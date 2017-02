D. Trumpas pavadino žiniasklaidą „amerikiečių priešu“

„Išgalvotų naujienų (angl. fake news) žiniasklaida (nevykę @nytimes, @NBCNews, @ABC, @CBS, @CNN) nėra mano priešas, tai – Amerikos žmonių priešas,“ – parašė jis socialiniame tinkle „Twitter“ netrukus po atvykimo į savo vilą Floridoje, kurioje praleidžia jau trečią savaitgalį iš eilės.

The FAKE NEWS media (failing @nytimes, @NBCNews, @ABC, @CBS, @CNN) is not my enemy, it is the enemy of the American People!