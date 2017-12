D. Adomaitis priėmė sprendimą dėl kito karjeros maršruto

Dainius Adomaitis apsisprendė. Jeigu ant jo dienotvarkės niekas neužmes Ballų šeimos Prienuose dydžio bombos, trečiadienį Lietuvos rinktinės treneris galės ramiai rezervuotis lėktuvo bilietus. Tik jų galutinis tikslas bus ne kita Europos šalis, o Jungtinės Amerikos Valstijos.

Praėjusią savaitę 24sek paslaptingai užsiminęs apie galimybę grįžti į darbą klube, D. Adomaitis greitu metu rankose laikys ne naują kontraktą, o skrydžio bilietus.



Kaip patvirtino 24sek, D. Adomaitis turėjo galimybę išvažiuoti dirbti į užsienio komandą, bet aplinkybės nesusiklostė ir treneris galės susitelkti Lietuvos rinktinės reikalams.



Nors D. Adomaitį daugelis logiškai ėmė sieti su Panevėžio „Lietkabeliu“, kuris sekmadienį atleido latvį Artūrą Štalbergą, 43-ejų specialistas su LKL vicečempionais nekontaktavo.



„Taip, buvo pasiūlymas užsienyje, o su „Lietkabeliu“ nebuvo kalbėta. Gal tik per kitus žmones vyko užklausimai, situacijos pasiaiškinimas. Nieko konkretaus“, – 24sek patvirtino D. Adomaitis.



Maždaug po mėnesio treneris lėktuvu kils į Ameriką, kur lankys Lietuvos atstovus NBA.



Jeigu pavyks susiderinti, šią kelionę D. Adomaitis bandys išnaudoti ir asmeninio tobulėjimo tikslams – sieks patekti į NBA komandos treniruotę.



Bet svarbiausias vizito JAV tikslas – ne tik pasidomėti, kaip sekasi Jonui Valančiūnui, Domantui Saboniui ar Mindaugui Kuzminskui, o taip pat susėsti prie stalo su jų atstovaujamų klubų vadovais.



Per paskutinį pirmojo 2019-ųjų pasaulio čempionato atrankos etapo langą vasarą galėtų žaisti ir NBA krepšininkai. Birželio 28-ąją Lietuvos rinktinė rungtyniaus Lenkijoje, o liepos 1-ąją – Vengrijoje. Tačiau D. Adomaitis išgirdo apie klaustukus, kuriuos jis nori paversti taškais susitikęs su NBA žmonėmis.



„Kiek teko neoficialiai bendrauti ir užklausti kitų žmonių, tas paskutinis langas vasarą vyks neįprastu metu. NBA komandos labai didelį dėmesį skiria žaidėjų tobulėjimui vasarą. Kiekvienas žaidėjas turi individualius planus: kada ilsėtis, kada atsiduoti fiziniam darbui, kada šlifuoti individualius įgūdžius su kamuoliu ir t.t. O tik po to numatytas komandinis žaidimas.



Čia reikia susiderinti, kad viskas tiktų visoms pusėms, – paaiškino D. Adomaitis. – Kiek teko girdėti, kažkokių didesnių rūpesčių neturėtų kilti, bet visada geriau tiesiogiai pasakyti, kaip mes tą darome, pateikti konkrečius rinktinės darbų planus, pristatyti sąlygas.“



Pavyzdžiui, vasarą Lietuvos rinktinės stovykloje apsilankė vienas „Toronto Raptors“ asistentų ir fizinio rengimo treneris. Svečiai liko patenkinti darbu treniruotėse, todėl gali ramiau išleisti Joną Valančiūną į nacionalinę komandą.



Taigi, artimiausias rungtynes D. Adomaitis turės su rinktine – Klaipėdoje vasario 23-ąją priims Vengriją ir 26-ąją Kosovą.



D. Adomaitis neatmeta galimybės, kad po antrojo FIBA lango šį sezoną dar galėtų susirasti klubą.



„Viskas realu, – samprotavo treneris. – Čia yra dvi šios situacijos pusės. Viena, kad tu gali tikrai labai nuosekliai ir gerai pasiruošti langams, kai nereikia kreipti dėmesio į klubo reikalus. Kitas dalykas, gali gilinti savo žinias. Dabar laukia išvyka į Ameriką, kur galbūt pavyks suderinti ir pasistažuoti vienoje NBA komandos treniruotėje.“



Antradienio vakarą Vilniuje per Lietuvos sporto žurnalistų federacijos apdovanojimus D. Adomaitis atsiėmė „Metų pašnekovo“ prizą. Tris artėjančius mėnesius jis interviu dalins dar kaip Lietuvos rinktinės, o ne ir kurio nors krepšinio klubo atstovas.