Per išpuolį Kongo Demokratinėje Respublikoje žuvo 14 JT taikdarių

Kongo Demokratinės Respublikos rytuose sukilėliams užpuolus Jungtinių Tautų (JT) taikos palaikymo misijos bazę žuvo 14 taikdarių, dar 53 buvo sužeisti.

Naujausias smurto išpuolis prieš taikdarių misiją buvo didžiausias šioje Vidurio Afrikos šalyje per pastaruosius kelerius metus.

JT atstovas Farhanas Haqas Niujorke sakė, kad toje stovykloje dauguma taikdarių buvo iš Tanzanijos. Be to, per išpuolį, dėl kurio kaltinama sukilėlių grupuotė, įsikūrusi kaimyninėje Ugandoje, taip pat žuvo mažiausiai penki Kongo kariai.

„Išpuolis buvo didžiulis, pastaraisiais metais tikrai didžiausias“, – sakė F. Haqas.

Taikos palaikymo bazė įsikūrusi maždaug už 45 km nuo Benio miesto, anksčiau ne kartą tapusio Jungtinių demokratinių pajėgų (ADF) sukilėlių grupuotės taikiniu.

Bazėje laikomos taikdarių misijos greitojo reagavimo pajėgos, turinčios retą leidimą rengti puolamąsias operacijas, praneša JT misijos remiamas radijas „Okapi“.

Cituodama kariuomenės šaltinius radijo stotis pranešė, kad susirėmimai truko keturias valandas.