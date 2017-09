Pirmoji kelionė su vaiku: ką reikia žinoti

Šeimoms pirmoji kelionė lėktuvu su vaikais yra nerami, nes jie dar neturi keliavimo kartu patirties ir nežino, kaip jų vaikas reaguos į vieną ar kitą situaciją, LRT.lt teigia keliautojas ir kelionių organizatorius Rimvydas Širvinskas-Makalius. Jo teigimu, nerimauti nereikėtų, nes oro bendrovės stengiasi padėti tėvams ir sukurti malonias atostogas.

Prieš kelionę verta atlikti namų darbus

Knygos „Atostogų knyga“ autorė Gustė Karkalaitė-Pocevičienė teigia, kad jei tėvai nori sklandžios kelionės, vertėtų suplanuoti laiką, maršrutą, kuriame būtų ir laikas poilsiui, užkandžiams. Kalbėdama LRT TELEVIZIJOS laidoje „Labas rytas, Lietuva“ knygos autorė teigė, jog geriausia kelionės maršrutą susidaryti taip, kad jame atsirastų pramogų parkas, zoologijos sodas ar kitos vaikams tinkamos pramogos.

Ji įsitikinusi – problemų tėvams neturėtų kilti, jei jie pasirinks saugią kelionės kryptį: „Esu visiškai tikra, kad su vaikais galima keliauti bet kokia saugia kryptimi, kur yra šilta, kur yra jūra, vasara. Įspūdžių kelionėje vaikai visada suras“, – tvirtina G. Karkalaitė-Pocevičienė.

Keliautojas ir kelionių organizatorius R. Širvinskas sako, kad keliauti su vaikais nėra sunku, o jau po pirmos kelionės dingsta visi mitai.

„Aš visuomet rekomenduoju šeimoms, kurios leidžiasi į kelionę su vaikais, prieš kelionę susėsti ir visiems pasakyti savo norus, ko jie pageidauja iš savo atostogų. Reikia, kad ir vaikai į tai būtų įtraukti ir pasakytų, ko jie nori. Į vaikų pageidavimus verta atkreipti dėmesį, nes mažiesiems tikrai neįdomūs istoriniai miestai ir pan. Reikėtų susitarti, kad ir tėveliai pailsės, ir vaikams bus pramogų“, – LRT.lt kalbėjo keliautojas.

Paklausta, su kokio amžiaus vaiku jau galima keliauti be didelių rūpesčių, G. Karkalaitė-Pocevieičienė tvirtina – tai labai individualu: „Su pirmagimiu į pirmąją kelionę išvažiavome, kai jam buvo beveik dveji metai. Turbūt kaip dauguma tėvų nenorėjome praleisti to nemokamo bilieto vaikui (juokiasi). Su mažąja pirmą kartą iškeliavome, kai jai buvo beveik šeši mėnesiai. Galiu pasakyti, kad streso buvo daug mažiau su antruoju vaiku, nors jai buvo tik šeši mėnesiai. Tiesiog tėvystė daug brandesnė“, – patirtimi dalijasi G. Karkalaitė-Pocevičienė.

R. Širvinskas pasakojo, jog jam teko matyti ir tėvų, kurie į kelionę lėktuvu išsiruošė su mėnesio amžiaus kūdikiu. „Tėvai pirko kelionę ir sakė, kad nuo mažens pratins prie kelionės. Jos iki 2 metų amžiaus vaikams yra nemokamos arba mokami simboliniai mokesčiai, todėl siūlau šeimoms tuo naudotis ir ištrūkti kur nors pailsėti visiems kartu. Be to, yra mamų, kurios sako, kad geriau bus kartu su kūdikiu, nei jį paliks saugoti tėvams, bet vis tiek nerimaus dėl vaiko. Verta atkreipti dėmesį, kad dabar ir viešbučiai yra pritaikyti šeimoms, kūdikiams ar šiek tiek vyresniems vaikams būna parengti specialūs meniu“, – sakė keliautojas.

Kaip ištverti skrydį lėktuvu

Pasak R. Širvinsko, šeimoms pirmoji kelionė su vaikais yra nerami, nes jie dar neturi keliavimo kartu patirties ir nežino, kaip jų vaikas reaguos į vieną ar kitą situaciją. „Keliaujant su kūdikiais ar mažais vaikais tai gali kainuoti daugiau nervų. Bet labai tikiuosi ir supratingumo iš kitų keleivių, kurie galbūt neturi vaikų. Suaugusieji turi žinoti, kad kai kylant ar leidžiantis lėktuvu mums užgula ausis, vaikai tai jaučia kur kas stipriau ir jiems labiau skauda, todėl nereikėtų pykti ant tėvų, kad šie galbūt nesugeba suvaldyti kūdikių verkimo“, – LRT.lt komentavo keliautojas.

Kaip kitiems keleiviams ištverti kūdikių verksmus? Pasak R. Širvinsko, visuomet gali padėti ausų kamštukai: „Aš pats juos naudoju keliaudamas ilguose skrydžiuose. Yra verkiančių kūdikių, bet yra ir nepageidaujamų kaimynų, o ausų kamštukai ir akių uždangalas tokiais atvejais gali labai praversti“, – patarė R. Širvinskas.

Be to, pasak keliautojo, tėvams keliauti su vaikais nerimauti nereikėtų dar ir dėl to, kad ir oro bendrovės stengiasi padėti tėvams ir sukurti malonias atostogas.

„Neretai tenka matyti, kad pačios orlaivio palydovės ar palydovai užsiima su vaikais, aviakompanijos dar prieš skrydį pažiūri, ar yra skrendančių kūdikių ar vaikų. Jiems dalija dovanėles, pavyzdžiui, spalvinimo knygeles ar keliautojo pasą, kad vaikai būtų užimti. Pačios aviakompanijos rūpinasi, kad tėvai turėtų malonias atostogas, o vaikai būtų užimti“, – LRT.lt sakė R. Širvinskas.