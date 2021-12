Pirmąją Kalėdų dieną Rumšiškės nušvis kaip niekad – prasidės žibintų ir šviesos instaliacijų festivalis

Jau šį šeštadienį, gruodžio 25 d., Lietuvos liaudies buities muziejuje Rumšiškėse pradės veikti specialiai Lietuvai kurtas naujas žibintų ir šviesos instaliacijų festivalis „1000 šviesų“. Jis pakvies į atradimų kupiną kelionę, kurioje įdomu ir smagu bus visiems šeimos nariams, rašoma organizatorių pranešime žiniasklaidai.

Šviečiančios kompozicijos, kurias sudaro daugiau nei 230 pavienių šviesos skulptūrų, – tai maršrutas, sudėliotas taip, kad kiekviename žingsnyje lankytojų lauktų įspūdingos šviesos skulptūros. Pasakiški gyvūnai, baltos meškos, žuvytės, užburianti ir kerinti šviečiančių gėlių alėja, įspūdingo dydžio mistiniai medžiai ar besileidžiančios gervės – tai tik maža dalis to, kas Jūsų laukia šiame festivalyje. Be to, čia bus galima pamatyti ir lietuvių kultūros bei istorijos įkvėptų šviesos skulptūrų – snaudžiantį „Kurėną“, akmenį besinešantį Pinčiuką ar palankaus vėjo kryptį rodančias vėtrunges.

„Kalėdos – magiškas laikas, todėl mes norime šį pasakų, stebuklų ir vidinės šilumos laikotarpį pratęsti žmonių širdyse kuo ilgiau. Tai puiki vieta apsilankyti visai šeimai ir kartu gerai praleisti laiką, patirti daug džiaugsmo bei naujų atradimų. Kviečiame atvykti ir patirti dar vieną Kalėdų stebuklą“, – sako festivalio organizatoriai.

Žibintų festivalis „1000 šviesų“ veiks nuo gruodžio 25 d. iki vasario 20 d. Rumšiškių Lietuvos liaudies buities muziejaus teritorijoje.