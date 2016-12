Žydruosius vandenis jau skruodžia prabangi „Mercedes“ jachta

„Mercedes-Benz“ automobilių gamintojai neseniai pristatė 14-os metrų ilgio liukso klasės motorinę jachtą. Prabangių automobilių gamintojai „Porsche“ ir „Ferrari“ jau seniai gamina aukščiausios klasės laivus, o dabar jų pėdomis ryžosi žengti ir „Mercedes“. Jeigu neteks paplaukioti, tai galima bent pasigrožėti.

„Sidabrinė strėlė“ – tai „Mercedes-Benz S“ klasės automobilio atitikmuo ant vandens. Jį kūrė vokiečių automobilių gamintojai drauge su „Silver Arrows Marine“ pramoginių laivų statytojais iš Britanijos. Jų tikslas buvo sukurti avangardinio stiliaus kabrioletą primenančią motorinę jachtą.

„Laivas negali būti kaip automobilis, nes jūra nuolatos keičiasi ir visai neprimena asfaltuoto kelio. Aišku, mes siekėme, kad plaukdamas šiuo laivu jaustumeisi lyg važiuotum patogiu automobiliu, kad tai būtų kaip mersedesas ant vandens. Komforto požiūriu S klasė yra žingsnis į priekį. Mes labai vertiname tai, kad plaukdamas šiuo laivu jautiesi komfortiškai“, – produktą pristato „Silver Arrows Marine“ vadovas Jacopo Spadolini.

Laivo išorinį dizainą įkvėpė S klasės kupė automobilio forma.

„Vieno mygtuko spustelėjimu, o tai mes visi lengvai galime, viskas pasikeičia ir jautiesi it būtum atvirame ore“, – pasakoja J. Spadolini.

„Arrow 460 Granturismo“ dizaino autorius – Gordenas Wageneris. Jis yra vyriausiasis „Daimlerio“ dizaineris ir pripažįsta tik „jausminio grynumo“ filosofiją.

„Šis laivas visai neprimena laivo, nes automobilių dizaino kūrimo taisyklės perkeltos į vandens pasaulį. Be to, jis turėjo būti „kietas“. O žmonės, sakydami „kietas“, turi omeny, kad niekad nebuvo to matę. Dar jis turi būti karštas“, – tikina G. Wageneris.

Daug prabangių automobilių gamintojų yra projektavę ir jachtas, pavyzdžiui, „Porsche“, „Aston Martin“, „Ferrari“ ir „Bugatti“. O kodėl gi ne? Juk tie, kurie Žydrajame krante mėgsta pasipuikuoti brangiomis jachtomis, važinėja ir prabangiais automobiliais. „Mercedes“ motorinė jachta kainuoja apie 2,5 mln. eurų. Tie, kurie gali tiek mokėti, visur labai laukiami.

„Youtube“ stop kadras

„Šis projektas ypatingas. Jis labai pakėlė mūsų vardo žinomumą“, – neabejoja G. Wageneris.

„Mes vieninteliai sukūrėme labai išsiskiriantį laivą. Gali būti, kad tie klientai, kurių nedomina „Mercedes“ automobiliai, susidomės „Mercedes“ laivu“, – tikisi „Silver Arrows Marine“ vadovas J. Spadolini.

Perkelti lengvai atpažįstamas šio automobilių gamintojo ypatybes iš vienos transporto priemonės į kitą buvo nelengva užduotis. Specifinę „Mercedes-Benz“ dizaino abėcėlę reikėjo pritaikyti prie laivų statybai keliamų reikalavimų.

„Norint sukurti tokį kombinuotą laivą, sunkiausia buvo rasti tinkamą formą. Tiesą sakant, geriau tokios užduoties visai nesiimti. Sunkiausia buvo padaryti, kad laivas plauktų taip, kaip reikia“, – prisipažįsta J. Spadolini.

„Silver Arrows Marine“ jachtą „Granturismo“ kūrė ir konstravo net penkerius metus. Tai turėjo būti glotnaus dizaino, naujausių technologijų ir visais atžvilgiais prabangus laivas. Ir viduje, ir iš išorės.

„Šis laivas – mūsų svajonių įsikūnijimas. Nesileidom net į menkiausius kompromisus, net ir kurdami mažiausias detales, tokias, kaip įtraukiami kabliai. Tai mums suteikė peno kuriant ir naujus automobilius, o tai vis dar išlieka svarbiausioji mūsų verslo dalis“, – akcentuoja G. Wageneris.

„Gali būti, kad naujos idėjos ateityje turės įtakos visai automobilių pramonei. Gal kada pamatysime automobilius, sukurtus perėmus tam tikras idėjas iš laivų statybos“, – svarsto „Silver Arrows Marine“ vadovas J. Spadolini.

Per metus bus pagaminama apie 10 „Granturismo“ laivų. Todėl kai kuriems jachtomis besižavintiems magnatams gali tekti apsišarvuoti kantrybe.