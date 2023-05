Tyrimas: trečdalis Lietuvos gyventojų planuoja įsigyti naują automobilį per artimiausius 2–3 metus

Net 88 proc. Lietuvos gyventojų planuose – naujas automobilis, o didelė dalis jų – 32 proc. – naują transporto priemonę planuoja įsigyti per ateinančius 2–3 metus, rodo draudimo bendrovės „If“ užsakymu atlikta apklausa.

Tyrimo duomenys rodo, kad įsigyti kitą automobilį labiausiai linkę tie, kurių dabartinis automobilis yra 10 metų ar senesnis, – 91 proc. Žmonės, kurių automobilių amžius siekia 4–6 metus ar 7–9 metus, irgi stipriai svarsto apie naujos transporto priemonės įsigijimą, – 88 proc. Šiek tiek mažiau – 72 proc. – apklaustųjų turi iki 3 metų automobilius.

„Atsižvelgiant į tyrimo duomenis, visiškai normalu, kad didžiausias procentas žmonių, galvojančių apie naują automobilį, yra tie, kurių transporto priemonė yra 10 metų ar senesnė. Kaip rodo praktika, senesni automobiliai dažniau genda, brangiau kainuoja techninė priežiūra. Be to, šie automobiliai yra mažiau ekonomiškesni, sunaudoja daugiau degalų, tad ir eksploatacija kainuoja daugiau“, – komentavo draudimo bendrovės „If“ transporto žalų grupės vadovė Guoda Jasaitė.

Didžioji dalis apklaustųjų – 32 proc. – naują automobilį ketina įsigyti per ateinančius 2–3 metus, net 21 proc. respondentų teigia nežinantys, kuriuo metu įsigis naują transporto priemonę. 17 proc. Lietuvos gyventojų naują automobilį planuoja pirkti per ateinančius 4–5 metus, 15 proc. – per artimiausius metus, 11 proc. – vėliau negu per 5 metus ir tik 4 proc. – per artimiausią pusmetį.

„Lietuvoje, palyginti su kitomis Baltijos šalimis, situacija yra beveik identiška. Latvijoje taip pat didžiausia dalis apklaustųjų nurodė, kad naują automobilį ketina įsigyti per artimiausius 2–3 metus – 33 proc. Estijoje, kaip ir Lietuvoje, 32 proc. apklaustųjų naują automobilį planuoja įsigyti per tą patį laiką. Taip yra greičiausiai dėl to, kad toks laiko tarpas yra saugus variantas, žmonės dar svarsto, kad senasis jų automobilis gali tarnauti keletą metų, bet vėliau gali atsirasti įvairių gedimų, o tai atsilieps finansiškai“, – teigė G. Jasaitė.

Tyrimo duomenys rodo, kad 55 proc. gyventojų planuoja atidėti transporto priemonės pirkimą. Vienos pagrindinių priežasčių yra susijusios su ekonomine padėtimi: 33 proc. apklaustųjų neketina įsigyti automobilio dėl šalies ekonomikos būklės, 34 proc. nėra tikri dėl savo arba šeimos finansinės padėties. Maždaug kas trečias teigia, kad naudotų ir naujų automobilių kainos yra per didelės – atitinkamai 37 proc. ir 30 proc.

„Kitos tyrime išaiškintos priežastys buvo nurodytos kur kas rečiau. Visgi nemaža dalis apklaustųjų – 21 proc. – nurodė, kad sutaupytas lėšas nori panaudoti kitur. 14 proc. apklaustųjų nurodė, kad yra per mažas naudotų automobilių pasirinkimas, o 4 proc. išskyrė, jog per mažas naujų automobilių pasirinkimas“, – sako „If“ transporto žalų grupės vadovė.

„If“ Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje atliko apklausą, kurioje dalyvavo šiek tiek daugiau nei 1 000 žmonių iš kiekvienos šalies.