Išeivijos lietuvio Alytaus rajonui dovanota mokykla stovi apleista

Alytaus rajone, Kurnėnuose, tarpukariu iškilusi mokykla – ypatinga. Iš Amerikos laivu atplukdyta mokykla – išeivijos lietuvio dovana gimtajam kaimui. Tačiau šiandien mokykla stovi apleista.

Pirmame aukšte, buvusioje aktų salėje, visus pasitinka ir išlydi Kurnėnų geradario šypsena.

„Laurynas Radziukynas gimė Kurnėnų kaime 1881 m. Jis mokėsi Miroslave, iki mokyklos vaikščiojo pats. Po to vieni sako, kad jis mokėsi Varšuvos technologijos institute, kiti sako, kad Peterburge. Žinome tikrai, kad jis įgijo techninį išsilavinimą. Ameriką jis pasiekė rytiniu keliu per Sibirą ir Kiniją, per Ramųjį vandenyną atplaukė į Sietlą“, – apie Kurnėnų geradarį pasakoja Alytaus kraštotyros muziejaus istorikas Giedrius Bernatavičius.

Pirmosios žinios apie L. Radziukyną patvirtina, kad jis buvo neabejingas tėvynės reikalams ir linkęs į mecenatystę.

„Apie 1913 m. iki Pirmojo pasaulinio karo jis buvo Amerikoje, nes tuo metu Amerikoje daktaras Jonas Basanavičius ir Martynas Yčas kaip tik rinko tautos namams (buvo sumanyta statyti Vilniuje) pinigus. Ir vienas iš aukotojų, kurie aukojo daugiau nei 100 USD, yra minima L. Radziukyno vardas ir pavardė“, – pasakoja G. Bernatavičius.

Istoriko teigimu, išvažiavęs į Ameriką L. Radziukynas įsidarbino angliakasybos sektoriuje, tiesa, pasak istoriko, kaip chemikas kurnėniškis greičiausiai dirbo laboratorijoje, o ne pačioje anglies kasykloje.

„1920 m. jis jau dirbo Čikagoje esančiame fabrike, kuris gamino smilkalus. Jis buvo vienas iš vadovų. O 1923 m. jis pats jį ir nusipirko“, – apie L. Radziukyno biografiją kalba istorikas.

L. Radziukynas yra įėjęs ir į Amerikos istoriją kaip patentuoto išradimo autorius. Pasak G. Bernatavičiaus, kurnėniškis užpatentavo, kaip kūgio formos smilkalus gražiai supakuoti nedidelėse dėžutėse ir išsaugoti juos nuo sudužimo.

Išeivijos lietuvio dukterėčia pasakoja, kad jis norėjo paaukoti pinigų ir galvojo, ką ir kur padaryti. Ko gero, brolis pasiūlė – tu pastatyk vaikams mokyklą Kurnėnuose, ir jam ta mintis patiko, pasakoja istorikas G. Bernatavičius.

