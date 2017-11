Pirmoji valstybinė biblioteka Panevėžyje švenčia 95 gimtadienį

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka švenčia devyniasdešimt penkerių metų jubiliejų. Atidaryta kaip Centrinio valstybės knygyno skyrius ji buvo pirmoji valstybinė biblioteka Panevėžyje.

Pasak bibliotekos direktorės, visi skyriai reikalingi, tačiau šiame saugoma 50 tūkst. retų knygų ir rankraščių, jie jau skaitmeninami.

„Turime pačią seniausią bibliotekos knygą, tai 1713 metų J. Širvydo trijų kalbų žodyną, turime ir naujausią darbą, tai yra Antano Pauliuko „Dienynai“, kurie bibliotekoje suskaitmeninti ir beveik 2 tūkst. vaizdų perduota mokslininkams“, – sako Retų knygų ir rankraščių regioninio skaitmeninimo sk. vedėja Jovita Verbickienė.

Ilgametės bibliotekos vadovės sako galvojusios, kuris dešimtmetis bibliotekai buvo geriausias. Tikina, kad dabartinis. Fonduose per pusė milijono leidinių, per metus bibliotekoje apsilanko per 500 tūkst. skaitytojų, o virtualių – per 300 tūkst. Bibliotekoje – per 100 darbuotojų.

Bibliotekai atsiėmus senąjį pastatą architektas Saulius Juškys stikliniu intarpu sujungė senąjį bei naująjį statinius ir sukūrė vidinį kiemelį. Jis virto vieta parodoms. Ir toliau kuriamos naujos erdvės.

Biblioteka jubiliejų pasitinka ir nauja knyga „Kelio pradžia“.