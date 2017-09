Festivalyje – dėmesys autorinei kūrybinei dokumentikai

Ketvirtadienį Vilniuje prasidės dokumentinių filmų festivalis, kuriame bus parodyta apie 30 filmų, pristatytos pagrindinė ir specialioji programos, dvi autorinės retrospektyvos, dokumentikos programa vaikams. Festivalio rengėjai sako kaip visada sudarydami programą didžiausią dėmesį skyrė autorinei kūrybinei dokumentikai.

Dokumentinių filmų festivalį rytoj pradės prieš šešerius metus sukurtas italų režisieriaus Pietro Marcello filmas „Pelešiano tyla“, skirtas armėnų režisieriui ir kino teoretikui Artavazdui Pelešianui. Šiam kino kūrėjui skirta ir viena festivalio retrospektyva, dviejose programose bus parodyta rinktinė jo filmografija. A. Pelešiano filmai Lietuvoje bus rodomi pirmą kartą.

Kitas kino kūrėjas, kurio kūryba mažai rodyta Lietuvos kino teatruose, bus pristatyta antroje retrospektyvoje. Tai – Rimtautas Šilinis. Festivalio organizatoriai jo rinktinę filmografiją pateikia trijose programose, buvo planuoti ir susitikimai su režisieriumi, tačiau R. Šilinis festivalio nesulaukė, jo netekome praėjusią savaitę.

„Abi retrospektyvos, dabar jau žiūrint į tas programas, galima sakyti, kad panašios, nuo autorių, nes jie yra bendraamžiai, kūrę ir sovietmečiu, ir per nepriklausomybę. Abu šie autoriai buvo tie dokumentikos kino paribių kūrėjai, kuriais niekas nesidomėjo. Nors dokumentika buvo propagandinė, abu režisieriai nėra jos atstovai. Juos vienija autorinio kino dokumentika“, – sakė festivalio programos sudarytoja Sonata Žalneravičiūtė.

Be šių retrospektyvų festivalyje programa bus specialioji programa skirta aktorei Tildai Svinton, programa vaikams ir pagrindinė programa. Joje – 7 filmai. Nemažai jų pristatyti atvyks režisieriai. Tai ir filmo „Išlikimo metodas, Kalabrija“ autoriai, taip pat filmo „Olegas ir keistieji menai“ režisierius Andres Duque, pasakojantis apie devyniasdešimtmetį pianistą, kompozitorių Olegą Karavaičiuką.

„Programa smarkiai nutolusi nuo to, ką mes vadiname tradicine dokumentika. Tradiciškai mes įsivaizduojam, kad tai – bandymas objektyviai atspindėti kažkokius gyvenimo faktus, tam tikrų žmonių biografijas. Mūsų programoje tokių filmų nėra. Tai išimtinai tikrai kūrybinė dokumentika, kurioje mes ieškojome daugiaprasmiškumo, gilumo, vadinamo antro dugno. Kas vienija visus filmus, tai sacrum et profanum, diagonalė, ašių sistema, ir kiekvienas to filmo herojus tarsi juda toje diagonalėje. Tai – filmai, kurie apima visas žmogaus gyvenimo plotmes, nuo vulgariųjų paprastųjų iki filosofiškų, egzistencinių“, – kalbėjo festivalio programos sudarytoja Vilma Levickaitė.

Festivalis prasidės rytoj ir Vilniuje truks iki spalio, vėliau filmai bus rodomi Ukmergėje ir Klaipėdoje.