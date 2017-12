Amerikietė kaltinama bitkoinais finansavusi IS veiklą

JAV prokurorai penktadienį pareiškė kaltinimus vienai moteriai iš Niujorko už tai, kad ji bitkoinais ir kita kriptovaliuta siuntė lėšas džihadistų judėjimui „Islamo valstybė“ (IS).

27 metų Zoobia Shahnaz buvo suimta ketvirtadienį savo namuose Long Ailande už tai, kad iš fiktyvių sąskaitų Kinijoje, Pakistane ir Turkijoje IS ekstremistams išsiuntė per 150 tūkst. dolerių (per 127 tūkst. eurų).

Didžioji dalis tų pinigų buvo gauta iš banko paskolų ir kreditinių kortelių, nurodė Teisingumo departamentas. Be kita ko, už 62 tūkst. dolerių (per 52 tūkst. eurų) ta moteris įsigijo bitkoinų ir kitų kriptovaliutų, užtikrinančių operacijų su jomis anonimiškumą.

Atlikusi tas finansines operacijas, Z. Shahnaz bandė išvykti į Siriją, sakė prokurorai.

Ji buvo užsisakiusi lėktuvo bilietus į Pakistaną per Stambulą. Pasak pareigūnų, tai yra „dažnas taškas asmenims, iš Vakarų šalių vykstantiems į Siriją prisijungti prie ISIS (IS)“.

Z. Shahnaz pareikšti penki kaltinimai dėl sukčiavimo ir pinigų plovimo. Vis dėlto moteris nėra kaltinama rėmusi teroristinę organizaciją, nors paprastai tokie kaltinimai pateikiami asmenims, padedantiems ar ketinantiems padėti IS džihadistams.