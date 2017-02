D. Trumpas „gėdingu“ pavadino teismo sprendimą, stabdantį jo imigracijos įsaką

Ankstų penktadienio rytą reaguodamas į San Franciske įsikūrusio apeliacinio teismo ketvirtadienio sprendimą D.Trumpas paskelbė žinutę tinkle „Twitter“, kurioje pacitavo tam tikras atsirinktas ištraukas iš tinklaraščio „Lawfare“, nagrinėjančio teisines ir nacionalinio saugumo problemas.

Tinklaraščiui pasirodė „nuostabu“, kad apeliacinio teismo teisėjai „net nepasivargino pacituoti“ svarbaus JAV įstatymų rinkinio, kuris leidžia prezidentui laikinai sustabdyti įvažiavimą į Jungtines Valstijas užsieniečiams, kuriuos jis laiko kenkiančiais JAV interesams, parašė D. Trumpas.

Pacitavęs „Lawfare“ D. Trumpas paskelbė, kad apeliacinio teismo išvados yra „gėdingas sprendimas!“

LAWFARE: "Remarkably, in the entire opinion, the panel did not bother even to cite this (the) statute." A disgraceful decision!