Pasižvalgykite: paslaptimi ir elegancija alsuojantis charakteringas namas Pavilnyje

Įgyvendintas nepaprastas projektas – tamsesnių atspalvių namai, alsuojantys subtilumu, elegancija ir paslaptimi. Visų pirma, dėmesį patraukia tai, kad būste vyrauja juodi baldai, detalės ir aksesuarai.

Taip, juoda spalva iš tiesų intensyvi šiame interjere, bet ją prisijaukinti padeda ryškūs žemės tonai. Jaukumo ir šilumos namams suteikia kokybiškos natūralaus medžio parketlentės, medžio imitacijos plokštė balduose bei karamelės atspalviai, atsikartojantys tekstilėje ir balduose.

Įdomus namo suplanavimas: užėjus į vidų, pirmiausia matomos koridoriaus ir nedidelio sanitarinio mazgo erdvės. Toliau eina erdvi 42 kvadratinių metrų svetainė su valgomuoju, šiek tiek atskirta virtuvės zona, kurios, įžengus į bendrą erdvę, iš karto nematyti. Antrame aukšte yra erdvus miegamasis su atskiru vonios kambariu ir drabužine.

Papildomai suprojektuoti dar du miegamieji kambariai, kurie kol kas palikti interpretacijai. Prireikus juose galima įsirengti patogią darbo erdvę arba, ateityje, vaikų kambarius. Antrame aukšte yra dar vienas nedidelis vonios kambarys, kuris savo spalvų gama puikiai įsilieja į bendrą interjerą.

Dovilės Sakevičės sukurtas interjeras / B. Šileikos nuotr.

Svetainėje akį traukia išskirtinis supamasis krėslas bei karamelės spalvos užuolaidos, kurios savo klosčių gausa sukuria jaukumo jausmą. Modernaus minimalistinio stiliaus ir laundžo (ang. lounge) tipo sofa taip ir kviečia prisėsti ir pailsėti! Sofa žavi savo griežtomis formomis ir prabangiu dizainu.

Prie sienos pritvirtinta uždara kabamoji TV spintelė suteikia lengvumo, o pasirinkta medžio imitacijos plokštė – šilumos. TV sieną papildo juodas skydas iš vertikalių dailylenčių (frezuoto matinio dažyto MDF), kurios vizualiai aukština patalpą ir suteikia interjerui autentiškumo. Visos kitos detalės papildo interjerą: kilimas, stilingas kavos staliukas, šviestuvai, paveikslas, vaza, knygos.

Valgomojo zonoje stovi stilingas stalas tarsi sendintu paviršiumi: juodos spalvos stalviršis – akacijos medienos, o kojos – metalinės. Kėdės aptrauktos veliūro audiniu, su modernaus dizaino matinėmis juodomis kojomis. Virš valgomojo stalo kabo specialiai šiam projektui pagaminti trys iš virvelių pinti šviestuvai. Netoliese valgomojo, aukštoje juodoje vazoje, puikuojasi įspūdingos, 2,5 m aukščio, kortaderijos!

Dovilės Sakevičės sukurtas interjeras / B. Šileikos nuotr.

Virtuvė gana erdvi, todėl joje nepabijota tamsesnių atspalvių tam, kad ji harmoningai įsilietų į bendrą visumą ir taptų viso interjero dalimi. Pasirinkta spalvų gama padeda sukurti virtuvę su charakteriu.

Labai svarbi interjero dalis – laiptai su ąžuolo pakopomis. Juodi metaliniai laiptų turėklai suteikia modernumo. Tiek funkcijos, tiek estetikos požiūriu jie tampa itin reikšmingu konstrukciniu ir dizaino elementu. Dar vienas drąsesnis interjero sprendimas – juodos spalvos durys ir grindjuostės.

Antrame aukšte vienas visiškai įrengtas miegamasis turi atskirą vonios kambarį ir drabužinę. Miegamoji zona išsiskiria spalvine gama – čia dominuoja dvi subtilios tamsiai violetinės spalvos sienos, taip pat naktinių užuolaidų audinys bei to paties atspalvio drabužinės durys. Be visa to, ant sienos, kaip ir pirmame aukšte, žvilgsnį traukia atsikartojantis elementas – skydas iš vertikalių dailylenčių.

Dovilės Sakevičės sukurtas interjeras / B. Šileikos nuotr.

Vyrauja juodos detalės: durų rankenos, dailūs naktiniai staleliai, lubiniai šviestuvėliai, užuolaidų karnizas, kištukiniai elektros lizdai. Sieniniai šviestuvėliai ir pagalvėlės su karamelės spalvos pledu suteikia subtilaus blizgesio ir atkartoja pirmame aukšte vyraujančią spalvinę gamą.

Atskiras vonios kambarys miegamajame iš tiesų išskirtinis! Visų pirma, akį traukia laisvai pastatoma akmens masės vonia, du praustuvai su violetinio atspalvio spintele bei dviem talpiais stalčiais. Išskirtinumo, elegancijos ir subtilios prabangos vonios kambariui suteikia bronziniai maišytuvai.

Dovilės Sakevičės sukurtas interjeras / B. Šileikos nuotr.

Sieninės ir grindų plytelės – šviesios spalvos, su išraiškingu marmuro raštu, o ypatingo žavesio patalpai suteikia pagrindinė akcentinė siena – blizgios rankų darbo plytelės ir nuo didelio berėmio veidrodžio sklindanti šviesa sukuria erdvumo efektą. Prie lango puikiai dera plačios medinės žaliuzės, kurios jaukiai praleidžia dienos šviesą. Toks kambarys tikrai džiugina harmonija ir jame norisi pabūti ilgiau.

Šešioliktus metus iš eilės rengiamas solidžiausias profesionalių interjero kūrėjų konkursas, kuriuo siekiama kelti interjero kultūrą Lietuvoje. Iki šiol konkurse jau dalyvavo per 250 architektų ir dizainerių. Vertinti buvo pateikta daugiau nei 1 500 darbų. Įteikta 101 „Auksinė paletė“ – interjero dizaino „Oskaras“. Pagrindinių 3 nominacijų laimėtojai kasmet vyksta į turiningas keliones.

Konkurso tikslas – išrinkti geriausius ir įdomiausius 2020 m. įgyvendintus Lietuvos ir užsienio architektų bei dizainerių privačių, visuomeninių ir biurų interjerų projektus, skatinti originalius, funkcionalius bei tvarius interjero dizaino sprendimus. Balsuoti galite čia.

Tekstą parengė Dovilė Sakevičė.