autobusų stotis / Stop kadras

Pasak architekto, geri pastatai yra tie, kurie turi scenarijų, gimstantį architekto galvoje, derantį su aplinka.

„Architektūra, mano supratimu, yra erdvės formavimo menas, ir jeigu tu tą meną bandai padaryti kažkokiu savitiksliu, be funkcijos, be aplinkos, tai tas pastatas tikriausia kažin ar bus labai vertinamas, nežiūrint to, kad jis bus gražus ar mažiau gražus“, – teigia G. Balčytis.

Pats, sako, turi dirbti tiksliai ir greitai, nes už kiekvieno projekto – kliento paskolos, terminai ir kvadratiniai metrai. „Pigiai ir greitai“ – to dabar reikia architektūroje ne tik Lietuvoje, bet ir svetur, pastebi architektas.

Gintaras Balčytis / BNS nuotr.

„Greitai pastatytas pastatas, jis vis tiek gyvuos tikriausiai ne vieną dešimtmetį ir darys įtaką vietai, žmonėms, gyvenimams darys įtaką, dėl to, man atrodo, architektai yra tie kažkokie menininkai, kurių darbas yra labai atsakingas“, – sako G. Balčytis.

Valdo Adamkaus bibliotekos-muziejaus pastato rekonstrukcijos projektas – dar vienas, pelnęs pripažinimą G. Balčyčiui. Architektas sako, tarpukario pastate derinęs paveldą ir naujoves – rado vietos liftui, suprojektavo palėpę.

Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus / BNS nuotr.

„Man atrodytų, kad ir yra tokia architektūros prasmė, kad nei senas, nei naujas vienas kito neužgožtų ir tiesiog sukurti naują kokybę“, – teigia pašnekovas.

Architektas pripažįsta senokai čia lankęsis – sako, suprojektavęs pastatą, tiesiog palieka jį gyventi.

„Jei matai, kad daugiau mažiau po 5 metų ar po 3 metų išlieka viskas kaip buvo, tai kažkaip supranti, kad buvo padaryta neblogai, nes nėra reikalo keisti“, – sako G. Balčytis.

Nacionalinė kultūros ir meno premija G. Balčytis įvertintas už miestui ir žmogui atvirą architektūrą.