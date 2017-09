Borisovo gyventoja: baisiau nei dabar pas mus būti negali

Rusijos ir Baltarusijos „Zapad“ pratybos baigėsi. Paskutiniąją dieną jas stebėjęs Aleksandras Lukašenka tikino esąs tikras, kad po pratybų Rusijos kariai ir karinė technika grįš atgal į dislokavimo vietas. Tačiau Baltarusijos opozicijos politikai sako, kad viskas ne taip paprasta kaip atrodo. V. Putinas ir A. Lukašenka bendras pratybas stebėjo atskirai, o Maskva jau kelerius metus spaudžia Minską, jog šis leistų šalyje įkurti rusų bazę.

Baltarusija viliasi, kad tai, ką dabar stebi Lukašenka – Rusijos sraigtasparnius, tankus ir karius savo žemėje, po dešimties dienų išvyks atgal į Rusiją.

„Bandymas diskredituoti Baltarusijos ir Rusijos karines pratybas buvo neprofesionalus. Palaukite, kol visi Rusijos ir mūsų kariai grįš į savo nuolatines dislokavimo vietas, ir tada pažiūrėsime, ką Europos politikai pasakys“, – sakė A. Lukašenka.

Baltarusijos opozicijos teigimu, A. Lukašenka nėra toks pasitikintis, kaip atrodo. Jis esą supranta, nepaisant, kad abi šalys vadinamos sąjungininkėmis, pasitikėti Kremliumi negalima. O kad ta sąjunga keista, rodo ir tai, kad V. Putinas pratybas stebėjo prieš kelias dienas Rusijoje, o A. Lukašenka – šiandien Baltarusijoje.

„Čia važinėja Rusijos tankai, vaikšto išgėrę Rusijos kariai, taigi, šiame procese, traukinio mašinistas yra V. Putinas, o A. Lukašenka sėdi vagone ir tik komentuoja, kaip tas traukinys važiuoja. Tai yra nekontroliuoja situacijos ir dėl to A. Lukašenka jaučiasi nepatogiai. Todėl ir nevažiavo į Maskvą. Jis nori bent dėl ko nors būti savarankiškas, parodyti, kad nėra V. Putino pasiuntinukas“, – kalbėjo Baltarusijos opozicijos Jungtinės piliečių partijos lyderis Anatolijus Lebedka.

Tuo metu išvakarėse prie poligono esančiame Borisovo mieste buvo įprastas gyvenimas. Čia mūsų kalbintiems baltarusiams nerūpėjo nei pratybos, nei šiandienis A. Lukašenkos apsilankymas.

Nuo čia iki didžiausio Baltarusijos poligono – keturi kilometrai. Poligone šiuo metu dislokuoti Rusijos tankai taip pat į pratybas atvyko nemažai Rusijos karių. Tačiau šio miesto gyventojai sako, kad jiems visiškai nerūpi nei rusai, nei vykstančios pratybos. Net nerūpi ar išvyks rusai iš Baltarusijos po pratybų. Esą svarbiausia, kad gyvenimas pagerėtų ir susitvarkytų ekonomika.

„Na, jei pasiliks, lai lieka. Kas iš to bus. Sutariame, gyvename taikoje, tai koks skirtumas“, – sakė Borisovo gyventojas Dima.

Šioms moterims pratybos sukelia tik du nepatogumus – dėl sprogimų drebantys namų langai ir kad grybauti neleidžia pačiame poligone.

Borisovo gyventoja Sveta, paklausta, ar nebijo, kad pasiliks Rusijos kariai, kalbėjo: „Koks mums skirtumas? Ko mums bijoti? baisiau nei dabar pas mus būti negali. Visi sako, kad pas mus čia gerai, o darbo susirasti neįmanoma“.

Ir Baltarusijos opozicija pripažįsta, kai žmonėms sunku pragyventi, šalies saugumas jiems beveik nerūpi. Nerūpi ir tai, kad Maskva jau kurį laiką spaudžia Minską, jog šis leistų steigti karinę bazę. Be to Rusija ketina per trejus metus atnaujinti ir dalį karinės Baltarusijos infrastruktūros – sandėlius, lėktuvų pakilimo takus. Tad net išvedus karius dabar, prireikus jie galėtų greit būti dislokuoti Baltarusijoje. O ir per „Zapad“ pratybas mokytasi greito karių perkėlimo.

„Reikia būti pasirengus viskam, nes dabar V. Putinas, Kremlius visiškai nenuspėjamas. Rusija linkusi provokuoti net savo sąjungininką A. Lukašenką. Galimybė, kad liks ginkluotė taip pat yra. Kariai gali išeiti, bet jei liks ginklai... Ant sienos kabantys ginklai, išauna. Todėl tai yra grėsmė“, – teigė A. Lebedka.

Jis neabejoja, kad būtent dėl tos grėsmės, tarp Rusijos ir Vakarų laviruojantis A. Lukašenka, ir parodė neįprastą, nors ir ribotą atvirumą – įsileido užsienio stebėtojų ir žurnalistų. Taip jis esą tikisi, kad po dešimties dienų Rusijos kariai tikrai paliks Baltarusijos žemę. Priešingu atveju, analitikų teigimu, tai reikš Minsko nepriklausomybės pabaigą.