Neuromokslininkė – apie smegenų plovimą naktį ir kodėl reikia sunerimti miegantiems per daug

Kalbos apie vyturius ir pelėdas – ne kultūrinis mitas, laidai „Labas rytas, Lietuva“ sako neuromokslininkė dr. Laura Bojarskaitė. Anot jos, žmonės iš tiesų priklauso skirtingiems chronotipams, kuriuos lemia genai. Ji taip pat atskleidė, kas vyksta smegenyse mums miegant ir kas yra smegenų plovimas ar valymas.

– Ką reiškia gerai išsimiegoti?

– Visų pirma svarbu miego trukmė ir tęstinumas. Jei naktį pabundate porą sykių – nieko tokio, tačiau jei pastebite, kad atsikeliate kas pusvalandį ar keliolika minučių, reikėtų susirūpinti. Taip pat svarbi miego kokybė – kaip giliai mes miegame. Čia reikėtų pagalvoti, ar prieš eidami į lovą geriate kavą, alkoholį, ar neprisivalgote ir pan., nes minėtieji veiksniai daro nemenką įtaką.

Be abejo, reguliarumas kada einate miegoti bei kada atsikeliate taip pat yra ganėtinai svarbu. Net ir savaitgaliais ar švenčių dienomis miegoti turėtume eiti tuo pačiu metu, tuo pačiu metu turėtume ir nubusti. Bent apytiksliai.

Miegas / Shutterstock nuotr.

– Geras miegas labai reikalingas mūsų organizmui, kas vyksta mūsų smegenyse, kai miegame?

– Gali atrodyti, kad nieko nevyksta, bet iš tiesų vyksta daug ir labai svarbių dalykų. Miegas svarbus atminčiai ir mokymuisi. Paprastai tariant, naujos dienos patirtys yra išsaugomos ilgam laikui. Dienos metu smegenys neturi laiko kas sekundę plūstančios informacijos įsiminti ilgam, tai daroma mums miegant.

Dar vienas dalykas, kuris vyksta, – smegenų plovimas. Mums miegant tiesiogine šio žodžio prasme vyksta smegenų valymas. Prieš dešimtmetį buvo išsiaiškinta, kad visų organų ląstelės atlieka savo ląstelinę veiklą ir taip susidaro įvairios biologinės šiukšlės, kurias reikia pašalinti. Tai daro limfinė sistema. Smegenyse, kurios energetiškai yra pats aktyviausias organas mūsų organizme, limfinės sistemos nėra. Taigi smegenys turi valymo sistemą, kuri veikia tik mums miegant.

Miegas / Lauren Kay/Unsplash nuotr.

Taigi reikia gerai miegoti, kad iš smegenų būtų pašalintos tos kenksmingos liekanos. Jų kaupimasis susijęs su padidėjusia neurodegeneracinių ligų (pvz. Alzheimerio, Parkinsono ligos) rizika.

– Tiesa, kad miegoti turime ne mažiau 6 val., geriausia – 8 ar 9 val.? Ar tiesa, kad negerai ir miegoti ilgiau?

– Miego trukmę apibrėžti sunku – kiekvienam ji bus skirtinga. Tai priklauso nuo amžiaus, kasdienių veiklų, ligų, kurias turite ir pan. Sveikam, suaugusiam žmogui patariama miegoti tarp 7 ir 9 val. kiekvieną naktį.Žinoma, jei miegate 6 val. 30 min. ir jaučiatės gerai, nerimauti neverta.

Beje, dažnai kalbama, kad blogai yra miegoti per trumpai. Tačiau per ilgas miegas taip pat nesiejamas su gera sveikata. Nesakau, kad per ilgas miegas kenkia sveikatai, veikiau tai parodo, kad kažkas galbūt yra netaip, todėl kūnui reikia daugiau miego, kad tai sutvarkytų.

Rytas / Shutterstock nuotr.

– Ar tiesa, kad miegas vakare nuo 22 iki vidurnakčio yra labai prasmingas?

– Visų pirma, kada eiti miegoti ir keltis, priklauso nuo amžiaus – taip veikia mūsų biologiniai laikrodžiai. Vienas iš tokio laikrodžio, o tiksliau cirkadinio ritmo, elementų – miego hormonu vadinamas melatoninas, išskiriamas mūsų smegenyse. Vakare, kai darosi tamsu, jis mums padeda užmigti.

Tačiau melatoninas skirtingo amžiaus žmonėms išskiriamas skirtingu metu, taip pat skirtingu metu jis išskiriamas ir skirtingo chronotipo žmonėms. Kalbos apie vyturius ir pelėdas nėra vien kultūrinis mitas. Iš esmės ir nuo amžiaus ir nuo chronotipo priklauso, kada jums geriausia eiti miegoti.

Miegas / Shutterstock nuotr.

Pavyzdžiui, vaikų cirkadinis ritmas lemia, kad melatoninas jų organizme išsiskiria ganėtinai anksti, todėl jiems miegoti reikia nueiti anksčiau.

– O jei neišsimiegame, per kiek laiko organizmas gali atstatyti dėl to atsirandančią žalą?

– Priklauso nuo to, kaip dažnai neišsimiegame. Yra įvairiausių tyrimų, kurie rodo, kad vienos valandos miego stoką organizmas gali atitaisyti per kitas 4-5 dienas, jei per jas žmogus išsimiegos. Tačiau jei neišsimiegama yra mėnesius ar metus, yra tikimybė, jog gali atsirasti žala, kurią pataisyti labai sunku.

– Kiek laiko galime išbūti be miego?

– Pasaulio rekordas, kurį pagerinti uždrausta – 11 dienų su trupučiu. Tačiau tas žmogus nebuvo pajungtas prie specialių prietaisų, kurie parodytų, ar jis iš tiesų nemiegojo. Įdomu tai, kad yra toks dalykas kaip vietinis mikro miegas – tai reiškia, kad viena ar kita smegenų dalis gali užmigti mums nemiegant ir taip pailsėti.

Visas pokalbis – laidos įraše.