Kijeve – protestai prieš prekybą su separatistų teritorijomis

Daugiau kaip tūkstantis ukrainiečių ultranacionalistų sekmadienį išėjo į Kijevo gatves, reikšdami palaikymą geležinkelių eismo tarp vyriausybės kontroliuojamos teritorijos ir separatistinio rytų regiono blokadai, nors vyriausybė perspėjo, kad prarasta galimybę įsivežti akmens anglių gali lemti energetikos sutrikimus visoje šalyje ir darbo vietų netektį.

Ukraina paskelbė nepaprastąją padėtį energetikos sektoriuje dėl geležinkelių blokados, pradėtos sausio pabaigoje, nacionalistams protestuojant prieš Kijevo prekybą su Rusijos palaikomais separatistais šalies rytuose.

„Dar kartą perspėjame valdžią, prekiaujančią anglimis su okupuotomis teritorijomis ir darančia pinigus iš kraujo“, – demonstrantams sakė Ukrainos nacionalistų organizacijos savanorių bataliono vadas Mykola Kochanivskis.

Demonstrantai žygiavo iš Nepriklausomybės aikštės, dar žinomos kaip Maidanas, prie prezidentūros, o juos prižiūrėjo šimtai saugumo pajėgų narių.

Prezidentas Petro Porošenka pareiškė, kad blokada yra „destabilizuojantis veiksnys“ karo nualintoje ir lėšų stokojančioje Ukrainoje.

Provakarietiškų pažiūrų lyderis perspėjo, kad netekus galimybės įsivežti anglių iš vadinamojo Donbaso regiono Kijevas ir kiti miestai liks be šildymo. Be to, šalis gali prarasti 300 tūkst. darbo vietų, nes gamykloms nebus tiekiama elektra, ir jos turės būti sustabdytos.

Sekmadienį surengtų eitynių dalyviai savo ruožtu plūdo P. Porošenką.

„Gėda korumpuotai vyriausybei!“, „Priešai – tarp mūsų!“, – skandavo jie. Kai kurie svaidė fejerverkus.

Vienas įstatymų leidėjas sakė, kad blokados organizatoriai planuoja taip pat blokuoti visą traukinių eismą tarp Ukrainos ir Rusijos.

„Nuo blokados pradžios 16 tūkst. vagonų nepasiekė kelionės tikslo. Planuojame nutraukti visą prekybą su Rusija ir vadinamosiomis DLR/LLR“ – separatistų paskelbtomis Donecko ir Luhansko „liaudies respublikomis“, naujienų agentūrai „Interfax“ sakė Aukščiausiosios Rados narys Semionas Semenčenka.

Paklaustas, ar gali būti blokuojami ir automobilių keliai, S. Semenčenka atsakė: „Planuojame išplėsti (blokadą) geležinkelių trasose, kuriomis įvežama produkcija iš Rusijos. Su automobilių keliais tai padaryti būtų sunkiau. Ten reikia daugiau žmonių, kyla didesnė provokacijų galimybė.“

Pasak įstatymų leidėjo, šiuo metu neblokuojamas tik vienas geležinkelio maršrutas, vedantis į separatistų kontroliuojamą Luhansko sritį.

S. Semenčenka nurodė, kad šiuo metu geležinkelius blokuoja apie 100 žmonių.

„Porošenka gauna naudos iš šios prekybos – štai kodėl jis nusistatęs prieš blokadą“, – sakė 51 metų pilotas, vardu Jevhenas.

„Jis bijo savo liaudies. Na, jis liaudies nelaiko žmonėmis – tai jo avių banda, kurios vilną jis nori kirpti ilgai, įžūliai ir nebaudžiamai“, – pridūrė jis.

Nuo 2014 metų balandžio besitęsiantis konfliktas Rytų Ukrainoje nusinešė jau per 10 tūkst. žmonių gyvybių, o Kijevas per jį neteko pagrindinio šalies pramonės regiono kontrolės.